В США всерьез планируют вернуть Плутону статус планеты, который он утратил в 2006 году по решению Международного астрономического союза.

ИА Регнум

«Реабилитировать» Плутон предлагают уже не впервые, однако на этот раз с инициативой выступил Джек Айзекман, глава NASA — одного из ведущих космических агентств мира.

Космос как средство от депрессии

28 апреля Айзекман выступал в Сенате США на слушаниях, посвященных бюджету космического агентства на 2027 год. В ходе обсуждения слово взял сенатор-республиканец от штата Канзас Джерри Моран, который поинтересовался мнением главы NASA о статусе Плутона.

«Сенатор, я убежденный сторонник того, чтобы снова сделать Плутон планетой», — ответил Айзекман.

Чтобы понять причину, по которой статус Плутона имеет для США особое значение, необходимо вспомнить историю его открытия в 1930 году. Соединенные Штаты в то время переживали Великую депрессию, власти и газеты искали хоть какой-то позитивный информационный повод на фоне беспросветных новостей о кризисе.

Именно в такой момент 24-летний парень с канзасской фермы Клайд Томбо обнаружил новую планету. Событие это стало поистине уникальным — почти все планеты Солнечной системы были известны еще с древности, а последнюю к тому моменту новую планету — Нептун — открыли в Европе почти за век до этого — в 1846 году.

История этого открытия напоминает сценарий фильма. Томбо не имел образования в области астрономии, так как учеба в университете была его семье не по карману, но был страстно увлечен этой наукой. Он строил собственные телескопы и зарисовывал ночное небо.

Отослав свои рисунки в несколько обсерваторий, он неожиданно получил в ответ не критику, а признание, а со временем и приглашение на работу от директора Лоуэлловской обсерватории во Флагстаффе, штат Аризона. В то время там как раз возобновили поиски загадочной «Планеты X», которую к тому моменту уже покойный основатель обсерватории Персиваль Лоуэлл безуспешно искал, пытаясь объяснить отклонения в орбитах Урана и Нептуна.

Как рассказал изданию Space.com представитель обсерватории Кевин Шиндлер, в гипотезе Лоуэлла крылась фундаментальная ошибка: в начале XX века массы Урана и Нептуна оценивались неправильно, и на самом деле никаких необъяснимых отклонений в их движении не было.

Лоуэлл, сам того не зная, искал астрономический фантом. Но Томбо, вооруженный блинк-компаратором — прибором для попеременного сравнения фотографий одного участка неба за разные ночи, — 18 февраля 1930 года обнаружил крошечную движущуюся точку. «Это великий пример научной случайности, — отметил Шиндлер. — Томбо искал фантом, а нашел планету».

С этого момента Плутон занял в американской картине мира особое место. В эпоху экономического и социального упадка страна получила новый национальный символ — единственную планету, открытую американцем.

Свой среди чужих, чужой среди своих

Полученный Плутоном после открытия статус казался незыблемым до 2006 года, когда Международный астрономический союз (IAU) принял решение «разжаловать» планету.

До того момента в науке попросту не существовало формального определения слова «планета». Все знали, что это крупные небесные тела, вращающиеся вокруг Солнца, но не было определено, где кончаются планеты и начинаются крупные астероиды и другие небесные тела.

К середине 2000-х, по мере открытия всё новых объектов в поясе Койпера за орбитой Нептуна, в том числе сопоставимой с Плутоном по размерам Эриды, понятие было решено формализовать.

IAU как признанный орган, отвечающий за наименование и классификацию астрономических объектов, ввел три критерия. Чтобы считаться планетой, объект обязан обращаться вокруг Солнца, обладать достаточной массой для принятия сферической формы под действием собственной гравитации и суметь «расчистить окрестности своей орбиты от иных объектов».

По первым двум пунктам Плутон прошел, а вот на третьем провалился. Его орбита пересекается со множеством ледяных объектов пояса Койпера. Вместо окончательного «изгнания» Плутона из клуба планет IAU учредил новую категорию — «карликовая планета», самым ярким представителем которой он и стал.

Решение немедленно вызвало споры, не утихающие до сих пор. Критики определения указывают на его внутреннюю противоречивость. Если формально применять критерий «очистки орбиты», то под «разжалование» попадает не только Плутон.

Земля, строго говоря, тоже не очистила «окрестности»: она делит орбиту с астероидами. Юпитер делит орбиту с огромными группами так называемых троянских астероидов, но никто не называет его карликовой планетой, что само по себе было бы абсурдно с учетом его размеров, ведь это крупнейшая планета Солнечной системы.

Новый импульс спор получил в июле 2015 года, когда автоматическая межпланетная станция NASA New Horizon пролетела мимо уже бывшей на тот момент девятой планеты. Переданные изображения превратили Плутон из горстки размытых пикселей, которой он долгие годы оставался для человечества, в полноценный мир со сложной географией. Аппарат передал на Землю изображения ледяных гор высотой с Альпы, обширных ледяных равнин и светлой области в форме сердца — региона Томбо.

