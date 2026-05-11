Торговать в Мексике наркотиками без связей с политиками — номер не просто дохлый, а изначально мертворожденный, особенно если речь идет о промышленных масштабах веществ, поставляемых картелями.

Для этих целей преступники избирают региональных чиновников — губернаторов, сенаторов, правоохранителей и мэров крупных городов. Федеральную власть часто выносят за скобки и обходят почтительным молчанием. Хотя бы до поры до времени.

Поэтому бороться с картелем без работы с чиновниками также практически невозможно — отсюда и такой скепсис к большинству мер, принятых мексиканским истеблишментом в последние годы.

Однако сейчас ситуация резко изменилась, и самым влиятельным людям штата Синалоа грозит арест и пожизненное заключение — как раз за сотрудничество с картелями. Правда, на рычаг нажали вовсе не в официальном Мехико — за скандальными мерами снова стоит Вашингтон.

«Доверительные беседы»

Прокурор США по южному округу Нью-Йорка и Управление по борьбе с наркотиками раскрыли обвинительное заключение против губернатора мексиканского штата Синалоа Рубена Рочи Мойи и еще девяти бывших и действующих госслужащих из числа его подчиненных. Главная претензия — сотрудничество с картелем Синалоа и содействие в распространении наркотиков в США.

По мнению американских правоохранителей, Роча начал работать с картелем еще в 2021 году, накануне избрания на должность. Причем не просто с картелем, а с конкретной фракцией — «Лос Чапитос», то есть с наследниками знаменитого Эль Чапо, Хоакина Гусмана Лоэры, который сейчас находится в одной из самых охраняемых тюрем США. Сыновья Гусмана — Иван и Овидио (последний тоже уже арестован) встретились с политиком на охраняемом ранчо и пообещали «помочь» ему с победой на выборах.

Естественно, не за «спасибо». Взамен Роча должен был обеспечить максимальное количество лояльных ОПГ лиц в правительстве штата. Соглашение было достигнуто, и братья Гусман отправили собственных боевиков по адресам соперников Рочи — провести «доверительную беседу» и убедить снять свои кандидатуры с выборов.

В день голосования досталось уже избирателям, которых избивали прямо на участках — в том числе бейсбольными битами — и принуждали ставить галочки там, где необходимо. Где-то урны с бюллетенями и вовсе похищали. Работникам «Лос Чапитос» в те дни тоже не удалось избежать нарушения своих избирательных прав: им велели прийти на участки с семьями и голосовать за Рочу.

После победы новый губернатор выполнил все соглашения с ОПГ, в том числе — обеспечил им лояльность со стороны полиции.

Омерзительная девятка

Кто же остальные девять человек из числа обвиняемых? Судя по всему, это как раз те самые чиновники, благоволившие картелю Синалоа.

Например, бывший командир муниципальной полиции Хуан Валенсуэла Мильян по прозвищу Эль Хуанито предоставлял Гусманам доступ к разведданным, сообщал о правоохранительных рейдах и откомандировывал сотрудников для перевозки наркотиков до американской границы. Кроме того, еще в 2023 году он выдал картелю информатора Управления по борьбе с наркотиками вместе с семьей. И закрыл глаза на их пытки и убийство (в том числе — ребенка).

Не обошлись и без действующего мэра Кульякана Хуана де Диоса Гамеса Мендивиля. Он получал ежемесячную оплату за то, что не вмешивался в деятельность картеля на территории города — особенно когда боевики «наводили порядок».

Также с ОПГ сотрудничали заместитель генерального прокурора штата, сенатор, два бывших начальника следственного отдела прокуратуры штата, бывший заместитель директора полиции штата и другие люди из силовых ведомств.

Спектр их услуг оказался довольно широким: выдача ордеров на аресты конкурентов картеля — как на чиновников, так и на боевиков, служащих вражеской фракции; освобождение арестованных членов картеля; предупреждение о совместных операциях с силовиками из США; охрана партий наркотиков с помощью сотрудников полиции и лабораторий, где изготовляли «синтетику».

Обходилось это всё картелю не слишком дешево. Услуги команды одного только Эль Хуанито стоили ОПГ 40 тысяч долларов в месяц. А предупреждения о рейдах от секретаря общественной безопасности стоили уже больше ста тысяч в месяц.

