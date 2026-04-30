Политическая система Израиля, которая уже не первый год находится в состоянии турбулентности, выдала новый громкий инфоповод. Местная пресса называет его «браком по расчёту против Биньямина Нетаньяху».

Речь идёт об альянсе экс-глав кабмина Нафтали Беннета и Яира Лапида. На днях они решили объединить свои движения «Беннет-2026» и «Еш Атид» в блок «БэЯхад» («Вместе»), чтобы добиться победы на грядущих парламентских выборах. Или, по крайней мере, навязать жёсткую конкуренцию команде «вечного премьера».

Справедливости ради, местного избирателя подобным союзом не удивишь. В 2021-м именно альянс Беннета с Лапидом уже прерывал правление Биби (прозвище Нетаньяху). Хотя лишь ненадолго. Хрупкая коалиция держалась на ситуативном союзе правых, социалистов, арабской оппозиции — и вообще представляла собой скорее этакую выставку несовместимых явлений.

Более того, абсолютно несовместимыми друг с другом с самого начала выглядели оба лидера. Рафинированный либерал Лапид всегда опирался на светское городское население и требовал последовательной интеграции еврейского государства в западный мир. А ещё выступал за соглашение с палестинцами на основе принципа «двух государств для двух народов».

Беннет же — политик совсем иной закваски. Отставной командир спецназа, убеждённый сионист, сторонник расширения поселенческой активности на Западном берегу Иордана, он традиционно считается «более свежей версией» самого Нетаньяху, с которым когда-то тесно сотрудничал, но потом напрочь разругался.

Предыдущее слияние двух противоположностей закончилось закономерным распадом. Лояльные Нафтали Беннету депутаты национально-религиозной ориентации просто не смогли ужиться с теми, на кого опиралась «Еш Атид» Лапида, — и наоборот. Принимать законы в таких условиях стало практически невозможно, так что уже под конец 2022-го «правительство перемен» пало под грузом бесконечных споров, открыв Биби путь к триумфальному возвращению.

Но чего ждать от второй попытки побороться за власть? По словам обоих оппозиционеров, ошибки прошлого внимательно проанализированы и учтены. «Мы должны положить конец внутренним распрям и сосредоточить все усилия на движении нашего государства только вперёд», — заявил Яир Лапид. «Наше объединение — это послание всему народу Израиля: эпоха поляризации закончилась. Пришло время расстаться с Нетаньяху и открыть новую главу в истории Израиля», — добавляет Беннет.

Короче говоря, амбиций «БэЯхад» точно не занимать. А главное — сама концепция сотрудничества на этот раз кажется чуть более реалистичной. Вместо того чтобы собирать под одним знаменем представителей откровенно враждующих лагерей, коалиция намерена откусить часть умеренно правого электората у правящей партии «Ликуд» и помочь ему найти общий язык с левоцентристами.

Решению задачи не прочь поспособствовать бывший начальник Генштаба — прагматичный консерватор Гади Айзенкот, которому официально предложили стать третьим. Он пока не дал окончательного ответа, но, похоже, готов согласиться. «У нас общая цель, требующая ответственных и мудрых действий ради достижения перемен, необходимых стране и гражданам», — цитирует Айзенкота The Times of Israel.

Впрочем, по оценкам израильских политологов, последнее ещё далеко не гарантирует успеха. Как свидетельствуют опросы общественного мнения, даже заручившись поддержкой авторитетного военачальника, блок сможет претендовать на 25–28 кресел в кнессете. Столько же дают и фракции Нетаньяху.

Следовательно, итоговый расклад будет критически зависеть от умения оппонентов формировать коалиции. Уже сейчас понятно, что за Биби вновь встанут горой его «естественные союзники» последних лет — ультраортодоксы (ШАС, «Объединённый иудаизм Торы»), ультраправые («Оцма Йехудит») и радикальные «Религиозные сионисты» Бецалеля Смотрича.

Таким образом, команде Лапида — Беннета явно предстоит подбирать всех, кто останется. Это и «Наш дом Израиль» Авигдора Либермана, и обновлённый блок «Демократы», и ещё несколько сил леволиберального второго эшелона.

Гипотетически можно допустить, что на этот раз все они, будучи научены горьким опытом, не передерутся ещё на этапе рассадки и придут к настоящему единодушию. А кое в чём оно и вовсе будет достигнуто со стопроцентной вероятностью: например, все без исключения противники Биби мечтают окончательно похоронить скандальную судебную реформу.

Однако возникает вопрос: хватит ли этого для минимального абсолютного большинства в 61 мандат? Если ответ окажется отрицательным, на передний план выйдет самый опасный фактор — арабские партии РААМ, ХАДАШ и ТААЛ.

С одной стороны, их представительства в законодательном органе должно быть достаточно, чтобы «БэЯхад» окончательно склонила чашу весов в свою пользу. Но с другой — в нынешних израильских реалиях такое союзничество чревато как минимум серьёзными рисками. А как максимум — политическим самоубийством.

Для Беннета, стремящегося сохранить имидж альтернативного лидера правых (пусть даже теперь и умеренных), этот лёд слишком тонок. Да и Лапид, формально оставаясь убеждённым демократом-глобалистом, за последнее время заметно поправел — горячо приветствовал военную операцию против Ирана, жёстко раскритиковал перемирие с Ливаном, дистанцировался от собственных высказываний в поддержку признания Палестины.

Значит, результат выборов — каким бы он ни оказался — однозначно исключает стабильность. Если коалиция всё-таки решит опереться на мусульманские мандаты ради перевеса голосов, очередное обострение на границах будет грозить ей внутренним кризисом с перспективой развала. Не говоря уже о том, что Биньямин Нетаньяху, оказавшись на оппозиционной галёрке, обязательно обвинит оттуда «БэЯхад» в предательстве национальных интересов.

Второй сценарий — условная победа без арабов — скорее всего, просто приведёт конфликт на Ближнем Востоке к несколько иному стилю управления и внешнего позиционирования. На сегодняшний день в израильском политическом мейнстриме нет влиятельных сил, которые были бы готовы идти на уступки и отказаться от аннексии территорий: война с точки зрения еврейского государства фактически стала синонимом защиты.

Поэтому, как считают израильские же аналитики, «БэЯхад» в лучшем случае откажется от агрессивной мессианской риторики и постарается придать действиям армии более «причёсанный» вид в глазах международного сообщества. Но и в отношениях с ней заведомо намечаются определённые разногласия.

Яир Лапид — идеальный контрагент для европейских либералов и Демократической партии США. А вот Нафтали Беннет гораздо ближе к американским республиканцам и даже включил в свой предвыборный штаб пару бывших советников Дональда Трампа. На бумаге такая двойственность создаёт впечатление универсальности. Однако на деле — с учётом острых противоречий, охвативших сам коллективный Запад, — в ней не составит труда найти слабые места.

Особенно когда их поиском займётся гроссмейстер политических интриг Нетаньяху, который, кажется, твёрдо намерен побить все рекорды политического выживания.