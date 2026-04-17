Пока Европа занята конфликтами на Украине и в Иране, а Трампу нет дела до прав человека, Тайип Реджеп Эрдоган хочет забить последний гвоздь в гроб партии Ататюрка. В центре борьбы президента и оппозиции Турции оказались люди, представляющие самую верхушку Республиканской народной партии (РНП).

После прошлогоднего ареста самого популярного оппонента и экс-лидера РНП Экрема Имамоглу очередь дошла до бывшего председателя Кемаля Кылычдароглу, мэра Анкары Мансура Яваша и действующего руководителя партии Озгюра Озеля. Первый уже получил тюремный срок, двое других также могут оказаться в заточении.

Наказание в виде 11 месяцев и 20 дней тюрьмы для Кылычдароглу выглядит не как исключение, а как элемент того же процесса, в рамках которого уже три года подряд судят и сажают его соратников по партии. Суд в Мерсине признал политика виновным в «оскорблении президента».

Еще в 2025-м Эрдоган пытался расколоть РНП. Сначала он хотел обеспечить внешнее управление стамбульской ячейкой, отстранив через суд от должности его главу Озгюра Челика. Что было более опасно для оппозиционеров — власти хотели признать недействительными итоги 38-го очередного съезда партии в 2023 году, где главой выбрали Озгюра Озеля. Как утверждал истец, участникам съезда якобы предлагали взятку за то, чтобы они голосовали против действовавшего на тот момент председателя Кылычдароглу.

Однако попытки установить контроль над стамбульским отделением не увенчались успехом. В октябре 2024 года суд Анкары отклонил иск о признании недействительными итогов съезда партии Ататюрка.

Примечательно, что в прошлом году Эрдоган рассчитывал вернуть к власти Кылычдароглу, которого он обыгрывал на последних выборах. Тягаться с ним в следующий раз в 2028 году было бы гораздо легче, чем с популярными Имамоглу, Явашем и Озелем. Но поняв, что расколоть политических оппонентов изнутри не получится, правящая Партия справедливости и развития (ПСР), видимо, решила заняться всеми и сразу, чтобы обезглавить оппозицию.

Главным достижением на этом пути стал арест мэра Стамбула. Экрема Имамоглу арестовали по обвинениям в коррупции и поддержке террористической организации. С тех пор турецкие прокуроры и судьи выстроили против него показательный процесс. Потенциальный суммарный срок достигает более 2300 лет лишения свободы. Это демонстрация того, что борьба с Эрдоганом за власть может оборваться в камере.

По мнению многих, главным объектом преследования Имамоглу сделали его популярность в Стамбуле и перспективы выиграть президентские выборы 2028 года. В 2025-м, несмотря на арест, РНП официально выдвинула его кандидатом в президенты, но уже в 2026 году его лишили должности мэра. Это классический сценарий: сначала — тюрьма, затем — формальное соблюдение процедуры и удаление с политической сцены.

Яваш, который уже несколько раз выигрывал у партии власти в борьбе за столицу, стал следующим в этой цепочке. В апреле 2026 года министерство внутренних дел Турции разрешило расследование против градоначальника Анкары в связи с предполагаемым использованием им в предвыборной кампании 2023-го автомобилей мэрии. Яваш сам направил эти обвинения на проверку, чтобы избежать любых сомнений. Но система и так не сомневалась.

Сейчас в Турции уже более 30 муниципалитетов, где мэры от РНП были арестованы, отстранены или заменены назначенцами правящей партии. Так происходит перераспределение власти, прикрытое антикоррупционной риторикой. Удар по Явашу может стать не менее чувствительным для оппозиции, чем заключение Кылычдароглу. Хотя последний — ярый критик Эрдогана и многолетний лидер партии, именно Яваш мог навязать борьбу Эрдогану в условиях, когда самый популярный претендент сидит за решеткой.

Мэр Анкары завоевывал сердца не только светской части общества, но и националистов и даже религиозных мусульман. Его взгляды сочетают в себе элементы исламского консерватизма, сильной власти и жесткого курса в отношении курдского сепаратизма. Как-то Яваш потребовал казнить курдов, сжигавших турецкий флаг. Своей радикальной риторикой он может перетянуть на свою сторону сторонников партнера Эрдогана по коалиции из Партии националистического движения Девлета Бахчели.