Роча — на выход

Практически сразу после обнародования заключения представители США отправили запросы на экстрадицию чиновников из Синалоа.

Губернатор Роча — а вместе с ним и мэр Кульякана Мендивиль — категорически отвергли все обвинения, назвав это клеветой и попыткой нанести удар по национальному суверенитету Мексики.

К делу пришлось подключиться президенту Клаудии Шейнбаум. Та заявила, что успела пообщаться с Рочей, и, пока не будут предоставлены доказательства его вины, не может быть никакого уголовного преследования.

В запросах США никаких доказательств не содержалось — однако генпрокуратура Мексики уже получила задачу проверять всё, что пришлют американцы, на соответствие мексиканской уголовной системе. В принципе, эти действия выглядели вполне логично в свете обычной стратегии Шейнбаум — публично она никогда не удовлетворяла притязаний соседей. По крайней мере — сразу.

Однако выяснилось, что Шейнбаум провела срочную беседу со своим предшественником Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором, при котором Роча как раз стал губернатором. Интересно, что и самого Обрадора мексиканская оппозиция любит связывать с картелем Синалоа, но пока сей вопрос в международной повестке еще не достиг нужной актуальности. Вскоре после встречи губернатор Роча временно покинул свою должность и отправился в отпуск. Аналогичный трюк проделал и мэр Кульякана.

Сначала все полагали, что должность достанется однокласснику мужа Шейнбаум Бердеге Санкристиану, покинувшему должность министра сельского хозяйства. Однако временно исполняющей обязанности губернатора назначили Йеральдин Бонилью, которая стала первой женщиной на посту, а начинала свою трудовую жизнь официанткой в закусочной. В последнее время занимала должность генерального секретаря правительства Синалоа.

Вопрос с губернатором Роча пока решается, а региональные передовицы не кормят общественность излишними подробностями. Тем не менее статус-кво в штате нарушиться не должен, ведь госпожа Бонилья — из команды всё того же губернатора Рочи. Да и один из ее предшественников по оставляемой должности тоже попал в запрос на экстрадицию.

Еще не конец?

Пока неизвестно, чем кончится история с противостоянием чиновничьего класса и США, однако она уже оказала существенное влияние на расклад сил между враждующими фракциями картеля Синалоа — «Лос Чапитос» и людьми наркобарона Исмаэля Самбады Гарсии (Эль Майо).

Губернатор Роча считается причастным к операции США, связанной с похищением и арестом летом 2024 года Эль Майо, главы одноименной фракции, которой сейчас правит его сын. Исмаэль прибыл на секретные переговоры с «Лос Чапитос», где его схватили, посадили в самолет и отправили в США безо всяких запросов.

Нюанс в том, что безопасность Самбады гарантировал как раз губернатор Роча, который оказался союзником «Лос Чапитос» и своими действиями развязал гражданскую войну в штате.

Сейчас «Лос Чапитос» рискуют потерять свою главную политическую опору в штате, и это будет уже не первое поражение в этом году — например, ликвидированный в январе Эль Менчо из картеля «Новое поколение Халиско» и его недавно арестованный капо Эль Хардинеро поддерживали в этом конфликте как раз-таки «Лос Чапитос».

При этом каких-то похожих мер против людей Эль Майо не предпринимают ни представители официального Мехико, ни их коллеги из Вашингтона, что наводит на определенные мысли.

Судя по всему, перед нами в очередной раз разыгрывают спектакль о борьбе с наркотиками, в ходе которого непременно наберет силу новый картель. Так было в нулевых, когда поднялся как раз картель Синалоа, в 2010-х, когда «Новое поколение Халиско» внезапно задавило садистов из «Лос Сетас», а также в начале 20-х, когда расцвели сами «Лос Чапитос», активно продававшие фентанил в США в ходе первого президентского срока Дональда Трампа.

И вот времена опять меняются. Решит ли что-то арест губернатора Рочи, если большая часть муниципалитетов Синалоа еще в начале XX века строилась на деньги местных чиновников, поднимавшихся на торговле опиумом? Вопрос риторический.