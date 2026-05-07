Приближается очередная годовщина Великой Победы, когда человечество, и в первую очередь наши предки, свернули нацистам голову.

В последующие десятилетия в Советском Союзе сняли об этом немало талантливых кинолент, в том числе и посвящённых последним месяцам боёв Красной армии, которые шли в Восточной Европе и непосредственно на территории Третьего рейха.

Теперь время отсеяло большинство из них, оставив только наиболее запомнившиеся или монументальные, вроде эпопеи Юрия Озерова «Освобождение». Однако в процессе «отсева» забытыми оказались фильмы, в которых и исторической достоверности содержалось побольше, и сняты они были не менее талантливо.

О некоторых из них мы бы хотели сегодня вспомнить.

Бесстрашные парни Бороды

В 1969 году 35 миллионов советских зрителей посмотрели в кинотеатрах страны фильм Киевской киностудии им. Довженко «Разведчики».

Захватывающий сюжет рассказывает историю минирования немцами Дуная и его блокирования массой затопленных судов и кораблей. Отдельный отряд разведчиков Дунайской военной флотилии под командованием Виктора Курганова с позывным Борода, которого сыграл талантливый украинский актер Иван Миколайчук, находит между затопленными судами проход для катеров и кораблей флотилии.

Затем ценой жизни нескольких разведчиков отряда в Будапеште, в его оккупированной части, в здании Дунайского пароходства удаётся раздобыть лоцию реки с картой минных постановок, что позволит потом проводить на Дунае десантные операции, осуществлять снабжение советских войск, а после войны быстро разминировать ее и снова сделать судоходной.

История эта целиком правдивая.

Изменена только фамилия героя — на самом деле она была Калганов, а прозвище он действительно носил Борода. Ещё зимой 1942 года, когда Виктор Андреевич командовал группой морпехов-снайперов Балтийского флота, он поклялся до конца войны не бриться и так и ходил с бородой.

Уже командуя разведчиками Дунайской флотилии, Калганов действительно совершал описанные в фильме подвиги. Моряки добыли план венгерского Дунайского пароходства, скрытно пробрались туда и смогли добыть лоцию с картами минной постановки. Вот только ни одного своего человека он при этом не потерял.

Кадр из к/ф «Разведчики». реж. Алексей Швачко, Игорь Самборский. СССР. 1968

Действительно, при отходе разведчиков преследовали, был бой, только не в торговом порту, как это показано в фильме, а в здании одного из будапештских банков. Поднимаясь этаж за этажом, разведчики яростно отстреливались, практически все были ранены. Однако ещё до штурма Калганов пустил в небо ракету.

По этому условному сигналу наши войска контратаковали, и разведчиков деблокировали. В кино же погибают бойцы, которых играют Леонид Быков и Алексей Смирнов. Так, собственно, и родился дуэт этих актёров, которые впоследствии в прославленном фильме «В бой идут одни «старики» стали Маэстро и Макарычем.

А роль боцмана Черняка исполнил настоящий народный артист Андрей Сова, известный миллионам людей по своей работе «стендапера» — его юмористические миниатюры собирали у радиоприемников огромные аудитории.

При этом Виктор Калганов и его разведчики совершили в Будапеште ещё один легендарный подвиг, не попавший в фильм.

Они по канализации пробрались в штаб вражеской обороны в Королевском замке и выкрали оттуда двух офицеров-«языков». После войны Виктор Андреевич окончил Высшее военно-морское инженерное училище имени Ф. Э. Дзержинского, занимался кораблестроением.

В 1966 году по его инициативе и под его руководством в Севастополе был создан Океанариум ВМФ, где проходили исследования по прикладной гидробионике и фактически была создана отечественная школа дрессировки дельфинов.

Освобождение Белграда

К 20-летию Победы 9 мая 1965 года в Белграде и 17 мая в СССР на киноэкраны вышел совместный советско-югославский фильм «Проверено — мин нет» (1965).

С советской стороны в кинопроизводстве участвовала всё та же студия им. Довженко, а с югославской — располагавшаяся в черногорском Цетине «Ловчен филм».

Кинолента рассказывает о том, как в подземных коммуникациях Белграда советские и югославские сапёры обнаруживают группу немецких подрывников. Те планируют взорвать городскую канализацию и плотину, чтобы большую часть югославской столицы смыло волной.

Главные роли в фильме, помимо югославских актёров, сыграли «голос Трубадура» из знаменитого мультфильма «Бременские музыканты» Олег Анофриев и Константин Степанков, исполнитель главной роли в легендарной трилогии «Дума о Ковпаке».

