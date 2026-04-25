В Мексике снова убили королеву красоты. На этот раз, как ни странно, в деле замешаны не выходцы из ОПГ, а свекровь, убившая девушку несколькими выстрелами в голову.

ИА Регнум

Обрывочные пояснения полицейских представили трагедию как следствие бытового конфликта. Однако отдельные детали превращают дело в политический кейс, который можно швырнуть в лицо действующим властям Мексики.

«Она украла тебя»

В 27-летнюю Каролину Флорес Гомес стреляли еще 15 апреля, однако видеозаписи, на которых она мелькает вместе со своей свекровью, оказались в сети только сейчас.

Флорес не является знаменитостью национального масштаба, но все же неплохо известна — в 2017 году девушка стала победительницей конкурса красоты среди подростков штата Нижняя Калифорния и попала в модельный бизнес.

Потом вышла замуж, родила ребенка, поселилась в одном из самых престижных и тщательно охраняемых районов Мехико — и все это время активно вела социальные сети, снималась в роликах.

Рядом с умирающей девушкой сотрудники полиции обнаружили ее мужа Алехандро и свекровь. Именно супруг сообщил, что в смерти виновна его мать — якобы она пристрелила невестку за то, что та «украла у нее сына».

А вот дальше начинаются странности. Во-первых, никто в элитном комплексе, напичканном охраной, не слышал выстрелов. Во-вторых, полиция все еще не провела никаких задержаний, а местонахождение злополучной свекрови, по данным отдельных медиа, осталось неизвестным. Также никто не знает, откуда у нее вообще взялся пистолет.

В-третьих — все задаются вопросом, почему муж почти сутки затягивал с обращением в правоохранительные органы. Ну и в-четвертых — появилась информация, что убийство Каролины Флорес Гомес случилось за день до планируемого ею развода.

Первыми встрепенулись феминистские группы, потребовавшие квалифицировать убийство как «фемицид» и провести тщательное расследование. К требованию присоединилась и губернатор родного штата убитой.

Фемицид в Мексике означает убийство женщины, к которому причастен мужчина, или совершенное из патриархальных интересов — например, из ревности или желания наказать за неправильное поведение (не ту одежду или макияж), или же это лишение жизни, сопряженное с изнасилованием.

Выделять такие преступления в отдельную группу в здешних краях стали относительно недавно, и во многом это связано с увеличением числа насильственных преступлений против женщин в период обострения войны с картелями.

В контексте местной политики обвинения в фемициде позволяют в очередной раз поднять вопрос о насильственных действиях той или иной группировки, а также аккумулировать недовольство отдельных групп населения в определенном ключе.

Что до жертв, то стать ими может кто угодно. Случайные жертвы перестрелок, убитые из мести за деятельность своих отцов; криминальные репортеры; проститутки; подруги, любовницы и жены членов картелей, погибшие из-за близости к ОПГ. Добавлены в перечень и те, кого принято называть инфлюэнсерами.

Опасные связи

В январе 2026 года звезду соцсетей из Синалоа по имени Николетт Пардо Молина похитили прямо во время трансляции для блога. Учитывая, что имя девушки несколько раз упоминалось в балладах, посвященных картелю Синалоа, а сама она прославилась видеороликами, где палит в воздух в весьма легкомысленной одежде, прокуратура штата практически сразу открыла дело о похищении.

Тем не менее, Николетт уже через несколько дней вернули живой. Поговаривают, что связано это в первую очередь с наличием родственников среди членов ОПГ.

Другим девушкам, близким к преступному миру, повезло меньше.

В мае 2025 года прямо во время стрима застрелили Валерию Маркес, которая рассказывала подписчикам о трендах в макияже. Киллер представился курьером, который «привез ей подарок».

Незадолго до этого в адрес Маркес поступали угрозы убийством, в основном на почве ревности. Как оказалось, девушка успела побывать в отношениях с одним из активных членов картеля «Новое поколение Халиско» Рикардо Руисом Веласко по прозвищу Двойной R.

В свое время он проходил главным подозреваемым в деле об убийстве венесуэльской модели Дейзи Феррер Аренас, которая встречалась с одним из региональных лидеров картеля и чем-то провинилась.

Валерия Маркес же по неосторожности начала принимать подарки от других членов группировки — и не осталась безнаказанной.

В феврале 2026 года был ликвидирован лидер картеля «Новое поколение Халиско» Немесио Осегера Сервантес по прозвищу Эль Менчо. Согласно одной из распространенных версий, погиб он как раз из-за того, что не удержался и пригласил к себе даму сердца. Из-за которой его местоположение и отследили.