В период ареста Имамоглу управление и координацию оппозиции в свои руки взял председатель РНП Озель.

Он собирал сотни тысяч протестующих в Стамбуле, проводил митинги в Измире, Самсуне, Адане и других городах. На массовых демонстрациях оппозиционер, по его собственному выражению, пытался «диктовать свои условия» Эрдогану. Озель не раз называл власти «хунтой, которая не представляет государство и народ». Выступая на митинге в Кушадасы, Озель прямо назвал Эрдогана «лидером хунты и государственного переворота», а его действия — «позором для истории». В итоге доигрался.

В апреле того же года Эрдоган подал иск против Озеля за слова «лидер хунты». В иске содержалось требование выплатить моральную компенсацию в 13 тысяч долларов. В марте 2026-го прокуратура Анкары начала расследование.

Озель раздражал Эрдогана не только своими словесными выпадами, но и тем, что постоянно поднимал очень опасную тему досрочных выборов. Лидер РНП считал, что рейтинг его партии в опросах превышает 40%, а ПСР — 29%. Он пригрозил Эрдогану, что «не позволит» ему быть у власти с такими показателями.

Тем временем лидеров Европы, а тем более США, мало заботит, что Эрдоган занялся закручиванием гаек. Пока в мире бушуют конфликты, Анкара остается одним из ключевых «стабилизаторов». В этом году Турция выступает как посредник в урегулировании не только кризиса вокруг Украины, но и в качестве медиатора в Иране.

В последнем телефонном звонке президент Франции Эммануэль Макрон, вместо того чтобы поднимать тему нарушения демократических норм, обсудил с Эрдоганом возобновление переговоров по Украине, обеспечение свободного мореходства в Ормузском проливе и другие международные вопросы. Другой «блюститель демократии» — Германия от имени главы МИД Йоханна Вадефуля выразила благодарность Турции и Египту за дипломатические усилия по остановке войны в Иране. От премьера Британии Кира Стармера ждать критики тоже бесполезно, ведь Лондон при любой власти — стратегический партнер Анкары.

Кроме того, ЕС пытается вовлечь Турцию в европейскую систему коллективной безопасности, из которой выпадают США. А Египет, Саудовская Аравия и Пакистан обсуждают создание «суннитского НАТО» в качестве альтернативы американским базам в регионе, превращающим страны, где они находятся, не в островок безопасности, а в мишень.

Пока западные политики молчат, европейская пресса бьет в набат. Они считают, что это самая мощная атака на турецкую оппозицию за последние 70 лет. В статье Financial Times отмечается, что в тот же месяц, когда Эрдоган говорил о Турции как об «одной большой семье», в отношении десятков оппозиционных политиков и журналистов возбудили уголовные дела, а некоторые из них были арестованы.

В статье подчёркивается, что в апреле этого года только по делам против оппозиции и СМИ были задержаны или допрошены минимум 27 журналистов и работников медиасферы. Аналитик Селим Кору прямо говорит: «Это худшее, что происходило с 1950 года, когда в стране были проведены первые свободные и честные выборы». В Financial Times предупреждают: «Государство фактически взяло под контроль всю политику».

Что касается США, Дональду Трампу нет дела до внутренней политики других стран, особенно если это страны-партнеры. Турция Трампу нужна, и он не раз показывал это своими комплиментами в адрес Эрдогана. Поэтому нареканий с этой стороны президент Турции явно не боится. Вдобавок равнодушие Белого дома к происходящему лишает Старый Свет стимулов критиковать Анкару.

Оппозиция между тем не сдается. Озель уже объявил кампанию по сбору подписей за досрочные выборы и вотум недоверия Эрдогану. Цель — 27,7 миллиона голосов, столько президент получил в 2023 году.

Вне зависимости от судьбы отдельных политиков, ликвидировать старейшую партию Турции будет крайне сложно, если не невозможно. Суд в самый важный момент может встать на сторону обвиняемых, что уже произошло при попытке сменить руководство партии. И даже устранение лидеров не уничтожит ее политический потенциал.

Ведь даже без нарушения прав человека и демонстраций причин для недовольства граждан хватает. Инфляция, обвал лиры, социальные проблемы, коррупция, беженцы… Так что не факт, что, если к 2028 году против Эрдогана или его преемника будет бороться не такой яркий политик, как Имамоглу или Яваш, народ будет голосовать за ПСР и их кандидата.