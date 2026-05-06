4-5 мая в Ереване проходили одновременно три больших события. Первым стал восьмой саммит Европейского политического сообщества, где лидеры ЕС и сопредельных государств обсуждали евразийские дела.

Вторым стал саммит Армения — ЕС, на котором те же самые лидеры Евросоюза и премьер-министр Армении Никол Пашинян решали свои двусторонние вопросы.

Ну а третьим стала та грандиозная показуха, в которую превратился визит лидеров коллективного Запада (и прежде всего президента Франции Эммануэля Макрона) в Ереван. С совместным музицированием (если его можно так назвать), прогулками по столице с автограф-сессией, громкими словами поддержки и обменом сердечками с воздушными поцелуями.

Отчасти эта показуха нужна для внутриполитических целей. У Пашиняна в июне выборы, ради победы на которых он уже пошел на совсем не демократические шаги. «Пашинян хочет не просто победить на выборах, а победить триумфально. Для чего он и ограничивает, причем весьма грубо, возможность избираться тем силам, которые не поддерживают его курс», — объясняет ИА Регнум доцент Финансового университета при Правительстве РФ Павел Данилин.

В частности, сажает лидеров оппозиции. Это нарушение всех европейских электоральных норм, однако сейчас Евросоюз показывает армянскому населению, что, несмотря на всё это, полностью поддерживает премьер-министра. И не просто поддерживает, а, мол, защищает от «российской дезинформации».

Для чего в Армению будут отправлены европейские специалисты, которые под соусом «противодействия российским угрозам» будут помогать и оправдывать блокировку оппозиционных ресурсов, а также борьбу Пашиняна против Армянской церкви.

«Этот саммит — своего рода инструмент агитации и перевербовки части армянской элиты. Он подчеркивает мысль о том, что Пашинян пользуется поддержкой европейского общества. Ну и подвешивает перед армянами несколько морковок в виде безвиза и обещаний всего хорошего в случае, если они перейдут от русских к Европе», — продолжает Павел Данилин.

Однако главное направление показухи все-таки внешнеполитическое. Саммит, на котором обсуждаются методы дальнейшей войны против России и поддержка террористических действий киевского режима, проходит на территории страны — члена ОДКБ и Евразийского экономического союза. Страны, которая номинально является военным и экономическим союзником России.

Принимая этот саммит, Пашинян уже демонстрирует свое пренебрежение союзническими отношениями с Россией и обязательствами в рамках того же ОДКБ. А устраивая отдельную встречу с Владимиром Зеленским (где оба лидера общались друг с другом на плохом английском), пожимая руки главному киевскому террористу и улыбаясь ему, Пашинян посылает сигнал о том, что он как минимум поддерживает его антироссийскую политику.

А Статья 1 Договора ОДКБ гласит, что страны-участницы «… не будут вступать в военные союзы или принимать участие в каких-либо группировках государств, а также в действиях, направленных против другого государства-участника».

Ссылка же на то, что Армения, мол, «заморозила» свое членство в ОДКБ, тут не работает. Никакого права на заморозку в Уставе не прописано, а значит Армения остается в этой организации и выходить из нее (судя по отсутствию официального уведомления) не собирается.

Сидя же в зале и слушая, как Зеленский обещает устроить теракты в Москве на день Победы («российская сторона не может рассчитывать на безопасность 9 мая», «украинские дроны могут прилететь на парад в Москву»), Никол Пашинян плюет на могилы сотен тысяч армян, отдавших жизнь за эту победу. На память о легендарных армянских маршалах Иване Баграмяне и Амазаспе Бабаджаняне, чье родовое село Пашинян уже сдал Азербайджану вместе с Карабахом.

Ну и, конечно же, он плюет в российский колодец, из которого Армения пьет и за счет которого вообще живет.

Именно Россия на сегодняшний день обеспечивает безопасность Армении. «Та же российская база в Гюмри существует только для поддержки Армении и армян», — напоминает Павел Данилин.

Именно Россия пыталась защитить армян Карабаха после того, как Пашинян их бросил в 2020 году — в частности, разместила миротворцев вдоль линии соприкосновения. Именно Россия обеспечивает жизнеспособность армянской экономики.

«Армения не имеет выхода к морю. Поставки электроэнергии туда идут из Ирана, газа — из России, железная дорога замыкается на Азербайджан и Россию. Все рынки замкнуты на Россию», — объясняет ИА Регнум профессор ВШЭ Марат Баширов.

