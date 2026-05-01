Наследие латиноамериканских наркокартелей — это не только новые виды наркотиков или зашкаливающий уровень насилия. Широко известный Пабло Эскобар, например, оставил Колумбии выводок гиппопотамов.

В 1980-х годах, решив создать в своем поместье «сафари-уголок», наркобарон приобрел одного самца и трех гиппо-дам — изначально их импортировали из Африки, но к барону они приехали уже из калифорнийского зоопарка. Отдельные источники сообщают, что животных выбрали не случайно — их экскременты помогали перебить запах кокаина и мешали работать служебным собакам.

Правда, такое объяснение является логичным лишь в случае доставки одной крупной партии наркотика. Так что более реалистичной выглядит другая версия: бегемоты были детской мечтой Эскобара, а зоопарк, где жили львы, слоны, жирафы, страусы и другие звери, был подарком его детям.

Некоторые американские сериалы, пытаясь усилить зловещий флер вокруг легендарного преступника, намекают, что Пабло Эскобар скармливал этим гиппопотамам плененных врагов или их тела. Тем не менее нет надежных сведений о том, что такое действительно происходило, тем более на регулярной основе.

После ликвидации Эскобара в 1993 году животных распределили по зоопаркам, а вот бегемотов никто не взял из-за дорогого содержания — кое-кто, впрочем, утверждал, что животных просто забыли в поместье или они сбежали в джунгли.

Никто не предполагал, что они выживут в климате Латинской Америки — и махнули рукой. Как оказалось, напрасно: огромные звери не просто выжили, но и расплодились.

К 2023 году их популяция составляла уже 168 особей, и в последние несколько лет колумбийские чиновники вовсю трубят о том, что если вопросом не заняться всерьез, то к 2030 году их станет уже слишком много.

Приманка для туристов

Бегемоты в Африке — это своеобразные «санитары саванны», их помет удобряет земли и поддерживает баланс микроорганизмов в реках. Кроме того, там же живут крокодилы и львы — хищники, которые естественным образом регулируют их популяцию.

В Колумбии же ситуация другая — в местной природе нет хищника сильнее гиппопотама, а водоемы загрязняются от их присутствия. Кроме того, эти животные в основном обитают в реке Магдалена, главной морской артерии страны, на берегах которой живут и крестьяне, и коренные народы.

Периодически бегемоты нападают на них (эти животные в принципе опасны для человека хоть в Колумбии, хоть в Африке), а также негативно влияют на рыбацкий промысел и жизни других водоплавающих: выдр, капибар, речных черепах, ламантинов.

Впрочем, есть от них и польза: «кокаиновые бегемоты» приманивают туристов — и предприниматели из индустрии развлечений неплохо зарабатывают себе на хлеб.

Однако в определенный момент власти Колумбии заявили, что вред от животных стал слишком велик. Наконец с ситуацией решили бороться.

Всё свелось к охоте

Местные чиновники предложили животных стерилизовать — и сначала идея всем понравилась.

Правда, вскоре колумбийцам пришлось выучить бессмертные слова Корнея Чуковского: «Нелегкая это работа: из болота тащить бегемота». Чтобы поймать одну особь, обезвредить, ввести наркоз, найти ветеринара с определенной специализацией и провести саму операцию, потребовалось несколько десятков тысяч долларов. Конечно, зная колумбийские реалии, нельзя утверждать, что вся сумма полностью была потрачена на процедуру, но мероприятие в любом случае оказалось непомерно дорогим.

Тогда активисты стали предлагать отправлять бегемотов в зоопарки за рубежом. Однако благие намерения уперлись в стандарты отрасли: зоопарки крупных стран вроде Мексики не принимали больше десяти особей, чего было явно недостаточно.

В середине апреля 2026 года природоохранные ведомства решили животных уничтожить — застрелить или усыпить. Учитывая, что ловля гиппопотама — занятие опасное, сразу стало понятно, что всё превратится в обычную охоту.

Такой поворот вызвал недовольство и зоозащитников, и многих обычных людей, и вот тогда на сцене появился он — индийский миллиардер Анант Амбани.

600 миллионов на свадьбу

Амбани предложил забрать 80 особей, списанных на убой, в свой заповедник на западе Индии. Вся необходимая инфраструктура там есть, средства у Амбани тоже присутствуют: он уже содержит более 3 тысяч травоядных: 300 крупных кошачьих и не менее 200 слонов.

Свои мотивы 31-летний миллиардер объяснил тем, что хочет спасти живых и чувствующих существ, которые не выбирали место своего рождения и не создавали условия, в которых вынуждены жить.

Анант Амбани — младший сын мультимиллиардера Мукеша Амбани, успевшего побывать самым богатым человеком не только Индии, но и всей Азии.

В том, что средства на перемещение бегемотов из Колумбии в любую точку света этой семье по карману, сомневаться не приходится — Амбани-старший живет в собственном небоскребе общей площадью 37 тысяч квадратных метров, а свадьба Ананта стала одной из самых дорогих в мире в 2024 году — на мероприятие потратили свыше 600 млн долларов.

Правительство Колумбии еще не дало согласия на этот жест щедрости, однако журналисты-расследователи на родине богача напряглись.

Мутный заповедник

Как оказалось, индийские расследователи указывают на то, что животные попадают в заповедник Амбани по каким-то совершенно непрозрачным каналам. Примерно как в зоопарк Пабло Эскобара, чьи идеи, судя по всему, оказались востребованными.

Кроме того, животных содержат слишком близко к нефтеперерабатывающему заводу, а особей там слишком много, места для всех не хватит. Да и климат Индии для гиппопотамов не сильно лучше колумбийского.

Однако в выживаемости выводка Эскобара сомневаться не приходится — не исключено, что через несколько лет стоны об увеличении их популяции будут раздаваться уже из Азии.