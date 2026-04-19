Израильские удары по Ливану приблизили небольшую страну, которую когда-то называли «Швейцарией Ближнего Востока», к гуманитарной катастрофе. Перемен к лучшему не гарантируют ни перемирие, ни даже устойчивый мир, если он вдруг будет достигнут.

По оценкам Организации Объединённых Наций, в период с конца февраля южный Ливан были вынуждены покинуть около миллиона человек. Почти половина из них — дети.

«Люди не понимают, когда смогут вернуться домой — и смогут ли вообще. Ни у кого нет ощущения безопасности», — заявил координатор ООН по гуманитарным вопросам в Ливане Имран Риза.

По его же словам, немалую часть перемещённых лиц пришлось разместить в школах Бейрута: каждая вторая теперь используется исключительно как убежище. Всё это, разумеется, самым негативным образом влияет на образовательный процесс.

Но ещё больше проблем создаёт отсутствие нормальных санитарных условий. Ливанскую столицу и без того было крайне сложно назвать образцом чистоты (достаточно вспомнить многолетние «мусорные кризисы»), а текущий наплыв беженцев трансформирует привычные коммунальные неудобства в ощутимую угрозу.

Как отмечают специалисты Всемирной организации здравоохранения, среди потенциальных рисков в том числе эпидемия холеры, тем более вспышку этой болезни уже регистрировали зимой. Вдобавок в репортажах региональных телеканалов нередко можно увидеть людей с телами, покрытыми язвами и сыпью — верными признаками тяжёлых бактериальных инфекций.

Есть ли шанс предотвратить их распространение? Ливанские врачи уверяют, что делают всё возможное. Однако ресурсы — вплоть до обычных антисептиков, средств гигиены и чистой питьевой воды — серьёзно ограничены.

«У нас запасов чуть меньше, чем на два месяца. Это и запасы лекарств, и запасы веществ для фармакологической индустрии. Если война продолжится, то больших проблем, конечно, не избежать», — предупреждал ещё в марте глава парламентской комиссии по здравоохранению Билал Абдаллах.

Месяц из этих двух уже прошёл, и мрачный прогноз начал сбываться. По данным ВОЗ, ливанским медикам не хватает даже аптечек для оказания первой помощи раненым, не говоря уже об инсулине для больных диабетом и препаратах химиотерапии для тех, кому поставлены онкологические диагнозы.

Здесь важно иметь в виду: значительная часть медикаментов и медицинских расходников традиционно поступала в Ливан из-за рубежа. Но в наши дни разрушена большая часть логистических цепочек, проходивших как через Персидский залив, так и непосредственно по территории Ливана.

В этом смысле критическую роль сыграли интенсивные удары израильтян по мостам через реку Литани, отделяющую юг Ливана от его центральной части. Напомним, ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац приказал уничтожить все без исключения переправы, поскольку они «используются для террористической деятельности» и снабжения «Хезболлы».

Как утверждается, именно «борьбой с терроризмом» обоснованы и действия израильских военных инженеров, которые по-прежнему минируют и взрывают целые жилые массивы оккупированного ливанского приграничья.

«Израиль планирует удерживать стратегические территории на юге Ливана и создать более глубокую зону безопасности для защиты от вторжений. Впереди ещё много работы», — подчёркивал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Эти слова прозвучали ещё до вступления в силу режима прекращения огня. Но, как теперь понятно, перемирие не стало для израильских бойцов поводом отступить с занятых позиций.

Чего ждать дальше? Премьер еврейского государства предлагает не забегать вперёд. Зато самым конкретным образом высказался министр финансов, лидер партии «Религиозный сионизм» Бецалель Смотрич: «Будет политический шаг в Газе. И будет решающий политический шаг в Ливане, который расширит наши границы до реки Литани».

Выражает ли ультраправый политик только своё частное мнение, или оно в какой-то степени отразило официальный курс израильского правительства — вне зависимости от ответа, часть южного Ливана уже превращена в непригодную для жизни выжженную землю.

Десяткам, если не сотням тысяч беженцев просто некуда возвращаться. Следовательно, остальным районам страны неизбежно грозит перенаселение в условиях исчерпания жилого фонда, изношенной инфраструктуры и нехватки рабочих мест.

Как сообщает Arab News, порядка двухсот тысяч ливанских граждан посчитали возможным решением проблемы бегство в соседнюю Сирию. Однако маршрут оказался, мягко говоря, непростым из-за огромного количества необезвреженных мин и неразорвавшихся снарядов по ту сторону границы.

Те же, кто остался, становятся заложниками не только тяжелейшего гуманитарного коллапса, но и ускоренного краха экономики.

Даже в мирное время ливанцы постоянно жаловались на обесценивание национальной валюты, заморозки банковских вкладов и пугающие темпы инфляции.

Что говорить про последние месяцы, когда удары систематически наносились по ключевым экономическим хабам — от перекрёстка торговых путей города-рынка Набатии, до пригородов самого Бейрута, — а поставки товаров фактически были парализованы.

При этом ливанскому правительству уже дали понять, что объявленный «режим тишины» ещё не значит стабилизации. «Определённая нами цель — разоружение «Хезболлы» военными или политическими средствами — была и остается целью кампании, которой мы привержены», — говорит Исраэль Кац.

Иными словами, до тех пор, пока в Ливане существует вооружённое сопротивление, Тель-Авив сохраняет за собой право на боевые действия любой интенсивности. А «Хезболла» — пусть даже формально согласившаяся не стрелять — не намерена ни разоружаться, ни тем более самоликвидироваться. И тому же политически она опирается на быстрорастущую ливанскую шиитскую общину.

Последняя регулярно выходит и наверняка продолжит выходить на уличные демонстрации в поддержку движения, считая его единственным достойным доверия гарантом суверенитета.

На днях участники одного из митингов собрались у здания парламента Ливана, выдвинув властям принципиальное требование — не соглашаться на уступки Израилю. А ещё пригрозили серьёзными последствиями премьер-министру Навафу Саламу — стоило ему только осторожно допустить, что структуры «Хезболлы» когда-нибудь ждёт демонтаж.

И внутренние противоречия только усугубляют ситуацию, из которой Ливан уже точно не выйдет без болезненных потерь.