И немцы действительно планировали превратить центр Белграда в руины — такие сведения были получены еще до начала штурма югославской столицы. К уничтожению были подготовлены правительственные и административные здания, исторические памятники, крепость, водопроводная и канализационная сети, электростанция, речной порт.

Реализации этих планов помешали стремительные действия Народно-освободительной армии Югославии и Красной армии.

Кадр из к/ф «Проверено — мин нет» реж. Юрий Лысенко, Здравко Велимирович. СССР. 1965

Инженерным обеспечением штурма Белграда занималась 11-я штурмовая инженерно-сапёрная бригада (ШИСБР), приданная 4-му мехкорпусу. Её штурмовики в стальных нагрудниках, вооруженные автоматическим оружием и огнеметами, а также сапёры и подрывники поддерживали наши передовые части.

Штурмом они взяли 14-этажную гостиницу «Албания», с которой просматривалась большая часть города, а затем древнюю крепость Калемегдан и сразу приступили к их разминированию.

Город был окончательно освобождён 20 октября, но вплоть до 6 ноября сапёры продолжали свою работу. В Белграде были проверены 16 307 объектов, сняты 4343 противотанковые мины, 56 901 артснаряд, 7660 кг взрывчатки, собраны 12 660 взрывателей, 1,7 млн патронов и множество других боеприпасов.

При этом несколько специалистов бригады погибли.

Сразу трое наших бойцов стали жертвами внезапного подрыва вражеского склада со взрывчаткой. Другие «сюрпризы», на складах, в товарных вагонах и на гражданских судах сапёры вовремя обнаружили и обезвредили.

Люди и свиньи

«Был месяц май» — фильм телевизионный. Его показали в первый раз на Первом канале советского телевидения 10 мая 1970 года.

Режиссёром стал Марлен Хуциев, первый же дебютный фильм которого «Весна на Заречной улице» стал неувядающей классикой. В одной из главных ролей в военном кино — фронтовик Пётр Тодоровский со своими реальными наградами. Он работал вместе с Хуциевым в «Весне…» как оператор, но к 70-му году уже стал режиссёром четырех неплохих кинолент Одесской киностудии.

В фильме рассказана история первых послевоенных дней, когда советские подразделения становились на постой у немецкого населения и ждали дальнейших приказов своего командования.

В фильме герои оказываются «гостями» зажиточного немецкого бюргера Рашке, который заискивает перед красноармейцами, а затем оказывается соучастником убийств тысяч заключённых из находившегося рядом концлагеря. Они горбатились на работах в его хозяйстве, их пеплом удобрялись его и другие соседние поля.

Это особенно контрастирует с тем, как сын Рашке накануне требовал у командира наказать одного из его солдат за то, что тот убил хозяйскую свинью.

Кадр из к/ф «Был месяц май» реж. Марлен Хуциев. СССР. 1970

Почуяв неладное, бюргер и его семья исчезают.

Фильм создан по рассказу «Почём фунт лиха» писателя Григория Бакланова, который сам прошёл войну артиллеристом, воевал на Украине, в Молдавии, Румынии, Югославии, штурмовал Вену и Будапешт. Рассказ свой он после выхода фильма также переименовал в «Был месяц май».

Описанные им события случились на самом деле, он сам в них участвовал. Для Третьего рейха такое отношение к заключённым было обычным делом. Многих остарбайтеров и военнопленных направляли на работу к частным сельхозпроизводителям, и для них это нередко оказывалось спасением.

Даже если хозяин оказывался зверем, как Рашке, на сельхозработах удавалось лучше прокормиться, чем в лагере, съев незаметно часть корма, который давался свиньям, коровам, или выдернув втайне для себя из земли лишнюю брюкву или картофелину. Иногда и хозяин относился к своим рабам нормально, но это было относительно редкое явление.

Начинается фильм длинной чередой кадров военной кинохроники. А заканчивается документальными кадрами послевоенной мирной городской жизни, которую сопровождает мелодия «Mama» в аранжировке очень популярного в СССР оркестра Поля Мориа, создающими пронзительный контраст с рассказанной историей.

Милосердие победителей

В 1981 году советская киностудия им. Горького и восточногерманская компания DEFA сняли выдающуюся антивоенную драму о возвращении Германии к мирной жизни «Александр маленький».

В этом фильме рассказывается история трёх советских военнослужащих: капитана, его водителя и старшины. Май 1945 года, закончилась война, и их направляют в небольшой немецкий городок Бланкенгайм. Там по просьбе бургомистра военные начинают опекать стихийно образовавшийся детский дом с полусотней детей-сирот: добывают еду, обувь.

