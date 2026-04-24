Военное ведомство США сотрясают ожесточённые внутренние конфликты. Раздрай внутри Пентагона проявляется как минимум с весны 2025 года, когда новая администрация Дональда Трампа стала устраивать чистки военной бюрократии. Однако именно авантюра в Иране привела к массовым отставкам на самом высоком уровне — американская военная машина буквально пошла вразнос на фоне провальной операции.

ИА Регнум Джон Фелан и Пит Хегсет

С начала войны на Ближнем Востоке Пентагон покинул ряд четырёхзвёздочных генералов, включая начальника Генштаба сухопутной армии США Рэнди Джорджа, а также министр американских ВМС Джон Фелан. Удар приходится как по военным, так и по гражданским позициям. Эти увольнения — эпизоды внутриаппаратной борьбы главного военного министра, руководителя минобороны Пита Хегсета со своими оппонентами, число которых только растёт.

За время нахождения на посту главы Пентагона Хегсет умудрился очень многих настроить против себя. Сначала это были сторонники продолжения поддержки Украины и Европы, ведь министр активно выступал за перекрытие всех каналов помощи Киеву. Затем военные аппаратчики Пентагона крайне негативно восприняли подготовку к нападению на Иран. «Глубинное государство» (deep state), которое Трамп часто любит ругать, скептически относилось к кампании по смене власти в Тегеране.

Аналитики ЦРУ представляли доклады, в которых говорилось, что Иран прямо сейчас не несёт угрозы США, а смена руководства страны в случае военной эскалации маловероятна. Госдепартамент в лице Марко Рубио и его подчинённых называли планы быстрой войны с Ираном «бредом собачьим». В объединённом комитете начальников штабов, который заведует военными операциями, перед стартом операции против Ирана проходили перестановки. Генералитет тоже был недоволен.

Главными же адвокатами атаки на Иран стали Хегсет и его друзья среди представителей израильского лобби. Министр не скрывает мессианских убеждений, которые, правда, соседствуют в его голове с полным невежеством в отношении сути христианской религии. И теперь, движимый сектантским мышлением, он пытается избавиться от всех в своём окружении, кто не разделяет его взглядов на мир.

Увольнение генералов сухопутной армии формально подавалось как рутинная ротация кадров. Хотя всем было очевидно, что проводилась она в период горячих дискуссий по поводу перспектив наземной операции в Иране. В конечном счёте президент испугался давать «зелёный свет» вторжению на острова в Персидском заливе, опасаясь больших потерь среди американских военных. Позиция Хегсета проиграла, вот ему и пришлось отыгрываться на своих противниках в генералитете.

Нынешнее увольнение министра ВМС США тоже любопытно. Джон Фелан в прошлом не имел никакого отношения к военной сфере, он всю жизнь занимался финансами. В 2024 году будущий министр провёл фандрайзинговый вечер в поддержку команды Трампа. За сбор денег для республиканцев его и наградили важным постом в Пентагоне. Во всей красе проявился принцип отбора кадров в действующей администрации.

Фамилия Фелана фигурировала в скандале с Джеффри Эпштейном. Выяснилось, что финансист и будущий министр ВМС летал на самолёте миллиардера-педофила в нулевые годы. Впрочем, вряд ли его увольнение напрямую связано с Эпштейном. Официальной версией называется неспособность обеспечить ускоренные темпы постройки кораблей.

Однако проблемы у американского флота тоже возникли не вчера и не на пустом месте. За последние пятнадцать лет сроки производства подлодок, эсминцев и авианосцев выросли очень сильно. Скажем, на создание подлодки раньше уходило пять-шесть лет, а сейчас — девять-десять. Поэтому размер военно-морского флота США уменьшается — на воду спускается существенно меньше кораблей, чем списывается.

Повернуть вспять эти процессы технологической деградации американского ВПК за короткий период времени, очевидно, невозможно. Так что отставка министра ВМС скорее связана с попыткой найти ещё одного козла отпущения, на которого можно переложить ответственность за провалы на иранском направлении.

Фелан занимает гражданскую должность: министр военно-морского флота занимается хозяйством и логистикой, а не планированием операций, для чего в каждом виде войск США имеется свой Генштаб. Но с обеспечением военнослужащих тоже имеются явные проблемы. Например, выяснилось, что моряки на авианосцах недоедают из-за нехватки провианта. Они месяцами наматывают круги вокруг Аравийского полуострова без нормальной ротации и пополнения своих запасов.

Главный вопрос — кто же будет следующим в очереди на увольнение? Сейчас на первый план выходит конфликт Хегсета и министра сухопутной армии Дэна Дрисколла (это тоже гражданская «хозяйственная» должность). Последний заодно является спецпосланником Белого дома по переговорам с Украиной, хоть Дрисколл уже давно в этом напрямую и не участвовал. Он — креатура вице-президента Джей Ди Вэнса, они были однокурсниками в Йеле.

Дрисколл, как и Вэнс, скептически относился к операции в Иране. Сейчас многие называют его потенциальным сменщиком Хегсета. Последний же старается ослабить позиции министра армии, поэтому и увольняет генералов в его окружении. В дальнейшем многое будет зависеть от исхода общего противостояния «ястребов» и реалистов в госадминистрации. Если переговоры с Ираном, которыми занимается Вэнс, приведут к каким-то подвижкам, любителей силовых инструментов отодвинут от рычагов принятия решений.

Тогда можно ожидать и скорой отставки Хегсета с заменой его на Дрисколла, который тоже выступает против поддержки Украины, но одновременно может поддержать и сокращение американского военного присутствия на Ближнем Востоке и в Европе. Дрисколл, как и Вэнс, считает для США приоритетным направлением Азиатский регион — они хотели бы направить военные ресурсы Пентагона на противостояние с Китаем.

Если, конечно, ещё будет что туда отправлять. В последнее время появляются утечки информации из военного ведомства США об истощении арсеналов. Две трети запасов основных высокоточных ракет уже истрачены в течение сорока дней иранской войны. Ещё хуже обстоят дела с боеприпасами для систем ПВО. На восполнение арсеналов понадобятся не менее пяти-семи лет, даже если удастся нарастить производство оружия.

Хегсет и его соратники за очень короткий срок подорвали военный потенциал США. Это наверняка может стать ещё одним основанием для процедуры импичмента главы Пентагона, которую сейчас готовят демократы в конгрессе. Сейчас министр войны увольняет аппаратчиков в Пентагоне в ответ на провалы в Иране, но в любом случае сам оказывается кандидатом на вылет. Ключевой вопрос лишь в том, когда его снимут.

Обуздывать импульсы Трампа приходится объединённому комитету начальников штабов. Президент США постоянно срывается на генералитете, те же в ответ игнорируют его приказы, как, например, было с требованиями предоставить коды доступа к ядерному оружию. Разброд и шатание внутри Пентагона усугубляются. В ближайшей перспективе мы увидим немало резонансных отставок среди профессиональных американских военных, которым не хочется в будущем отвечать за исполнение спорных решений нынешнего главы Белого дома.

Впереди ожесточённые баталии вокруг согласования следующего военного бюджета США в полтора триллиона долларов, где много денег выделяется на любимые программы Трампа вроде строительства защитного «Золотого купола» над Америкой или создания новых линкоров.

Пентагону в первую очередь нужно восполнить свои истощённые запасы и нагнать коллег в ключевых сферах — таких как использование дронов. В канун выборов в конгресс бюджетные войны могут вновь довести ситуацию до так называемого шатдауна — то есть паралича американского правительства. Это станет лучшим олицетворением хаоса, в который оказалась ввергнута военная машина США, перегруженная конфликтами.