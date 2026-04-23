В Венесуэле, по сообщениям СМИ, проходят массовые чистки: президент Делси Родригес, хоть на словах она и временный лидер, меняет всех министров, трясет тайные службы и нон-стопом раздает приказы об арестах. Так это или не так?

ИА Регнум Делси Родригес

Не совсем. Без арестов, отстранений по национальному признаку и того, что еще вчера в американских высоких кабинетах называли «коррупцией» и «кумовством», в Боливарианской Республике точно не обошлось. Только не всё это на совести президента.

Непростое начало

Про репрессии со стороны нового руководства Венесуэлы испаноязычные СМИ начали писать сразу после инаугурации Родригес.

Первой жертвой пал начальник контрразведки и президентской охраны генерал-майор Хавьер Маркано Табата. Сначала его отправили в отставку из-за «отсутствия надлежащих мер безопасности во время военного вмешательства США», а на следующий день арестовали по подозрению в государственной измене. Нашлись и доказательства: зашифрованная переписка с американскими спецслужбами, в которой Табата рассказывал, как отключить протоколы ПВО. Общественности ее, впрочем, не показали.

Так или иначе, удивления решение не вызывает. Если вашего предшественника вместе с женой похищают из постели посреди ночи, сменить охрану и ввести туда своих людей — первое, что приходит в голову. Правда, ключевое здесь — все-таки ввести своих.

Место Табаты во главе президентской гвардии и контрразведки занял Густаво Гонсалес Лопес. К марту он получил и должность министра обороны, сместив Владимира Падрино Лопеса. В свое время Гонсалес руководил службой национальной разведки SEBIN, однако в 2024 году был отстранен Николасом Мадуро во время кадровых перестановок. Тогда та же Делси Родригес назначила его руководителем стратегического направления в государственной нефтяной компании PDVSA. Но в Венесуэле он считается в первую очередь человеком Диосдадо Кабельо, главы МВД и «серого кардинала» республики.

В оппозиционных же СМИ рассказывалось, что первым арестованным при новой власти стал вовсе не Табата, а те, кто посмел отпраздновать интервенцию и захват Мадуро — а заодно и пара десятков либеральных журналистов, пришедших на освещение инаугурации Родригес.

Стоит отметить, что все первые дни после вторжения США венесуэльские силовые службы проявляли необычайное рвение и пытались реабилитироваться. И да, хватали любых подозрительных лиц, проводили рейды по «обычным подозреваемым», а также принимали разведывательные беспилотники чужих подразделений за вражеские. А разве было бы иначе в любой другой стране при аналогичном сценарии?

Характерно, что разночтения между претензиями внутренней оппозиции и критикой иностранных журналистов заметны были уже в самом начале.

Хоровод министров

Сев в президентское кресло — хоть и со временным статусом, — Родригес сразу дала понять, что она здесь надолго: инициировала смену законодательства для прихода в страну американских инвесторов и нефтяных компаний, начала проводить дипломатические встречи и вести открытые переговоры с Белым домом. И, конечно, стала менять фигуры, занимающие серьезные посты.

В отставку подал генеральный прокурор Тарек Уильям Сааб. На его место тут же пригласили Ларри Девоя, ранее занимавшего пост исполнительного секретаря национального совета по правам человека. Девой как раз считается человеком Родригесов — и самой Делси, и ее брата Хорхе, председателя парламента Венесуэлы.

Бывший министр обороны Владимир Падрино Лопес вопреки сплетням попал не в тюрьму, а на должность министра сельского хозяйства. Судя по всему, его вежливо проводили на пенсию, лишь формально оставив в системе госуправления.

Сменились и главы стратегического оперативного командования, сухопутных подразделений и военно-воздушных сил. Некоторые аналитики подмечают, что основным фактором при назначении на должность новых людей было наличие компромата на них у американских структур, позволяющего вертеть человеком как захочется.

Например, глава стратегического оперативного командования Рафаэль Прието Мартинес ранее руководил военным округом Гуаяна в горнорудном регионе Ориноко и, по информации спецслужб США, брал деньги у преступных синдикатов за право добывать руду.

Нюанс в том, что почти все военные чиновники, министры и судьи, работавшие при правительстве Мадуро (в том числе сама Делси Родригес), и так уже находились под американскими санкциями по самым разнообразным основаниям — от обвинений в наркоторговле и нарушениях прав человека до подозрений в коррупции.

Новый министр обороны Гонсалес и вовсе служил во времена Уго Чавеса и прославился как один из ответственных за массовые чистки в рядах оппозиционеров.

The New York Times пишет о том, что за несколько месяцев работы Родригес сменила 17 министров, но не упоминает, что некоторые из них не покинули госаппарат, а лишь поменяли ведомства.

Например, когда министром информации и связи стал писатель и интеллектуал Мигель Пирес Пирела, его предшественник Фредди Ньянес отправился отвечать за охрану окружающей среды. При этом Ньянес известен активными пропагандистскими выступлениями против США.