Кто-то из беженцев подбрасывает в детский дом новорожденного младенца, вот его и называют Александр-маленький. Детей из детского дома талантливо и очень правдоподобно сыграли мальчишки и девчонки из ГДР, а бойцов Красной армии — выдающиеся советские актёры.

Капитана Цветова — Борис Токарев, исполнитель главной роли в культовом в советское время телесериале «Два капитана», Юрий Назаров, сыгравший в более чем четырёх сотнях российских и советских фильмов, играет старшину Василия Хрищановича, кавалера двух орденов Славы. Водителем стал актер Михаил Кокшенов, звезда гайдаевских комедий. И их герои рассказывают об очень непростых первых послевоенных месяцах жизни Германии.

Кадр из к/ф «Александр-маленький». реж. Владимир Фокин. СССР, ГДР. 1981

Города лежат в развалинах, по дорогам бродят сотни тысяч беженцев, сирот или просто потерявшихся детей. Среди них вот-вот готовы разразиться эпидемии — мы видим, как несколько детей заболевают тифом. Немцам в годы оккупации Советского Союза на все эти проблемы местного населения было откровенно наплевать.

Казалось бы, в отместку за всё случившееся, за миллионы погибших в их родной стране советские солдаты должны поступать точно так же. И сами немцы ждут этого: для них такое поведение абсолютно закономерно и логично.

Но вместо этого советские бойцы кормят мирное население — родителей, жён и детей тех, кто ещё недавно уничтожал их собственных близких. Хотя у белоруса Хрищановича немцы убили жену и двоих детей, из всех троих он, пожалуй, горячее всех переживает за немецких детей. За это в него даже влюбляется фрау Фридель, кормилица детского дома. Он защищает детей, которые гибнут от огня немецких ополченцев-партизан, и погибает, пожалев и просто не пристрелив 17-летнего сопляка с карабином.

И здесь раскрывается вся глубина подвига советского солдата — не только военного, но и человеческого. Именно такие мужики, прошедшие бои, окружения, гибель родных, не очерствели душой. И советские администрации повсюду брали на себя обязанности кормить местное население, о чем, например, может рассказать постановление Военного совета 1-го Белорусского фронта о снабжении продовольствием жителей Берлина № 063 от 11 мая 1945 г.

Этот фильм показывает, что даже после самой страшной войны нужно оставаться человеком. И в нем красной нитью проходит образ немецкого мальчика, который подходит и спрашивает: «А вы были на войне? Не встречали моего папу? А он скоро вернётся домой?» И советские солдаты ему терпеливо отвечают, что не встречали, что скоро вернётся. Хотя прекрасно понимают, что могли и встречать.

Не слон, а мир

Очень непохожим на какое-либо другое произведение остаётся кинолента студии «Арменфильм» «Солдат и слон» (1977).

Это грустная армянская трагикомедия с Фрунзиком Мкртчяном в главной роли. В Германии посреди боя в каком-то немецком городке вдруг обнаруживается стоящий на железнодорожной транспортной платформе… слон.

Комроты приказывает вывести его из пекла боя своему бойцу Арменаку Гаспаряну. Цепляют за душу уже первые кадры фильма — платформа от взрыва трогается с места, герой успевает только запрыгнуть на неё и кричит и нашим бойцам, и немецким: «Не стреляйте! Здесь слон!»

И они на какое-то мгновения вспоминают, что когда-то были мирными людьми, и перестают стрелять, и улыбаются, глядя на слона, вспоминая какие-то свои светлые мгновения из детства, а затем снова «возвращаются» в войну, убивают друг друга и гибнут.

В результате главный герой вынужден весь фильм заниматься возвращением вывезенного немцами с территории СССР слона обратно в Ереван, в зоопарк. Комично, когда какие-то немецкие бюргеры, вместо того чтобы дать для слона сена, развязывают против русского солдата боевые действия со своими нелепыми охотничьими двустволками.

Опытный воин, вооруженный автоматом ППШ, берёт немцев в плен, ломает их ружья, а потом просто уходит, забрав с собой вязанку сена.

Лента тоже создана по мотивам реальной истории.

В Ереване в 1942 году было принято решение создать зоопарк, и из Москвы туда отправили слона. Но как раз в это время началось летнее наступление немцев. Эшелон, в котором везли животное, под Ростовом разбомбили, и следы его потерялись на три долгих года. Только когда наши войска освобождали Германию, слона нашли — оказалось, что его вывез туда немецкий офицер. Животное вернули обратно в СССР.

Фильм получился очень добрым и совсем не военным, хоть там есть и бои, и гибель наших и вражеских солдат. В конце Фрунзик кричит людям: «Это не просто слон. Это мир. Это новая жизнь. Это смех, это радость. Вот что я везу в Ереван».