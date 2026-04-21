Белоруссия будет привлекать рабочую силу из Киргизии. Об этом сообщил замминистра внутренних дел республики Геннадий Казакевич. По его словам, общая потребность страны в рабочих руках составляет более 147 тысяч человек. Пока приток трудовых мигрантов-киргизов невелик — всего 180 человек. И это с недавних пор стало восприниматься как проблема.

ИА Регнум

Для исправления ситуации стороны договорились облегчить порядок пребывания граждан Киргизии в Белоруссии и наоборот. В частности, речь идет об освобождении от обязательной регистрации в миграционных службах в течение 30 календарных дней.

Тема трудовой миграции в РБ зазвучала сравнительно недавно. Ровно год назад, в апреле 2025-го, во время визита в республику премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа президент Александр Лукашенко заявил о готовности принимать рабочих из этой страны, причем была названа весьма внушительная цифра в 120–150 тысяч человек.

Учитывая, что по состоянию на конец прошлого года в Белоруссии находились 32 тысячи трудовых мигрантов, приток из Пакистана должен перекрыть эти показатели в пять раз. Впрочем, государственная программа «Сбалансированный рынок труда» на 2026–2030 гг. называет более скромную цифру прироста — не менее 50 тысяч человек к 2030 году.

Такой прирост, как отмечается в мартовском экономическом обзоре Евразийского банка развития, способен покрыть лишь 17% планируемой кадровой потребности, которая в ближайшие четыре года превысит 300 тысяч человек. В документе подчеркивается, что миграционная политика впервые оформлена правительством «как самостоятельная цель с количественными ориентирами и бюджетным финансированием» при заявленном сохранении приоритета у развития внутренних ресурсов. Привлечение иностранцев фигурирует среди основных направлений противодействия демографическому давлению.

За последнее время в республике упростили условия привлечения специалистов из-за границы. Изменения в законе «О внешней трудовой миграции» дали возможность работодателям нанимать без спецразрешений, в частности, сезонников и выпускников белорусских вузов.

Проблема для РБ нова. Долгое время государство развивалось с опорой на свои резервы, и белорусское общество еще не сталкивалось с массовой миграцией — особенно из культурно далеких азиатских стран.

Тем не менее тот факт, что Белоруссии приходится обратить внимание на важность импорта рабсилы, очевиден. Страна уже 30 лет переживает устойчивый демографический спад. С 1994 г. население республики сокращается, и за это время убыло больше чем на миллион — с 10,2 до 9,1 млн человек.

В последние шесть лет ситуация усугубилась: с 2019 по 2025 гг. убыль населения составила 320 тыс. человек. В результате число занятых в белорусской экономике сокращается, причем неприятная динамика нарастает. В 2016–2020 гг. убыль составила 86 тысяч человек, а в 2020–2025 гг. — уже 152,5 тыс. Общее количество занятых оценивается в 4,16–4,17 млн человек.

Учитывая исчерпанность внутренних резервов для пополнения рынка труда, привлечение мигрантов становится практически безальтернативным. Тенденция налицо. Если в 2021–2023 гг. их число в республике колебалось в районе 11–13 тыс. человек, то в 2024 году — уже в районе 32–33 тыс. 2025 год в этом плане стал рекордным — в страну въехало более 48 тысяч работников.

Однако, вопреки заявленным планам по привлечению пакистанцев, граждане этой страны в сколь-нибудь значимом количестве в Белоруссию пока так и не поехали: за весь 2025 год — всего 561 человек.

Основной поток трудовых мигрантов в Белоруссию, как и следовало ожидать, составляют выходцы из постсоветских стран Средней Азии. Однако если в России они в основном представлены таджиками, узбеками и киргизами, то в Белоруссии — главным образом туркменами. Граждане Туркмении составляют около половины всех приехавших — почти 48%, или 23 050 человек. За ними следуют граждане России (4677 человек), Узбекистана (3618), Китая (3438) и Непала (1038).

Отдельно нужно отметить граждан Украины. После начала СВО количество въезжающих в РБ украинцев значительно возросло. С 24 февраля 2022-го их прибыло более 320 тысяч. Но этот показатель включает транзитных пассажиров и неоднократные пересечения границы одними и теми же людьми, а не только оставшихся на постоянное место жительства.

Многие украинцы используют Белоруссию как транзитный пункт для поездок в РФ или возвращения домой, поэтому точное число постоянно проживающих мигрантов значительно меньше общего числа въехавших. По данным МВД РБ, в 2025 году в республике трудились 4389 мигрантов с Украины.

Несмотря на огромный поток эмиграции, большинство украинцев не рассматривают Белоруссию как приоритетное направление — даже при близости культур. Обращает на себя также внимание, что больше половины украинских трудовых мигрантов в Белоруссии — женщины, тогда как из других стран в основном приезжают мужчины. Ничего удивительного здесь нет, учитывая трудности с выездом украинцев из своего государства.

Основная масса трудовых мигрантов, приезжающих в РБ, — представители рабочих специальностей. Большинство (16 тыс. человек) заняты в промышленности, строительстве и смежных областях. 9,1 тысячи заняты в отраслях торговли и обслуживания, еще 7,7 тысячи — в сферах наладки и обслуживания оборудования.

Поможет ли Минску привлечение мигрантов? Пока для трудовых мигрантов Белоруссия — вариант не самый популярный. Внутренний рынок невелик, а уровень зарплат — невысок. К тому же по соседству находятся более привлекательные в этом смысле страны, включая Россию.

Поэтому сегодня для РБ гораздо большей проблемой, чем сами мигранты, оказалась сложность их привлечения, а также острая конкуренция за ресурс со стороны соседей.