Покушения на первых лиц в США становятся таким же обычным делом, как стрельба в американских школах. Страну продолжает накрывать волна политического насилия, сопоставимая с той, которую Штаты наблюдали в период турбулентных 1960-х годов. Нынешняя война всех против всех в политике Америки привела к грандиозному расколу общества, что выливается в посягательства на жизни представителей элит.

Иван Шилов ИА REGNUM

Снова в эпицентре драматичных событий оказался злополучный вашингтонский отель «Хилтон». Именно там спустя несколько месяцев после инаугурации было совершено покушение на Рональда Рейгана в 1981 году. Тогда преступника признали безумным, политические мотивы демонстративно отвергли. Сейчас такой трюк вряд ли уже пройдет — всем очевидно, что третье покушение на Дональда Трампа точно имело под собой политическую подоплеку. Это не просто акт психопата, взявшегося из ниоткуда.

Совершил нападение 31-летний разработчик видеоигр и по совместительству педагог из Калифорнии Коул Аллен. В 2024 году его даже признавали учителем месяца округа Лос-Анджелес. Полиция уверена, что он действовал в одиночку, прорвавшись через пункт охраны отеля с дробовиком, пистолетом и коллекцией ножей. Аллен успел разрядить ружье в одного из агентов Секретной службы, после чего был скручен и обезврежен. Теперь есть возможность его допросить.

Стрелок в опубликованном после преступления манифесте упоминал и жертв педофилии Джеффри Эпштейна, и погибших детей в Иране, за которых он пытался отомстить членам команды Трампа. Это отчасти напоминает недавнюю попытку еще одного американца — 21-летнего художника из Северной Каролины — пробраться в Мар-а-Лаго с дробовиком и канистрой бензина.

Тот был экс-сторонником Трампа, но сломался из-за дела Эпштейна и хотел поквитаться с президентом. Теперь свою роль сыграл еще и взлет антивоенных настроений. Более 70% американцев негативно воспринимают войну в Иране и выступают за немедленное ее прекращение без предварительных условий.

Есть отличия и от первого покушения на Трампа, когда злоумышленника после нескольких выстрелов ликвидировали. Расследование произошедшего в городке Батлер в Пенсильвании в июле 2024 года де-факто зашло в тупик. Полиции и ФБР не удалось найти организаторов попытки убийства и их сообщников, которые у стрелка точно имелись. Тот тщательно подготовился и даже имел при себе дрон, при помощи которого вел слежку за толпой.

Немногим лучше продвигается и расследование второго покушения, совершённого побывавшим на Украине человеком, который много часов пытался подкараулить президента в кустах около резиденции Мар-а-Лаго. Его назвали одиночкой и отправили за решетку, копать дальше связи с киевским режимом федералы не захотели или не решились.

Между тем намек на «украинский след» обнаружился и в новом инциденте. СМИ быстро выяснили, что Аллен часто публиковал в социальных сетях посты, где яростно критиковал американские власти за сокращение поддержки Украины. Он оставил более тысячи гневных сообщений.

Нынешнее покушение вызывает немало вопросов. Например, почему был выбран именно отель «Хилтон»? Это целенаправленная историческая аналогия — или дело в том, что легко было заранее подготовиться к ежегодному корреспондентскому ужину, который почти всегда посещают американские лидеры?

Охрану главы государства усилили после предыдущих покушений, его стараются разными путями перемещать между основными локациями вроде Белого дома и Мар-а-Лаго. Скажем, в прошлом году рядом с аэродромом, где часто приземлялся президентский лайнер, обнаружили специальное седло для стрелка на дереве. Очевидно, что кто-то пытался вести наблюдение за прилетами Трампа и, возможно, готовился на него напасть.

