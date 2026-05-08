Празднование 81-й годовщины Великой Победы на Западе, как всегда, сопровождается бурными истериками евробюрократов.

ИА Регнум

Еще за несколько недель до 9 мая началась массовая кампания по дискредитации главного праздника России. Пресс-секретарь Еврокомиссии Анитта Хиппер официально заявила, что 9 мая европейские политики должны быть не в Москве на «пропагандистском шоу», а в Киеве, демонстрируя поддержку «демократии».

На этом фоне русские общины по всему миру ведут себя с уже привычной стойкостью.

Главным и почти единственно возможным способом проявить уважение к памяти о подвигах предков для русских за рубежом вот уже десять лет является шествие «Бессмертного полка». Бывшие граждане России и советских республик берут портреты своих воевавших дедушек и выходят на улицы европейских столиц, чем ставят власти и полицию в крайне неловкое положение — шествие абсолютно мирное, порядок не нарушается, люди вокруг радуются.

Но запретить всё равно надо, иначе в Брюсселе будут недовольны.

Выходцам из Украины в Европе в этом году особенно тяжело. С их точки зрения, «Бессмертный полк» является «оправданием действий России» и при этом они вынуждены наблюдать, как акция всё больше и больше распространяется по миру.

Украинские СМИ старательно убеждают сограждан, что все акции в Европе проходят на деньги Кремля и всё же вынуждены констатировать: «Акция не только не прекращается — в этом году она выходит на новый уровень в ЕС».

Впрочем, нарастают и угрозы в адрес русских участников мирных шествий.

Волонтеры «Бессмертного полка» еще со времен пандемии разработали для мероприятия онлайн-формат. Но если в 2020 году такой формат использовали исключительно из медицинских соображений, то теперь он необходим ради безопасности участников.

Но даже несмотря на опасность, русские на Западе всё равно предпочитают демонстрировать портреты своих воевавших дедушек не в сети, а на улицах европейских городов.

С песнями, флагами России и, главное, с чувством неотменимого единства с Родиной. В начале этого мая многочисленные «Бессмертные полки» уже успели пройти в Стокгольме, Лионе, Монпелье, более чем десяти населенных пунктах Германии, включая Берлин, Гамбург, Кёльн, Мюнхен и Франкфурт-на-Майне.

А также в Мадриде, Барселоне, Аликанте, в Вашингтоне, в Нью-Йорке, в Амстердаме, южнокорейском Пусане, в иорданском Аммане, в далеком тунисском Хаммамете и многих других местах. Собираются выйти на акцию русские Парижа и Женевы. Шествие пройдет и в Великобритании в окрестностях Кембриджа.

Всего в акции 2026 года принимают участие жители более 120 стран.

Особенно торжественно прошло шествие «Бессмертного полка» в столице Кипра Никосии. 6 мая несколько сотен местных россиян и киприотов прошли по центру столицы под аккомпанемент Нижегородского губернского оркестра, специально ради этого дня приехавшего из России.

Шествие началось у стен российского посольства. Участники несли 53-метровый флаг России, 24-метровое Знамя Победы и 24-метровую Георгиевскую ленту. И, конечно, портреты своих дедушек-героев.

Разумеется, не обходится и без неприятностей.

Таковыми неизменно обеспечивают русских и европейцев назойливые украинцы. 3 мая во время шествия «Бессмертного полка» в Амстердаме с десяток людей в черных масках некоторое время скакали вокруг демонстрантов, выкрикивая неонацистские и русофобские лозунги и размахивая плакатами с кощунственными оскорблениями. Голландская полиция пресекла хулиганство: шествие под охраной полицейских завершилось торжественным возложением цветов к памятнику восставшим в 1941 году докерам.

И тут стоит немного вернуться в прошлое и разобраться, что такое «Бессмертный полк» и почему он пользуется такой огромной популярностью по всему миру.

Идея троих активистов из Томской региональной телекомпании «ТВ2» пройти по улицам города с портретами предков, воевавших в Великой Отечественной войне, родилась в 2011 году совершенно стихийно.

«Как-то утром я сидел на даче, читал книгу, мои все спали, — вспоминает журналист Игорь Дмитриев. — Я подумал, что как-то не то, что глупо, как-то неправильно, что в этом участвует кто угодно, только не наши ветераны. А ветеранов наших мы уже схоронили, поэтому что мы можем в этом случае сделать? Дедушка меня носил на руках на парад, когда я сопливым пацаном был. Почему теперь я не могу пронести на руках его? Позвонил Сергею Колотовкину, Сереже Лапенкову. У них дедушки тоже были на фронте. Подумали, как лучше. Решили, что сделаем эти так называемые штендеры и «пронесем» наших дедушек, бабушек по центральной улице — по улице Ленина в Томске».

9 мая 2012 года шесть тысяч томичей вышли на улицы с портретами дедушек-победителей. Дальше всё развивалось стремительно. Уже в 2013 году акция «Бессмертный полк» прошла в 120 городах России, а в 2014 году полк собрался не только в 500 российских городах, но и вышел за границу Родины.

Шествия прошли в семи странах мира. К 2016 году «Бессмертный полк» охватил уже 42 страны.

