Вашингтон официально объявил о завершении операции против Ирана на фоне усугубляющегося топливного кризиса и падения рейтингов Дональда Трампа. Теперь приходится прибегать к манипуляциям в надежде разблокировать Ормузский пролив, но они не так уж эффективны.

«Эпическая ярость» превратилась в эпический провал. Как нынче шутят американцы, обсуждая метания своей администрации вокруг Ормуза: «epic fail» вместо «Epic Fury».

Еще в конце апреля истекли военные полномочия Трампа продолжать боевые действия против Ирана. Для продления войны нужна отмашка конгресса, которой тот упрямо не дает. Лидер республиканского большинства в сенате Джон Тьюн демонстративно бросил вызов президенту и отказался даже выставлять на голосование акт о продолжении конфликта. Ушла в долгий ящик и история с выделением средств Пентагону, истратившему более 60 млрд долларов в ходе ближневосточной кампании. Запрошенных 200 млрд конгресс не выделяет.

Законодатели понимают непопулярность войны с Ираном. Более 70% их сограждан негативно воспринимают милитаризм Белого дома и требуют немедленно прекратить боевые действия без предварительных условий. Поддерживать войну в такой обстановке означает подписать себе приговор на скорых выборах в конгресс. Отдельные республиканцы, которых ждет сложная электоральная гонка, уже начали выступать с призывами заканчивать конфликт.

От провалившейся затеи отползают и ключевые аппаратчики. Вице-президент Джей Ди Вэнс, попытавшийся поучаствовать в переговорном процессе, быстро от него отстранился и переключился на внутриамериканские избирательные процессы. Госсекретарь Марко Рубио вплотную занялся близкой ему кубинской повесткой.

Правда, он же и выступил с объявлением о завершении военной операции — так, чтобы в будущем иметь шанс предстать «миротворцем». Что же касается министра войны Пита Хегсета, то от него наверняка вскоре избавятся, сделав символом неудачи.

Очень показательной стала неразбериха вокруг продолжавшейся буквально одни сутки операции «Проект «Свобода» по разблокированию Ормузского пролива. Американские военные корабли сунулись туда, затем последовала попытка убедить несколько западных контейнеровозов вырваться из Персидского залива.

Одно судно отключило транспондер и поплыло через Ормуз, однако вскоре оказалось под прицелом иранских боевых катеров, которые встретили его огнем. На этом вся эпопея закончилась.

Правительство США оказалось в настоящем цугцванге — любой ход только ухудшает положение. Можно дальше пытаться наматывать круги вокруг пролива, но есть большие риски, что лодки Корпуса стражей Исламской революции в следующий раз ударят уже по американским эсминцам.

А потеря даже одного миноносца класса «Арли Бёрк» стоимостью три миллиарда долларов станет для Пентагона катастрофой. Отследить все иранские танкеры не получается, им удается просачиваться мимо малочисленной группировки ВМС США. Все остальные суда уже два месяца не могут покинуть Персидский залив.

Есть еще вариант — устроить резкое обострение ситуации с новыми ударами по Ирану и наземной высадкой на островах в Ормузском проливе и на побережье. Однако это очевидно приведет к большим потерям среди американских военных, у которых нет действенного средства борьбы с иранскими дронами. Запасы противоракет истощены, свои базы на Ближнем Востоке тоже защищать нечем. Поэтому недавние обстрелы Объединённых Арабских Эмиратов остались без ответа — Пентагон понимает, что затягивание в воронку эскалации в условиях опустошения арсеналов закончится для США плачевно.

Остается возобновлять переговоры, которые проходят в рамках непрямого обмена сигналами через Пакистан (премьер-министр Шахбаз Шариф уже поблагодарил Трампа в соцсетях за «мужественное» и «своевременное» решение о приостановке «Проекта «Свобода»).

Белый дом даже готов смягчить санкции и вернуть активы Тегерана в обмен на открытие пролива и хотя бы какие-то обещания не обогащать уран в ближайшие годы. Если подобное соглашение и правда будет подписано, оно станет де-факто капитуляцией США. Условия окажутся явно хуже, чем у сделки времен Барака Обамы.

К тому же по итогам войны Пентагон в любом случае будет вынужден сокращать военное присутствие на Ближнем Востоке — даже если это и не будет обещано в рамках переговоров с Исламской Республикой.

14 американских баз разрушены в ходе двух месяцев противостояния с Тегераном. Возвращаться некуда — зачастую там осталось лишь пепелище. Базой Пятого военно-морского флота в Бахрейне американцы сейчас пользоваться не в состоянии. Так что недавние объявления о выводе регулярных войск США из Ирака и Сирии — лишь начало неизбежного тренда.

Сейчас в Белом доме активизировались советники президента (например, Элбридж Колби), которые выступают за перенаправление ограниченных военных ресурсов Америки в Индо-Тихоокеанский регион для конкуренции с Китаем. Однако очевидно, что провал войны с Ираном резко ослабляет позиции администрации США и в переговорном процессе с Пекином. Остается совсем чуть-чуть до запланированного визита американского лидера в Китай. Ему опять придется ехать с пустыми руками. Так что поездку могут снова перенести.

Китай пользуется проблемами США и надеется дожимать их на всех направлениях — от торговых войн до тайваньского вопроса. Сейчас азиатские союзники Вашингтона очень сильно беспокоятся в связи с истощением его арсеналов. Ведь они тоже недополучат ракеты и боеприпасы для систем ПВО, если начнется серьезное нарастание напряжения вокруг Тайваня. На острове осенью пройдут муниципальные выборы, где могут победить прокитайские силы. Еще один потенциальный конфликт — на этот раз в Южно-Китайском море — Пентагон в нынешнем состоянии точно не потянет.

Война в Иране действительно способна запустить так называемый эффект домино с резким ослаблением позиций США во всем мире. В Европе уже появляется понимание, что гарантий безопасности от американцев ждать не стоит. И их военное присутствие в Старом Свете в длительной перспективе точно будет сокращаться.

В Америке Трампа за иранский конфликт ругают буквально все. «Ястребы» и оставшееся произраильское лобби обвиняют Белый дом в полной капитуляции перед Тегераном. Демократы и изоляционисты в стане республиканцев считают всю войну грандиозной ошибкой и требуют как можно быстрее ее завершить. В экономических вопросах рейтинги президента упали до 20%. Рост цен на топливо до 4,5–5 долларов за галлон спровоцировал инфляционный шок.

В этих условиях Федеральная резервная система отказалась от дальнейшего снижения ключевой ставки. Наоборот, ее могут даже повысить, что станет ударом для ослабленной экономики. Долговые проблемы продолжат усугубляться — причем по обе стороны Атлантики. Это еще одно долгосрочное последствие войны.

Демократы в своей агитации уже заранее убеждают американское общество в том, что каждая семья в США заплатит десятки тысяч долларов за развязанный конфликт — за счет выросших топливных цен, инфляции и дополнительных расходов на ипотеку из-за высоких ставок. Подобная риторика вполне может обеспечить Демпартии победу на скорых выборах в конгресс.

Трамп же, уничтоживший в войне свой политический капитал, теперь постепенно лишается возможности проводить новые реформы внутри США. Позиции его сторонников — как и израильского лобби — становятся всё более шаткими.