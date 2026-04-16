Пошедшая не по плану операция в Иране не только стала сильнейшим репутационным ударом для Пентагона, но и усугубила раскол внутри военного ведомства США. Демократы в конгрессе, как сообщают СМИ, вносят резолюцию об импичменте министру войны Питу Хегсету, а тот отчаянно ищет козлов отпущения. Но в конце концов может в этой роли оказаться сам.

ИА Регнум

У истоков первой, но, вполне вероятно, далеко не последней процедуры импичмента в период нынешней каденции Дональда Трампа стоит любопытная фигура. Это 34-летняя конгрессвумен Яссамин Ансари, единственная в Вашингтоне законодательница иранского происхождения. Она — выходец из семьи эмигрантов, бежавших из Ирана после свержения шаха.

Ансари работала над «зелёной» повесткой в ООН, а на выборах в конгресс в 2024 году была избрана от некогда республиканской Аризоны. Как и многие представители иранской диаспоры за рубежом, она плохо относится к официальной власти в Тегеране. Однако сейчас Ансари вместе с однопартийцами-демократами выступила резко против войны. Даже сторонникам иранской оппозиции не нравится происходящее.

Неудивительно, что именно Яссамин демократы выбрали лицом своей антивоенной кампании. В эпоху президентства Джо Байдена республиканцы точно так же использовали единственную конгрессвумен с украинскими корнями Викторию Спартц, которая аналогичным образом критиковала выделение помощи Киеву. Тогда антивоенная повестка очень помогла идеологии MAGA на выборах, теперь её перехватила Демпартия.

Хегсета обвиняют сразу по пяти статьям. В частности, ему инкриминируют ведение незаконной войны в обход конституции — без одобрения конгресса, а также совершение многочисленных военных преступлений, включая удары по начальной школе, где погибли более двухсот иранских детей.

Процедура импичмента члена кабмина идентична той, что применяется в отношении президента. Нужно набрать простое большинство в нижней палате, а затем две трети голосов в сенате. Это очень высокий порог, преодолеть который в американской истории не удавалось ещё ни разу.

В феврале 2024 года республиканцы создали прецедент, объявив импичмент в палате представителей главе министерства внутренней безопасности при Байдене Алехандро Майоркасу. Его обвиняли в халатности из-за нежелания защищать южную границу США от волны мигрантов. В сенате голосование ожидаемо провалилось. Но это был первый за 150 лет случай голосования по импичменту действующего министра.

Сейчас демократы находятся в меньшинстве в обеих палатах конгресса — как минимум до предстоящих ноябрьских выборов, на которых ожидается их победа. Поэтому импичмент маловероятен. Однако задача оппонентов действующей власти в другом — постоянно усиливать давление на Белый дом, пользуясь углубляющимся расколом внутри республиканской администрации.

Центробежные процессы внутри Пентагона начались ещё весной 2025 года, когда там прошли первые серьёзные чистки среди гражданского персонала. Как теперь выясняется, уволили в том числе и ответственных за снижение потерь среди мирного населения в ходе конфликтов. Демократы уже возлагают вину в гибели иранских девочек на кампанию республиканцев по сокращению бюрократии.

Поначалу у только пришедшей к власти команды Трампа возникали противоречия с нелояльными аппаратчиками, которых нередко называют представителями «глубинного государства» (deep state).

Сейчас же конфликты всё чаще происходят в рамках внутривидовой борьбы. Они носят во многом идеологический характер — реалисты в Белом доме делают ставку на переговоры и постепенную деэскалацию в отношениях с Ираном. «Ястребы» вроде Хегсета требуют продолжать до победного конца, несмотря ни на что.

В Пентагоне группу реалистов возглавляет нынешний министр армии США Дэниел Дрисколл (его ведомство подчинено министерству войны), креатура вице-президента Джей Ди Вэнса и спецпосланник по переговорам с Украиной. Хегсет активно копает под Дрисколла — как раз недавно он уволил ближайших соратников армейского министра и нескольких сухопутных генералов. Глава Пентагона, похоже, уверен, что этими отставками сможет снять с себя ответственность за полную некомпетентность, показанную в ходе операции.