Начальник экологического ведомства Анибаль Коронадо стал министром транспорта. А вот Летисия Гомес просто удалена из министерства туризма. Учитывая, что она этническая кубинка, некоторые связывают ее увольнение с демонстрацией уменьшения «влияния Кубы» в обновленном кабинете (ранее сообщалось о выводе из Венесуэлы элитных кубинских сил безопасности под давлением Вашингтона). Сменщицу Гомес случайным человеком назвать нельзя — это Даниэлла Кабельо, дочь упомянутого «серого кардинала».

Гонения на друзей Мадуро

Своего места лишился и тот, кого называли одним из главных людей в стране, — экс-министр промышленности и торговли Алекс Сааб.

Бизнесмен колумбийского происхождения Сааб в большей степени известен тем, что во время первой волны американских санкций обеспечил поступление в страну товаров первой необходимости — а затем и всего остального.

Кроме того, именно он был дипломатом, заключавшим от имени Мадуро соглашения, предусматривающие оплату венесуэльской нефтью, а также отвечал за сохранность финансов высшего руководства в заграничных банках.

Несколько лет назад Сааба арестовали в Кабо-Верде, экстрадировали в США, но передали Венесуэле во время очередного периода потепления отношений. После этого он стал министром промышленности и торговли.

И вот сейчас всё изменилось. Согласно официальной версии, Сааб покинул должность из-за смены формата работы ведомства. Однако довольно скоро по Сети разлетелись новости о том, что бизнесмена задержали и препроводили в тюрьму.

Позже адвокат бывшего министра опроверг информацию об аресте, но новости о его заключении продолжают распространяться в интернете. Их подогревает и то, что супруга Сааба Камилла Фабри лишилась должности куратора программы по возвращению венесуэльских беженцев на родину.

История супругов спровоцировала разговоры о гонениях на ближайшее окружение Мадуро, а также об отстранении членов его семьи от управления нефтяными активами. Казалось бы, такой поворот дел должен был обрадовать заслуженных оппозиционеров — но и они недовольны.

Оппозиция не ликует

Как говорят политические активисты либерального толка, после американской интервенции они питали определенные надежды на смену политического климата, но Дональд Трамп оставил у власти «сторонницу чавизма», так что ситуация с охраной свобод слабо изменилась.

Несмотря на то что новое правительство Венесуэлы заявило об амнистии политических заключенных, значительная часть таковых всё еще остается в тюрьмах — или же быстро туда возвращается. Так, например, произошло с одним из главных сторонников лидера оппозиции Марии Корины Мачадо — Хуаном Пабло Гуанипой, который сразу из места заключения поехал на митинг в поддержку других узников, где и был арестован.

Любопытно, что из Вашингтона действительно не раздается никакой критики по этому поводу. Зато тему подхватила сама Мария Корина Мачадо, которая сейчас активно строит свой политический имидж, нанося визиты иностранным лидерам и реанимируя партию своих сторонников в Венесуэле. С ее точки зрения Делси Родригес узурпировала власть, так как 90-дневный срок ее полномочий истек и необходимо провести новые президентские выборы.

Сама Родригес на выпады конкурентки особого внимания не обращает и активно ведет дела с американцами, уже начавшими снимать с Боливарианской Республики санкции.

Однако истечение срока полномочий и отсутствие каких-либо публичных пояснений по этому поводу повышает внутреннее напряжение, и в стране уже начинают проходить спорадические протесты. Пока их сдерживает силовой аппарат, но что будет дальше — неизвестно. А учитывая, что уровень жизни обычных граждан всё еще никак не поменялся, рассчитывать на позитивный исход не приходится.

Человек, которого терпят

То, что сейчас происходит в госаппарате Венесуэлы, — обычный политический процесс для страны, столкнувшейся с иностранным вторжением. А притом что, согласно слухам, произошло оно из-за предательства элит, смена ответственных за ключевые направления, например в военном секторе, вполне логична.

Изучение кандидатур, вышедших в публичное поле страны, позволяет предположить, что если чистки и проводятся, то делается это не совсем в интересах Родригес. Скорее руку к этому приложил министр Диосдадо Кабельо.

В Штатах его характеризуют как влиятельного человека, который ни за что не откажется от личных амбиций и при желании имеет возможность устроить немало проблем новому руководству Венесуэлы.

Например, он может отказаться обеспечивать безопасность и регулировать накал протестов. Вероятно, чтобы не заморачиваться с ликвидацией хаоса на местах и не допускать возникновения «второго Гаити», американцы терпят присутствие Кабельо в силовом аппарате Венесуэлы — как и его стремление обеспечить интересы своего окружения.

Что касается арестов и увольнений, то, скорее всего, скоро их станет еще больше — ведь несколько дней назад неизвестные хакеры взломали базу данных национальной разведки и корпуса уголовных расследований. Они скачали все личные данные офицеров и назвали это «публичной демонстрацией возможностей».

И силовики, и кабинет Родригес сделают всё, чтобы найти ответственных, не впутывая в дело Вашингтон. Так что посадки продолжатся.