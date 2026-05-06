НАТО снова принимается активно расширяться, теперь не в физическом, а в медиапространстве. Как «совершенно случайно» выяснило британское «независимое» издание The Guardian, чиновники альянса в последнее время проводят тайные встречи с деятелями мира кино и телевидения из Европы и США.

Такие встречи уже состоялись в Лос-Анджелесе, Брюсселе и Париже. На очереди — серьезный разговор по душам с членами Гильдии писателей Великобритании (объединяет сценаристов, драматургов, литераторов и прочих, кто глаголом совершает манипуляции над людьми) в Лондоне, запланированный на следующий месяц. С участием бывшего пресс-секретаря НАТО Джеймса Аппатурая, ныне занимающего должность заместителя помощника генерального секретаря по гибридным, кибернетическим и новым технологиям.

Собственно, так информация о поползновениях НАТО организовать плацдармы на территории киноискусства и просочилась — через электронное письмо, которое было разослано представителям Гильдии. В письме этом указывается, что предыдущие подобные встречи уже повлекли за собой разработку по меньшей мере трех проектов.

Что это за проекты такие, само собой, не уточняется. Зато там есть разные красивые формулировки.

Например: «НАТО зиждется на вере в то, что кооперация и компромисс, укрепление дружбы и союзов — это путь вперед». И: «Даже если такая простая вещь, как это послание, попадет в будущее, этого будет уже достаточно».

Однако британские писатели красивым формулировкам отчего-то не доверяют и считают, что их хотят вовлечь в создание военной пропаганды. В частности, негодует титулованный сценарист Алан О’Горман (фильм «Кристи» его авторства взял приз Берлинале и премию Ирландской академии кино и телевидения). «Неуместно и дико подавать это как некую позитивную возможность», — говорит он.

Другие сценаристы, заверяет О’Горман, возмущены не меньше. Потому что никто не хочет участвовать в войнах, которые ведет НАТО в далеких чужих землях. Ему вторит Фейсал А. Куреши, работавший среди прочего над скандальным документальным мини-сериалом про Майкла Джексона «Покидая Неверленд». Он, правда, согласился поначалу на встречу явиться — исключительно из любопытства, по его же словам. Но в итоге все же отказался: другие дела нашлись.

Так вот, Куреши предостерегает коллег от сотрудничества с подобного рода структурами: погружение в мир шпионажа и военных брифингов может быть соблазнительным, так как порождает иллюзию обретения тайного знания о том, что никакой морали на самом деле не существует, а попрание человеческих прав допустимо во имя высшей цели. Такую опасность, по мнению Куреши, скрывают в себе безобидные на первый взгляд письма от лица могущественных надгосударственных образований.

Стало быть, вышеназванные сценаристы, драматурги, литераторы и прочие — люди честные, свободомыслящие и сознательные, а потому вступать в порочные связи с НАТО ни за что не станут. Ну, разве что чисто из любопытства — да и то если свободное время выдастся. Но про остальных так сказать, к сожалению, нельзя. Красноречивое свидетельство чему — те самые упомянутые три (пока что) проекта.

Тут можно вспомнить, как еще в 2019 году Джеймс Карафано, профессор Института мировой политики и вице-президент Института международных исследований при фонде «Наследие», в статье для The National Interest горько сокрушался насчет того, что НАТО за всю свою историю так и не догадалось спродюсировать хоть какое-нибудь великое голливудское кино о великой натовской войне. Даже привел в качестве референсов несколько образцовых с его точки зрения фильмов, в которых особенно хорошо показано, как следует вести войны сообща. Среди них — «Патриот» с Мэлом Гибсоном и «Ватерлоо» Сергея Бондарчука.

Судя по всему, призыв одного из виднейших умов, формирующих американскую государственную политику, был услышан где надо, кем надо — и принят к сведению. Работа в указанном направлении началась, но велась до сих пор практически незаметно и осторожно, в формате ни к чему якобы не обязывающих душевных посиделок. Так, в 2024 году нескольких голливудских сценаристов пригласили — по линии Центра стратегических и международных исследований, базирующегося в Вашингтоне, — в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Познакомили с генсеком, рассказали много интересного о политике безопасности альянса, закрепили всё это дело непринужденным паблик-током.

Мероприятие было приурочено к 75-летию НАТО, заявленная же цель его состояла в том, чтобы ни много ни мало наметить вектор развития альянса на следующие 75 лет. Почему вектор развития военного блока должны определять голливудские сценаристы? Хороший вопрос. Но сами приглашенные голливудские сценаристы им не задавались. Вместо этого они задались вопросом о том, что такое НАТО.

Вот как на него тогда ответила сценаристка Кристин Левинсон (сериалы «Связь», «Закон и порядок», «Зачарованные»), которая была в числе голливудских делегатов: «НАТО немного похоже на солнцезащитный крем. Знаете, в те дни, когда вы не забываете его нанести, вам не нужно об этом думать. Он просто вас защищает. И вы можете идти и делать всё, что хотите. Вы можете плавать. Вы можете бегать. Вы можете проводить время с друзьями. Вы можете выпить чашечку кофе. Но если вы забудете нанести его, пренебрежете своей защитой — вы сгорите». Вот так — поэтично, но при этом угрожающе и как будто даже убедительно. Голливудская школа.

Стенограмма упомянутой беседы есть в свободном доступе. Она содержит сплошные славословия в адрес НАТО, перемежаемые радостным смехом собравшихся. Это — то, что обнародовано. Что осталось за кадром, никто, конечно, не знает, но для чего-то ведь целую ораву американских специалистов в области производства развлекательного контента в Брюссель притащили. Вряд ли просто поболтать — как и вряд ли для указания пути в будущее.

Важно, что и то мероприятие не было ни первым, ни последним. То есть регулярно контакты между НАТО и творческой элитой США имеют место. Причем сейчас они, если верить The Guardian, стали еще более интенсивными и плодотворными. Что выглядит еще более любопытно в свете других свежих событий.

С одной стороны, у Дональда Трампа наметились некоторые разногласия с руководством организации, которую Штаты де-факто возглавляют. С другой — при содействии того же Трампа запущен процесс передела сфер влияния в американской (и фактически — в мировой) индустрии развлечений: в результате сделки между корпорациями Skydance Paramount и Warner Bros. Discovery контроль над около 30% внутреннего кинорынка может перейти к первой.

Это значит, что монополия Демократической партии, интересам которой голливудские студии до этого верой и правдой служили, прекратится, поскольку владеют Skydance Paramount Ларри и Дэвид Эллисоны. Первый — один из богатейших людей на планете и крупный спонсор Республиканской партии, а также с недавних пор — член совета по науке и технологиям при администрации Трампа. Да и вообще близкий соратник нынешнего президента. Ну а второй — сын первого.

Соответственно, в Голливуде чуть ли не впервые в истории может наступить какой-никакой, а плюрализм. К чему местные жители, привыкшие голосовать единодушно, наверное, не готовы. И в этом контексте видится более чем разумным заручиться поддержкой новых покровителей, которые как раз решили свой поистрепавшийся имидж укрепить. Перспективы у такой кооперации не слишком пока ясные, но точно широкие.