Однако действия пойманных врасплох агентов Секретной службы на вечеринке в «Хилтоне» плохо поддаются логическому объяснению. Они почему-то сначала вывели из зала вице-президента Джей Ди Вэнса, а только затем вернулись за Трампом, который чуть не упал во время эвакуации. Хотя президент США для них — приоритет номер один, вице-президент должен идти следующим.

Это сходу породило множество теорий заговора. Да и вид растерянных федеральных агентов, направляющих оружие беспорядочно прямо в толпу собравшихся на ужине журналистов и дипломатов, мягко говоря, не вселял уверенности.

Вряд ли нынешнее покушение позитивно скажется на рейтингах действующей администрации — повторения событий 2024 года ждать не стоит. Попыток застрелить Трампа становится так много, что политический эффект от них смазывается. К тому же сейчас появились много сторонних факторов — вроде провальной для США войны в Иране и сопутствующих экономических проблем с энергокризисом и инфляцией, которые оказывают давление на главу государства. Уровень его поддержки в отдельных опросах упал до 33%, это один из самых низких показателей в современной американской истории.

Всё больший раскол проявляется и в лагере MAGA. Сейчас многие бывшие последователи Трампа начали активно обсуждать теорию, по которой первое покушение лета 2024 года могло быть специально подстроено. Причем израильскими спецслужбами, которых обвиняют и в организации убийства консервативного активиста Чарли Кирка. Расследование этого преступления тоже не сдвигается с мертвой точки, хоть в ФБР и обещали раскрыть заговор радикальных левых сил против Кирка.

Доходит до абсурда — отдельные религиозно настроенные представители MAGA теперь на голубом глазу утверждают, будто бы Трамп является антихристом. И приводят в «доказательство» быстрое заживление его уха, задетого пулей.

Их кидает из стороны в сторону — раньше они всерьез считали политика мессией, теперь же видят исчадием ада. Это олицетворяет серьезнейший разлад в обществе. Так что далеко не все поверят официальной версии произошедшего в вашингтонском «Хилтоне».

Высока вероятность, что в рамках приближающегося электорального цикла подобного рода нападения окончательно станут чем-то привычным для политического класса США. Он сам к этому готовится, увеличив в пять раз расходы на частную охрану за последние десять лет. Ситуация внутри Америки обострена до предела, кандидаты в палату представителей и сенат, а также на различные позиции уровнем ниже становятся мишенями.

Сразу после первого покушения на Трампа выходили опросы, показавшие: большинство американцев опасались, что всплеск политических покушений и убийств поставит страну на грань новой гражданской войны. С тех пор обстановка стала еще более взрывоопасной.

Достаточно посмотреть на недавние столкновения между либеральными активистами и федеральными агентами в Миннесоте. Или на масштабные акции протеста под лозунгом No kings («Без королей»), собирающие уже по десять миллионов человек каждые пару месяцев.

Впереди еще горячее лето — с 250-летием США и чемпионатом мира по футболу — на фоне энергокризиса, войны в Иране и экономических невзгод. Это всё явно вызовет очередные массовые беспорядки и столкновения граждан с остающимися лояльными властям силовиками из миграционной полиции. По размаху лето 2026 года может даже превзойти протестный сезон 2020-го с бунтами движения БЛМ по всей стране.

А затем уже останется совсем немного времени до выборов в конгресс, которые должны закончиться победой Демпартии, если верить нынешним электоральным трендам. Уже ходят слухи о возможности отправки федеральных агентов на избирательные участки, что спровоцирует очередные баталии с недовольными.

В этих условиях Америке только чудом удастся избежать убийств видных политиков радикалами с обеих сторон. Хотя сейчас насилие осуществляется в первую очередь сошедшими с ума на почве антитрампизма сторонниками Демпартии.

Так что нынешнее покушение вполне может стать еще одним звоночком в преддверии очень серьезных политических потрясений, которые ожидают Штаты. Ведь полураспад структуры федерального правительства, откуда увольняются всё больше аппаратчиков, ускоряется буквально на глазах.