Впрочем, вряд ли такая отчаянная стратегия в конце концов поможет военному министру. Хегсет прочно ассоциируется с иранской операцией, так как именно ему приходилось ежедневно выступать на эту тему в попытках убедить американское общество, что США на самом деле выиграли войну.

В условиях неспособности Пентагона устроить смену правительства в Иране и разблокировать Ормузский пролив инициативу в окружении Трампа перехватили реалисты. Они пытаются контактировать с Тегераном и надеются прийти к некоему соглашению, хотя позиции США и Ирана очень сильно расходятся. У представителей американской переговорной группы крайне тяжёлая миссия — им нужно добиться прорыва, пойти на уступки, но представить это как победу. Пока не выходит.

Но если Белому дому всё же удастся подписать долгосрочное соглашение с Ираном и добиться деэскалации, политические позиции реалистов серьёзно укрепятся.

Тогда мы почти наверняка увидим отставку Хегсета и его замену на Дрисколла. Это будет означать начало фактического формирования будущей команды Вэнса для выборов 2028 года — причём задолго до старта кампании. Вице-президент будет всё активнее прибирать к рукам рычаги принятия решений.

Но в случае, если боевые действия с Ираном возобновятся, у Хегсета появится второй шанс показать хоть какие-то успехи в рамках своего безудержного милитаризма. Как раз для этого на Ближний Восток и были стянуты ограниченные силы спецназа вкупе с морпехами. Впрочем, даже при таком сценарии отставка всё равно почти неизбежна — только уже ближе к промежуточным выборам в ноябре.

Против министра войны играет и его зацикленность на псевдорелигиозной риторике в рамках продвигаемого им христианского сионизма. Недавно на выступлении в Пентагоне его глава процитировал якобы отрывок из Библии, который на самом деле является цитатой из «Криминального чтива». Таковы религиозные познания устроителя «крестового похода» против Ирана. Его же высказывания спровоцировали конфликт Вашингтона с Ватиканом — и это при первом в истории папе-американце!

В ближайшей перспективе кандидатом на вылет является и руководитель ФБР Кэш Патель, погрязший в коррупционных скандалах. Кабинет Трампа продолжает планомерно разваливаться с момента недавних отставок генпрокурора Пэм Бонди и Кристи Ноэм. Сказываются падающие рейтинги и непопулярность как внутренней, так и внешней политики.

Демократы сейчас заблокировали работу сената — они выносят одинаковые антивоенные резолюции с требованием остановить кампанию против Ирана. Республиканцы вынуждены проводить бесконечные слушания по Ирану и всякий раз отклонять эти запросы, так что на законотворческий процесс просто не остаётся времени.

Тем временем у Трампа есть буквально пара недель на войну с Ираном. Потом придётся идти на поклон в конгресс и просить продления военных полномочий. Демпартия намерена блокировать выделение любых средств Пентагону на продолжение конфликта. А тому сейчас остро нужны деньги из-за истощения запасов высокоточных вооружений. Одних только ракет JASSM истратили более 2 тысяч единиц из общего запаса в 2,3 тысячи. Не лучше ситуация с ракетами «Томагавк» и боеприпасами для систем ПВО.

Белый дом надеется осенью согласовать рекордный бюджет Пентагона в полтора триллиона долларов и в него включить статьи расходов на перевооружение. Однако и тут незадача — предлагается одновременное урезание затрат на социальную сферу, что будет крайне негативно воспринято избирателями — и это перед самыми выборами в конгресс.

Демократы и здесь смогут воспользоваться шансом перетянуть на свою сторону недовольную часть республиканцев и блокировать военные решения. У президента же почти не остаётся политического капитала, чтобы хоть как-то развернуть ситуацию в свою пользу на фоне провальной войны с Ираном.