Почему простая мысль отмечать День Победы в обществе дедушек-героев столько стремительно завоевала души россиян и их соотечественников на Западе? Тут всё просто и сложно одновременно.

За 90-е годы прошлого века пафос Дня Победы успел сильно потускнеть. Либеральная общественность настойчиво доказывала — никакого бессмертного подвига во время войны совершено не было, всё это чистая пропаганда. Главное — это личная свобода, успех, богатство, предприимчивость, а патриотизм и служение интересам Родины — манипулятивная обманка для дурачков.

Научитесь зарабатывать деньги, станьте наконец свободными людьми, а самопожертвование оставьте неудачникам.

С появлением соцсетей либеральная агитация приняла фантастический размах. Память героев войны, георгиевские ленточки и вся символика Великой Победы были объявлены чуть ли не позором страны и проявлением «рабской психологии».

Однако россияне с этим тезисом почему-то упорно не соглашались.

К началу десятых годов нового тысячелетия конфликт между либеральной пропагандой и внутренним самоощущением россиян дошел до своего пика. Люди остро нуждались в том, чтобы восстановить собственное национальное достоинство, веру в себя и страну. Именно в этот момент возникла идея «Бессмертного полка».

Она стала итогом почти двух десятилетий отчаянных сомнений внутри самого русского народа. «Полк» позволил превратить День Победы, традиционно отмечавшийся парадами и салютами официально, в глубоко личное переживание. Только этим личным искренним чувством русские могли ответить на все либеральные манипуляции.

«Бессмертный полк» позволил россиянам выразить главную интенцию времени — мы можем быть собой только вместе с нашей историей и подвигами предков, в этом наше величие и сила. Так всё более удалявшийся в глубь времен День Победы обретал вечную жизнь, а народ возвращался к самому себе.

Тут-то и выяснилось, что для русских за рубежом чувство единения и общей памяти чуть ли не важнее, чем для русских в России. Ежегодная акция давала нашим соотечественникам возможность снова почувствовать себя частью великой истории великого народа. Как объясняет председатель Координационного совета российских соотечественников Кипра Дмитрий Апраксин, День Победы «остается нравственной опорой и основой исторического самосознания народа, а память о подвиге поколения победителей продолжает объединять людей далеко за пределами России».

Единство и общая история куда лучше ощущаются в реале, под знаменитую «Катюшу», исполняемую многоголосым хором прямо на улицах.

Разумеется, Запад был категорически против, и ситуация резко обострилась в 2022 году, когда Россия начала СВО, оказавшись под жесткими санкциями. В ряде стран запрет на шествия «Бессмертного полка» немедленно усилился, распространившись вообще на все праздничные мероприятия, связанные с Днем Победы, включая возложение цветов к мемориалам павших.

Главными запретителями ожидаемо стали страны Прибалтики.

«Что касается Латвии, Литвы и Эстонии, это уже из области психиатрии», — говорил в прошлом году русский журналист Владимир Водо по поводу тамошнего русофобского угара. Усилия властей бороться с народной стихией часто ставят Прибалтику в смешное положение. Сейм Латвии, например, официально запретил празднование 9 мая «по-русски» еще в апреле 2023 года.

Запрещены шествия, песни, вся советская символика и даже возложение цветов к памятникам, которые предусмотрительные власти давно снесли. Но люди упрямо несут цветы к уже снесенным и последним оставшимся мемориалам.

В Эстонии, где все проявления благодарной памяти были запрещены уже в 2022 году, появилась устойчивая традиция собираться в пограничной Нарве и слушать концерт ко Дню Победы в российском Ивангороде на другом берегу реки. Русская администрация Ивангорода это отлично знает и устраивает торжественные концерты специально на набережной — чтобы эстонские соотечественники могли посмотреть.

И в нынешнем году, несмотря на тотальные запреты, по всей Эстонии организуются коммерческие экскурсионные туры в Нарву 9 мая. Русские здраво рассуждают — если нельзя возлагать цветы, вынести на улицу портреты дедушек-героев и спеть «Катюшу», то смотреть на восток юридически запретить просто невозможно.

Не отстают и «развитые» страны. Они оказались в сложном положении.

«Если, с одной стороны, вдалбливать в головы граждан Германии и всего мира, что Россия — агрессор, а с другой стороны, праздновать день освобождения от фашизма, в котором Россия сыграла ключевую роль, то это совсем не подходит логике пропаганды», — пояснил в прошлом году экс-депутат бундестага Вальдемар Гердт.

В Германии, кстати, шествия официально всё-таки не запрещены, зато запрещены георгиевские ленты и советская символика. А вот Великобритания последовала по стопам прибалтов, запретив сразу всё — и шествия, и символику, и возложения цветов.

Тем не менее география «Бессмертного полка» только ширится. Люди помнят, что являются наследниками огромного великого народа, за чьими плечами главная победа человечества — над нацизмом.

Выходя на улицы с портретами предков, смеясь и запевая знаменитую «Катюшу», они вдруг обнаруживают, что ни границы, ни запреты не в силах разрушить внутренне единство, сохраняющееся везде, где бы ни находились потомки солдат и офицеров Великой Отечественной.