Политическое землетрясение огромной силы — так можно подытожить итоги состоявшихся 19 апреля восьмых за последние пять лет внеочередных парламентских выборов в Болгарии. Ещё вчера казавшаяся прочной партийная система, с которой страна жила по меньшей мере десятилетие, разрушена в одночасье.

И всё благодаря феноменально высокому результату левоцентристской силы, которая ещё даже не оформилась окончательно. Речь о «Прогрессивной Болгарии» (ПБ), чьим неформальным лидером является экс-президент балканской республики Румен Радев.

Согласно итогам голосования, озвученным болгарским избиркомом 20 апреля, блок Радева набирает почти 45% голосов — и это при очень высокой по местным меркам явке в 51%.

Впервые за многие избирательные кампании одна сила одержала верх в подавляющем большинстве многомандатных избирательных округов (выборы в Болгарии проходят по пропорциональной системе). Протурецкое «Движение за права и свободы» (ДПС) смогло отнять первенство у соратников Радева лишь в одном округе на юге страны, где преобладают этнические турки.

Такой уровень поддержки избирателей должен трансформироваться в контроль ПБ над 131 депутатским местом из 240, а это значит, что избрание Радева премьер-министром гарантировано.

Тем не менее от сотрудничества с оппозицией новой партии власти не уйти. Оно необходимо для реформы правоохранительной системы и внесения поправок в конституцию. Дело в том, что из-за череды внеочередных выборов и противоречий между фракциями парламент долгое время не находил голосов (квалифицированного большинства в 2/3) для обновления Высшего судебного совета Болгарии.

В результате полномочия большинства членов этого органа истекли в 2022–2023 годах, что привело к невозможности избрания нового генерального прокурора и глав судебных инстанций. А это разлагающе действует на всю судебно-прокурорскую ветвь власти, формируя питательную среду для коррупции.

Выбор партнёра для проведения реформы, безусловно, скажется на траектории развития Болгарии при потенциальном правительстве Радева. Сам он уже заявил, что открыт к сотрудничеству с оппозиционными силами за исключением двух: уже упомянутого ДПС и прозападной партии ГЕРБ («Граждане за европейское развитие Болгарии»).

Позиция Радева объясняется тесными связями лидеров указанных объединений с олигархатом. Дуумвират лидеров ГЕРБа и ДПС — экс-премьера Бойко Борисова и находящегося под санкциями в США Деляна Пеевски — предшествовал нынешним тектоническим изменениям в Болгарии. Во многом они вызваны высокой коррупционностью предшествовавшего режима.

Ещё есть «русофильская» и радикально евроскептическая партия «Возрождение». Но её 13 голосов для формирования конституционного большинства явно недостаточно.

Таким образом, единственным потенциальным партнёром для ПБ остаётся ориентированный на глобалистов либеральный блок «Продолжаем перемены — Демократическая Болгария» (ПП-ДБ). Опыт сотрудничества с этой политической силой у команды Радева уже есть, поскольку от неё в начале года был назначен «служебный» (временный) премьер-министр Андрей Гюров.

Необходимость сотрудничества центриста Радева с западниками в деле судебной реформы способна существенно скорректировать заявленный им геополитический курс. А именно — поумерить стремление бывшего президента уменьшить объём военной помощи Украине, восстановить прагматичный диалог с Россией и пересмотреть стратегию отказа от российских энергоносителей.

Кроме того, подобный альянс явно без восторга будет воспринят и значительной частью более чем миллионного электората Радева. Ведь преимущественно это люди левых взглядов. Во многом перераспределением голосов на левом фланге и объясняется феноменальный успех ПБ.

За левоцентристский блок проголосовали около 50% сторонников не прошедшей в парламент Социалистической партии Болгарии и вдобавок — около 40% сторонников «Возрождения».

Левый избиратель ожидает наращивания соцрасходов, воплощения обещанной ПБ заморозки цен и тарифов, введения прогрессивного налогообложения, повышения пенсий, расширения бесплатных для населения медицинских программ.

Однако уже очевидно, что эти устремления оптимизма в Европейской комиссии не вызовут. И дело здесь не только в разногласиях с самим Радевым, которого зачастую характеризуют как «американского генерала» (он учился в военной академии США) и «друга Виктора Орбана». В соседних с Болгарией странах ЕС настойчиво проводит жёсткую политику сокращения бюджетных расходов, и исключения, сделанные для Софии, дисциплины на юго-восточной периферии Евросоюза не укрепят.

Поэтому можно ожидать, что преданный Брюсселю блок ПП-ДБ в качестве условия поддержки антикоррупционных реформ будет требовать отказа от намеченных социальных преобразований.

Вот и получается, что триумфатор выборов в Болгарии оказывается в положении витязя на распутье: налево пойдёшь— коня потеряешь, направо пойдёшь — потеряешь себя.