Пользователи социальных сетей немедленно нашли имена девушек-инфлюэнсеров, связанных с картелем, и стали публично гадать, кто же из них — та самая любовница. Самым вероятным кандидаткам стали поступать угрозы расправы от сторонников ОПГ.

Показательный случай произошел в 2012 году. Королева красоты штата Синалоа Мария Сусанна Флорес Гамес погибла в одной из уличных перестрелок между военнослужащими и членами наркокартеля. Рядом с телом девушки нашли автомат.

Согласно официальной версии, Мария мирно прогуливалась с женихом, и они оба стали случайными жертвами.

А вот неофициальная более интригующая: Мария сама участвовала в перестрелке и помогала жениху-бандиту.

«Ким» на минималках

На стыке XX и XXI веков члены свежеобразовавшихся мексиканских наркогруппировок впервые получили доступ к по-настоящему большим деньгам. Значительная часть этих персонажей провела детство в нищете и решила оторваться по полной, приобретая все самое лучшее — часы, дома, машины и, конечно же, женщин.

Критерием «первосортности» дам для них служит в первую очередь внешность, причем внешность, которая признана многими «уважаемыми людьми».

Отсюда и интерес к победительницам конкурсов красоты, моделям, актрисам, а потом уже и к другим известным девушкам. Популярность TikTok, OnlyFans и других видеоплатформ и вовсе сделала «выставки невест» широко доступными для бандитов разных мастей.

Например, бывший лидер картеля Синалоа Хоакин Гусман Лоэра — Эль Чапо — познакомился со своей последней женой Эммой Коронель, когда та участвовала в региональном конкурсе красоты и завоевала победу (возможно, что не без участия Эль Чапо).

Кстати, сейчас Коронель успешно монетизирует не только биографию мужа, но и собственную внешность, участвуя в рекламных кампаниях и снимаясь в документальных фильмах.

Видя такую тенденцию, многие девушки стали стремиться попасть в окружение членов наркогруппировок. Многие — чтобы поднять свой уровень жизни, кто-то из тщеславия, а некоторые — вообще случайно.

В модные тренды постепенно вошел образ таких женщин — бучоны. Внешне они похожи на модифицированную версию Ким Кардашьян, только с еще более крутыми изгибами. Создается такая «красота» руками пластических хирургов, которые в Мексике сейчас процветают.

Многие девушки откладывают деньги на «улучшайзинг», жертвуя учебой и здоровьем. Также широко распространена практика «раскручивания» мужчин на деньги ради пластических операций.

В общественном же сознании образ бучоны неразрывно связан со вкусом нувориша-наркобарона и ассоциируется с криминалом. Криминал продолжают видеть и в смерти каждой яркой женщины: сказываются стереотипы бурных мексиканских девяностых и нулевых.

Естественно, политики вовсю пользуются таким положением дел.

Вспышка насилия

В последние несколько дней обстановка в Мексике складывается непростая.

Сначала в горах штата Чихуахуа убили двух сотрудников посольства США, оказавшихся агентами ЦРУ. Затем на популярном туристическом объекте в Теотиуакане сумасшедший открыл стрельбу по иностранным туристам, мотивируя свои действия одной из деструктивных идеологий. Теперь вот в Мехико убили бывшую королеву красоты.

А ведь на обеспечении безопасности в столице в свое время поднялся весь действующий силовой кабинет президента Клаудии Шейнбаум — те самые люди, что способствовали ликвидации лидера картеля «Новое поколение Халиско» и ведут переговоры с людьми Дональда Трампа о дальнейшей борьбе с наркоторговцами.

Все указанные случаи негативно бьют по образу президента Шейнбаум и уже активно используются оппозицией для раскачивания обстановки внутри страны.

Например, уже упоминаемые феминистские группы не раз устраивали погромы в мексиканских городах, выражая недовольство работой силовых структур и прямо обвиняя их в сотрудничестве с ОПГ.

Справедливости ради, доля истины в таких обвинениях есть, однако на носу у страны чемпионат мира по футболу и дополнительные споры вокруг безопасности — последнее, что сейчас нужно правящим силам.

С другой стороны, преувеличивать оппозиционный ресурс тоже не стоит. Клаудиа Шейнбаум в свое время достигла популярности в том числе благодаря работе с «гендерными вопросами» и вполне может использовать ситуацию для демонстрации оперативной и прозрачной работы силовых ведомств. В случае с преступлением, выросшим из бытового конфликта, это не должно составить большого труда.