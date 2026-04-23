Концепция Апокалипсиса и схожие с ней сценарии конца света используются для объяснения и оправдания собственных действий всеми сторонами конфликта на Ближнем Востоке. Но подходы их фундаментально различаются.

ИА Регнум

Религиозная сфера играет значительную роль в жизни всех государств-участников войны, и понимание их особенностей может помочь лучше понять их мотивацию.

Эсхатологические учения основных сторон конфликта — Ирана, Израиля и США — имеют общие авраамические корни. Иудаизм, христианство и ислам рассматривают схожую схему развития мира, заканчивающуюся в финале его гибелью, судом и награждением праведных.

Ключевым различием является отношение к личности Иисуса Христа. Для христиан он — Господь и Спаситель, Сын Божий. Для мусульман — пророк Иса. Для иудеев же — обычный человек.

Недавно Израиль извинился за поступок своего военнослужащего, разбившего статую Христа на юге Ливана. Его действия признаны позорными, не соответствующими ценностям еврейского государства.

Впрочем, вполне вероятно, что случай этот — не единичный и происходит безобразие с молчаливого согласия руководства израильской армии. Просто именно в этот раз инцидент получил резонанс в медиа. В любом случае эпизод весьма красноречиво демонстрирует настрой части израильтян и их отношения к иноверцам.

Однако справедливости ради нужно отметить, что не все иудеи разделяют даже идею государства евреев как такового — в числе ортодоксов есть прямые противники сионистов, открыто поддерживающие борьбу палестинцев и осуждающих как внутреннюю, так и внешнюю политику Израиля.

«Мученическая смерть является счастьем»

Наряду с евреями персы имеют одну из древнейших в мире духовных традиций. Изначальная их религия — зороастризм, и финал мира в нём схож с тем, что предполагают авраамические религии: битва между силами добра и зла в конце времен.

Ислам пришел в Иран в VII веке нашей эры. Жители этой ближневосточной страны преимущественно исповедуют шиизм. Считается, что зороастризм оказал заметное влияние на него.

Например, персидский ислам исторически имеет более выраженную иерархическую систему духовенства, чем традиционный арабский, что некоторые учёные связывают с могущественным жреческим классом.

И это заметно отразилось на ходе нынешней войны, когда смерть ряда руководителей Исламской Республики не смогла разрушить государственность.

Шиизм можно характеризовать как жертвенное направление в исламе с четкой иерархией и авторитетом религиозных лидеров. После революции 1979 года была закреплена концепция «вилаят аль-факих» («власть исламского юриста»), согласно которой высшая власть в государстве принадлежит религиозному лидеру — уважаемому богослову, который следит за соответствием политики исламским нормам.

Шииты в Иране глубоко привержены своей вере, что проявляется в их повседневной жизни и общественных мероприятиях. Важные аспекты их культуры — соблюдение поста в месяц Рамадан и множество религиозных праздников. К слову, история ближневосточных войн свидетельствует о любви Израиля к ударам именно в священные для мусульман дни.

Лидер Исламской революции Рухолла Хомейни говорил: «Не воспитав себя, невозможно изменить страну». Неслучайно моральный авторитет религиозных лидеров Ирана очень высок.

Эсхатологический момент всегда играл в жизни верующих шиитов важнейшую роль. Исполнить волю Аллаха или остаться в живых — такой вопрос никогда не возникал. «Непобедим народ, для которого мученическая смерть является счастьем», — говорил по этому поводу Хомейни.

В отличие от США, Иран в значительной мере опирается на многовековой закон, который освящает все стороны жизни. Одной из главных добродетелей у персов до сих пор считается честность, что заметно повлияло на их национальный характер и регулярно отмечается гостями этой страны.

«Лучшая жизнь прямо сейчас»

Религиозная жизнь американцев сильно отличается от того, что можно увидеть в Иране. Она разнообразна и включает множество конфессий, однако центральное место занимает протестантизм. Достаточно сказать, что только двое американских президентов за всю историю были католиками.

Протестанты в США представляют множество деноминаций, каждая из которых имеет свои уникальные практики. Самые старые протестантские течения — лютеранство и кальвинизм — возникли в Европе как реакция на разложение католической церкви. Продажа индульгенций — то есть попросту отпущение грехов за деньги — способствовала резкому падению ее престижа.

В противовес этому возникла важнейшая особенность протестантизма — возможность самостоятельной трактовки Священного Писания верующими без посредничества клириков. Что в итоге приводило к дальнейшему дроблению на множество самостоятельных течений и сект.