Объем накопленных российских инвестиций в Армению составил порядка 4 млрд долларов. Сейчас в стране реализуется около 60 крупных российских бизнес-проектов, большая часть из которых относится к сфере высоких технологий и IT.

Причем Москва фактически субсидирует Армению, на что Пашиняну прямым текстом указал Владимир Путин в ходе их переговоров 1 апреля.

«На сегодняшний день, Вы знаете, цены на энергоносители, цены на газ, скажем, в Европе зашкаливают за 600 долларов за 1000 кубов, а Россия продаёт газ Армении — 177,5 доллара за 1000 кубов. Разница большая, разница существенная», — заявил российский президент.

По сути, речь идет о том, что Армения живет за счет России. И при этом Москва не выставляет Пашиняну никаких ультиматумов. Не вмешивается в его внутренние дела, не указывает, с кем дружить, а с кем враждовать. Даже прощает хамство со стороны Пашиняна.

«Внешняя политика России имеет определенную преемственность со времен СССР. В ней есть моральная составляющая. Мы считаем себя ответственными за других, стремимся их спасать и поддерживать», — поясняет Марат Баширов.

Россия лишь объясняет на пальцах, что, например, стремление некоторых армянских политиков втащить страну в ЕС (а точнее, в сени ЕС, поскольку в большой дом европейцы армян не пустят) чревато выходом из Евразийского союза просто по причине юридических и экономических нюансов. Это взаимоисключающие структуры.

«Мы видим, что в Армении идёт дискуссия о развитии отношений с Евросоюзом. Мы к этому относимся абсолютно спокойно. Мы понимаем, что любая страна ищет максимальные преимущества от сотрудничества с третьими странами, но должно быть по-честному заранее, что называется, на берегу сказано: нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с Евразэс невозможно… и вопрос даже не в политике — вопрос чисто экономического характера», — говорит Владимир Путин.

Конечно, Евросоюз обещает, что оплатит армянам издержки выхода из российских интеграционных структур. Но, во-первых, не оплатит — не сможет ни экономически, ни географически. Во-вторых, взамен российских структур, нацеленных на совместное развитие и процветание, ЕС предлагает Армении вступить в свой проект, смысл которого состоит в сдерживании Москвы. Ценой армянского развития, процветания — и, конечно же, суверенитета.

«Европа не собирается помогать Армении. Она просто хочет устроить для русских еще одну черную дыру на Кавказе», — говорит Павел Данилин.

За примерами участия в подобных проектах далеко ходить не надо. И речь тут не об Украине, а как раз об Армении.

Европейское «посредничество» привело к тому, что страна окончательно потеряла Нагорный Карабах. Перетащив переговоры между Арменией и Азербайджаном на свою площадку, Европа и пальцем о палец не ударила, когда Баку в 2023 году занял остававшуюся неподконтрольной ему часть Нагорного Карабаха и вынудил сотню тысяч армян покинуть свои дома. Сейчас же будет то же самое, но уже с территорией самой Армении.

«Если посмотреть на карту, где находятся азербайджанские войска, то можно понять, что после исчезновения российских гарантий Армения резко сократится в территориальном плане. Потому что защищать ее будет некому», — говорит Павел Данилин.

Ведь тот же Макрон дарит Пашиняну лишь сердечки, но не письменные гарантии защиты. Та же «декларация» о партнёрстве с Британией не подразумевает конкретных шагов, которые привели бы к росту экономики Армении, а лишь ставит страну под еще больший контроль со стороны западных НКО.

Главная цель которых в том, чтобы поддерживать армянскую «черную дыру» за счет прямой поддержки нужных Европе правящих элит. В качестве примера можно назвать деятельность структуры ProElect, французской организации ERIM, а также выделение ЕС 270 млн евро по плану «стойкости и роста».

Стойкости и роста Пашиняна, а не Армении. «Пашинян себя продал армянской диаспоре Франции, которая замкнута на глобалистов», — говорит Марат Баширов. Продал себя — а также всю страну.

Вопрос лишь в том, сможет ли армянский избиратель остановить сделку по продаже на июньских выборах. По сути, это его последний шанс спасти страну от того «европейского будущего», которое ей готовят Пашинян и Брюссель.