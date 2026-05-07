На израильском политическом ландшафте, который вдоль и поперек перепахан различными кризисами, появился новый, довольно неожиданный игрок. Местная друзская община объявила о создании собственной партии «Брит Ахим» («Союз братьев»).

ИА Регнум Важди Сархан

Друзы известны в Израиле прежде всего как весьма крепкая каста профессиональных военных. Это единственная этноконфессиональная группа арабского происхождения, чьи представители обязательно проходят армейскую службу и зачастую строят там успешную карьеру. А потому не стоит удивляться, что партию возглавил их бывший командир — ветеран Второй ливанской войны Важди Сархан.

По его словам, перед «Брит Ахим» уже поставлена конкретная цель — получить два мандата на ближайших выборах в кнессет (парламент). И представлять интересы друзов в качестве независимой самостоятельной силы.

Анализируя эти высказывания, стоит иметь в виду, что у израильских друзов никогда не было особых поводов жаловаться на нехватку репрезентации. Они стабильно баллотировались в парламент по спискам партий-тяжеловесов, будь то правящий «Ликуд» или «Наш дом Израиль» Авигдора Либермана. Плюс к тому буквально на днях выделить кому-то из друзов место предложил лидер партии «Яшар» Гади Айзенкот.

Отработанная схема, с одной стороны, из раза в раз позволяла крупным фракциям собирать некоторое количество голосов на участках в Магхаре и прочих друзских поселениях. А с другой — давала самим кандидатам-друзам шанс удовлетворить политические амбиции.

Однако, как отмечает вышеупомянутый полковник Сархан, сейчас этого уже недостаточно: «Нам снова и снова давали обещания, которые испарялись на следующий день после выборов. Теперь мы хотим не просто одобрять чью-то партийную дисциплину, а действительно позаботиться о себе».

Удастся ли подкрепить амбиции фактическими возможностями? Как показывает практика, для преодоления электорального барьера, составляющего 3,25%, партии необходимо набрать 140–160 тысяч голосов. Между тем численность израильских друзов не превышает 150 тысяч человек, из которых правом голоса обладают примерно 90 тысяч.

Есть еще сирийские друзы на оккупированных Голанских высотах. В последние годы многие из них начали подавать заявки на гражданство Израиля и смогут официально опустить бюллетени в урны. Но это, по разным оценкам, от 6 до 10 тысяч избирателей. Проходная планка в любом случае остается непокоримой — ведь крайне сложно представить, чтобы за друзов голосовал кто-то, кроме них самих.

Следовательно, их самостоятельное политическое плавание создает ощущение бессмысленной авантюры. Хотя, по мнению израильских аналитиков, не всё так просто — поскольку под прикрытием громких заявлений Сархана, скорее всего, плетутся аппаратные интриги, в которых нетрудно разглядеть руку Биньямина Нетаньяху.

Самый примитивный из реалистичных сценариев подразумевает роль «Союза братьев» как спойлера, заведомо ни на что не претендующего, но вполне способного нейтрализовать неудобные друзские голоса.

Здесь важно подчеркнуть: если старшее поколение друзов вкупе с кадровыми силовиками традиционно тяготеют к «Ликуду», то молодежь и интеллигенция всё чаще симпатизируют либеральной, центристской и умеренно правой оппозиции. А стало быть, готовы поддержать самого опасного противника Нетаньяху — недавно сформированное объединение «БэЯхад» Нафтали Беннета и Яира Лапида. В такой момент внезапное создание этнической партии позволит замкнуть и банально «сжечь» все без разбора голоса друзского электората внутри общинной повестки.

Но не исключена и куда более изящная комбинация, в которой друзская партия аккурат перед выборами примкнет к кому-то другому из традиционных союзников того же Нетаньяху, чтобы попасть в кнессет на правах формально равного партнера.

Правда, тут еще вопрос, какой из технически возможных альянсов наиболее вероятен. Ультраортодоксы — сефардская ШАС и ашкеназский «Объединенный иудаизм Торы» — сразу отпадают из-за непреодолимых теологических разногласий.

Самому «Ликуду» тоже вряд ли нужен прямой блок. Одно дело — слегка разбавить партийные списки выдвиженцами-неевреями, как уже бывало и с теми же друзами, и с арабами-мусульманами, и с эфиопами. Но совсем другое — тащить за собой прицепом отдельное движение с собственной программой. В конце концов, самому мощному (пусть и заметно ослабленному) политическому бренду Израиля это просто не по статусу.

Так что единственным относительно жизнеспособным вариантом остается сцепка «Брит Ахим» с ультраправым фронтом Бецалеля Смотрича и Итамара Бен-Гвира.

На первый взгляд, подобное слияние может показаться абсолютно парадоксальным, чтобы не сказать анекдотичным. Однако, используя максимально суровую риторику по отношению к «обычным» — якобы неблагонадежным — арабам, оба еврейских радикальных политика регулярно делают реверансы в сторону тех, кто показательно верен флагу со звездой Давида. То есть, во-первых, друзов, а во-вторых — черкесов, которые тоже служат в вооруженных силах и правоохранительных органах, оплачивая «налог кровью».

Именно Смотрич, будучи главой министерства финансов, около года назад пролоббировал выделение 4 млрд бюджетных шекелей на развитие друзских и черкесских поселений. Огромная сумма должна быть потрачена на строительство нового жилья, образовательных учреждений и объектов социальной инфраструктуры.

Бен-Гвир же, возглавляя МВД, неоднократно благодарил оба народа за активное участие в защите границ. И заодно, ясное дело, решал важные репутационные задачи — ведь когда открытый националист публично рассыпается в комплиментах перед национальными меньшинствами, его чуть сложнее обвинить в продвижении идеологии апартеида.

Гипотетически ничто не помешало бы вывести проверенный имиджевый трюк на новый уровень, превратив его в инструмент реальной политики. Правда, в случае с черкесами объективных предпосылок не наблюдается: их пятитысячная диаспора в Израиле слишком мала, чтобы ощутимо влиять на электоральную арифметику — не говоря уже о создании собственной партии.

Зато демографический вес друзов дает возможность замахнуться на нечто гораздо большее, чем просто статус «витринного меньшинства». На финишной черте беспрецедентно жесткой предвыборной гонки 100 тысяч голосов, вполне вероятно, станут как минимум ликвидным активом коалиции Нетаньяху. А как максимум — решающим фактором в борьбе за сохранение парламентского большинства.

Впрочем, если всё действительно так, команде премьер-министра не стоит сбрасывать со счетов определенные риски. Главный из них — наличие внутри друзского сообщества теневой прослойки молодых офицеров, которые де-юре сохраняют лояльность центру, но категорически не согласны с законом 2018 года, объявляющим Израиль исключительно еврейским национальным государством.

Позиция этих военных, обладающих серьезным авторитетом среди части соплеменников, хорошо известна. По их мнению, ни грандиозные финансовые вливания, ни прочие демонстративные поощрения, ни какие-либо ситуативные политические альянсы не способны уравновесить ущемленное чувство достоинства тех, кого по сути объявили «гражданами второго сорта».

А значит, нет гарантий, что предполагаемый розыгрыш друзской карты любым крылом сионистов не приведет к расколу общины. И не обернется для Нетаньяху и его радикальных партнеров крайне болезненным саботажем.