Серия религиозных войн в Европе привела к массовому исходу протестантов в Новый Свет. А уж там они развернулись вовсю: баптисты, пресвитериане, методисты, квакеры, евангелисты…

Право субъективного толкования Библии привело к росту индивидуалистических настроений в протестантизме, где иерархическая структура и без того была довольно шаткой.

В кальвинизме, получившем особое влияние в США, степень богатства служит доказательством праведности. Авторитет Ветхого завета в этом течении христианства чрезвычайно высок. Протестантизм в целом более материален и телесен, если сравнивать его с католичеством. И уж тем более — с православием.

Дело еще и в том, что появление протестантизма привело к ускорению технического прогресса, в котором моральный аспект отошел на второй план. Существование человека становилось комфортнее (в том числе и в духовном плане), но при этом он реже смотрел на небо.

Стремление к богочеловечеству сменилось человекобожием, где мерой всех вещей является именно человек. «Благими намерениями вымощена дорога в ад», — правдивость этого афоризма человечество в полной мере ощутило на себе в XX веке с его мировыми войнами. И свернуть с этой дороги оно не смогло до сих пор.

Следует отметить, что поначалу все ветви протестантизма придерживались строгих этических норм, но затем вследствие индивидуализма вера в США стала в значительной мере товаром и бизнесом.

Тысячи проповедников продвигают свое понимание Библии в конкурентной борьбе. Массовые богослужения порой напоминают шаманские камлания и эпилептические припадки — десятки людей бьются в конвульсиях и вопят на несуществующих языках.

Огромную роль в коммерциализации религии в свое время сыграло ТВ. Телепроповедники стали притчей во языцех. Религиозные настроения оказывают огромное влияние на политические процессы в США. И здесь снова напоминает о себе концепция «тот, кто богат, — угоден богу». Неслучайно финансовая плутократия в Штатах представлена, помимо представителей иудаизма, в основном протестантами.

Важные аспекты протестантской жизни — посещение церкви, участие в богослужениях и чтение Библии. Церкви также активно задействованы в социальных и благотворительных программах, что делает их неотъемлемой частью американского общества. Даже на долларовых купюрах имеется надпись: «В Бога мы веруем».

Но именно вследствие коммерческого подхода ко всем сторонам жизни религия в США так и не смогла стать объединяющим началом нации — в отличие от того же Ирана.

Вот как отозвался в свое время о деятельности одного из самых популярных (в том числе — у первых государственных лиц) телепроповедников Полы Уайт, в колонке для The Washington Post профессор теологии в Вестминстерской семинарии Калифорнии Майкл Хортон:

«Кроме отказа от таких доктрин, как Святая Троица, и возведения человека в статус божества, движение учит, что Иисус пожертвовал собой не для искупления наших грехов, а чтобы вытащить нас из долгов, не для примирения нас с Богом, а чтобы дать нам право потребовать у него процветания, не чтобы покончить с проклятием смерти, несправедливости и рабства в мире ином, а чтобы подарить нам лучшую жизнь прямо сейчас».

При таком понимании веры даже самыми убеждёнными (чтобы не сказать — фанатичными) американскими христианами, такими как министр войны США Пит Хегсет, стоит ли удивляться его недавнему цитированию монолога из «Криминального чтива» Квентина Тарантино под видом отрывка из Ветхого завета? Монолога, который персонаж Сэмюэла Джексона — циничный киллер Джулс — между прочим, произносит в процессе хладнокровного убийства.

В США христианство приобрело формальный характер, неявно подпитываемый иудейским пониманием конца истории — с приходом Машиаха (мессия в иудаизме), которого многие христиане прямо называют Антихристом.

Американские христианские сионисты (политическая и религиозная идеология, которая в контексте христианства поддерживает возвращение еврейского народа на Святую Землю и его притязания на богоизбранность), к которым относится и Хегсет, с этой точки зрения действуют в антихристианской логике.

Впрочем, попытки христианских сионистов оправдать свои действия в Иране апокалиптическим сценарием уже не встречают понимания у большей части населения США. Народ предпочитает следить за стоимостью топлива и других важных товаров — закономерный результат материалистически-прикладного подхода к вере.

Иранский же шиизм пытается отсрочить пришествие Антихриста и в этом процессе находит много точек пересечения с православной идеей Катехона. Так называют государство, имеющее священную миссию препятствовать окончательному торжеству зла в истории. И таким образом — отдалить конец света. Который с таким упорством пытаются приблизить некоторые сильные мира сего.