К тому же на тот момент уже было известно, что на Плутоне есть атмосфера, а еще у него имеется целых пять спутников, в то время как классические планеты вроде Меркурия и Венеры не имеют ни одного.

Эти новые данные подкрепили позицию сторонников возвращения статуса планеты Плутону.

Профессор из Аризонского университета Эрик Асфог в комментарии The Independent привел крайне наглядный пример: если бы мы однажды нашли у другой звезды планету размером с Землю, полную жизни, но вращающуюся вокруг супер-Юпитера (так называют класс объектов на порядок массивнее Юпитера), по строгим правилам IAU она планетой бы не считалась — а это, по мнению ученого, абсурд.

И всё же их оппоненты из другого лагеря, включая астронома Майка Брауна, чьи открытия спровоцировали разделение планет на обычные и карликовые в 2006 году, настаивают на том, что научная классификация должна помогать понимать устройство Солнечной системы, а не обслуживать чьи-то порывы и симпатии.

«Руководители НАСА могут сколько угодно с ностальгией вспоминать времена, когда Плутон считался планетой, а ученые, непосредственно занимающиеся этими вопросами, будут и дальше пытаться объяснять и классифицировать объекты Солнечной системы так, чтобы это действительно помогало нам понять мир, в котором мы живем», — заявил Браун, комментируя выступление Айзекмана.

Космические амбиции

Выступление главы NASA прозвучало в эпоху, когда США оказались охвачены очередной вспышкой осознания собственной значимости. Риторика о суверенном праве США диктовать миру свои правила давно вышла за пределы дипломатии и торговли, и последние события в Венесуэле и на Ближнем Востоке, а также заявления о Гренландии, Кубе и Панамском канале стали ярким тому подтверждением.

В этом контексте слова Айзекмана о необходимости вернуть признание Клайду Томбо выглядят как еще одна попытка восстановить историческую справедливость в специфическом национальном ключе. Плутон — не просто небесное тело, а единственная планета, открытая американцем, и его понижение в статусе воспринимается частью политической элиты США как символическое поражение.

Озвученный главной NASA и уже подхваченный СМИ лозунг «Make Pluto a Planet Again» (MPAPA) — «Сделаем Плутон планетой снова» — очевидная копия главного предвыборного лозунга Дональда Трампа «Make America Great Again» (MAGA) — «Вернем Америке былое величие» или «Сделаем Америку снова великой», и такой подход превращает научную проблему в один из элементов политической игры.

Однако сводить мотивацию главы NASA исключительно к его собственному ура-патриотизму было бы упрощением. Свою роль сыграло и лобби внутри США. Лоуэлловская обсерватория в Аризоне остается значимым научным и образовательным центром, который последовательно транслирует ностальгию по «своей» планете.

Сенатор Моран, затеявший разговор с Айзекманом, представляет штат Канзас, где вырос Клайд Томбо и где фигура астронома-самоучки давно стала предметом особой гордости. Поэтому для политиков из этого штата защита наследия Томбо — один из способов обеспечить себе симпатии избирателей на фоне промежуточных выборов, которые пройдут 3 ноября 2026 года.

Кроме того, не стоит забывать и о контексте самих бюджетных слушаний, на которых прозвучало предложение о Плутоне. Как уточняет Scientific American, выступление Айзекмана проходило на фоне жесткой критики со стороны демократов: администрация Трампа предложила урезать финансирование научных программ NASA на 46 процентов, и глава агентства эту инициативу поддержал.

Яркое, эмоционально окрашенное заявление о восстановлении Плутона в правах способно на время переключить внимание прессы и конгрессменов с неприятных вопросов о сокращении бюджета на другую громкую тему.

Предел полномочий

Вопрос теперь в том, есть ли у американской кампании по «реабилитации» Плутона реальные шансы на успех. NASA не может переименовывать небесные тела или менять их классификацию по собственному желанию. Последнее слово в этих вопросах всегда остается за Международным астрономическим союзом, позиция которого на сегодняшний день остается непреклонной.

Представитель IAU Рамасами Венугопал заявил The Independent, что организация понимает эмоции, которые у многих вызывает ситуация с Плутоном, но подчеркнул: решение 2006 года было не «разжалованием», а научным уточнением, которое сделало Плутон главным объектом в новом семействе небесных тел.

Проблема в том, что если пойти на поводу у сторонников «реабилитации» и начать считать планетой любой объект, достаточно массивный, чтобы принять форму шара, и имеющий собственную геологию, то Солнечная система пополнится не одним Плутоном, а десятками, а то и сотнями новых планет.

Церера, Эрида и, возможно, множество еще не открытых объектов пояса Койпера получат право претендовать на этот статус, и это может лишь усилить раскол в научном сообществе, породив еще больше споров и конфликтов.

Поэтому вернуть Плутону «былое величие» в ближайшее время у NASA вряд ли получится, что, впрочем, нисколько не умаляет заслуг открывшего карликовую планету американца Клайда Томбо.