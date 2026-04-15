Берлинцы сбиваются со счета, пытаясь вспомнить, сколько раз Владимир Зеленский удостоил столицу Германии своими визитами. Государственные и официальные, запланированные и экстренные, двусторонние и в рамках саммитов… Порой даже кажется, что глава киевского режима ездит в федеральную канцелярию на работу.

В этот раз прибытие Зеленского сопровождалось элементами инсталляции и даже перформанса. На северной лестнице канцелярии были выставлены немецко-украинские боевые дроны и дистанционно управляемый роботизированный автомобиль. Подобная демонстрация вооружений необычна для центра правительственного квартала Берлина: в последний раз столь высокая концентрация техники в этих местах наблюдалась, пожалуй, в апреле 1945-го.

Северная лестница в Федеральной канцелярии ведет от Двора почета на второй этаж, где проводятся пресс-конференции. Обычно после приема с воинскими почестями гости просто проходят мимо, направляясь в кабинет Фридриха Мерца на седьмом этаже. Однако сейчас всё было иначе: глава правительства ФРГ и Зеленский демонстративно прошлись вдоль линейки представленных экспонатов, пока производители объясняли их функции.

Внимательные наблюдатели отметили, что украинский визитер специально для встречи с канцлером облачился в ботинки на высокой платформе. Однако рассчитывать на то, что визуально компенсировать разницу в росте с Мерцем удастся с помощью такого примитивного трюка, со стороны украинского президента было довольно наивно.

Военный полигон бундесвера

Как подчеркнули организаторы, выставка смертоносной продукции была призвана показать: «Отношения между Германией и Украиной уже давно переросли в стратегическое партнерство».

Хотя «партнерство» пока выглядит односторонним — Германия с февраля 2022 года выделила Украине около €60 млрд только на военные нужды, не считая гуманитарных инициатив и участия в траншах по линии ЕС. Но в Берлине упорно подчеркивают, что также получают выгоду.

В проектах по изготовлению БПЛА, дальнобойных ракет и наземных дронов участвуют восемь производителей, работающих в рамках совместных немецко-украинских предприятий. В Германии рассчитывают, что разработанные на Украине и обкатанные на «новом Восточном фронте» концепт-дроны когда-нибудь окажутся в арсенале бундесвера для защиты НАТО.

«Германия и Украина хотят учиться друг у друга и инвестировать в общее будущее», — заявил Мерц на совместной пресс-конференции с Зеленским. Это касается прежде всего оборонной промышленности. Канцлер восторгался «уровнем технических характеристик, которого Германия до сих пор не достигала», и пел дифирамбы украинскому военпрому.

Военная поддержка Украины, которую правительство Германии взяло на себя в прошлом году после ухода в тень президента США Дональда Трампа, по мнению Мерца, укрепляет «немецкий и европейский оборонный потенциал и германскую промышленную базу». В будущем министерства обороны двух стран планируют обмениваться данными о боевых действиях, что позволит проанализировать использование немецких вооружений на Украине, включая гаубицы и системы противовоздушной обороны.

Зеленский тут же воспользовался возможностью, чтобы предложить свою знаменитую «сделку по беспилотникам», и правительство ФРГ теперь хочет изучить детали. Несмотря на то, что аналогичное предложение, сделанное Зеленским пару недель назад монархиям Персидского залива, не вызвало у шейхов особого энтузиазма, в Германии его наверняка рассмотрят более благосклонно.

Впрочем, одними беспилотниками амбиции Зеленского в минувший вторник явно не ограничивались. Он объявил, что хочет совместно разработать ракеты противовоздушной обороны, способные бороться с баллистическими ракетами — это одна из областей, где Европа сильно страдает критической зависимостью от США.

Безумно дорогие ракеты PAC-3, ставшие дефицитом после начала войны в Персидском заливе, как недавно выяснилось на практике, точно не являются идеальным решением проблем ПВО, учитывая соотношение цены и качества. Да и мощности для их производства ограничены.

По данным министерства обороны ФРГ, немецкое правительство финансирует очередной контракт с компанией Raytheon на поставку нескольких сотен ракет Patriot. Однако вопрос, когда они будут поставлены, пока повис в воздухе. Американские предприятия загружены заказами на годы вперед. Причем в Вашингтоне выкручивают руки иностранным заказчикам, самовольно передвигая сроки выполнения контрактов.

Ну а пока согласована с немецким производителем Diehl Defence поставка Украине дополнительных пусковых установок для систем ПВО IRIS-T. Проект, как нетрудно догадаться, тоже будет финансироваться Германией на деньги немецких налогоплательщиков.

Также между Мерцем и Зеленским был заключен договор о производстве тысяч беспилотников средней и большой дальности на совместном предприятии. Германия выделит Украине несколько сотен миллионов евро на финансирование так называемого «потенциала глубокого удара» — высокоточного оружия большой дальности, такого как крылатые ракеты.

Чрезмерный оптимизм

«Мы не оставим попыток защитить Украину», — заявил на встрече канцлер, добавив, что «у России нет шансов». Не исключено, что этот чрезмерный оптимизм вызван результатами выборов в Венгрии.

Мерц полагает, что «теперь можно будет быстро запустить согласованный в декабре кредит ЕС для Украины». От лидера победителей на венгерских выборах Петера Мадьяра ожидают быстрой расчистки пути для выделения €90 млрд на финансирование обороны Украины в 2026–2027 гг.

В то же время Мерц дал понять, что Германия весьма заинтересована в правительственных контрактах на восстановление украинской промышленности, электростанций и инфраструктуры. Кроме того, в Берлине рассчитывают, что в Киеве благосклонно отнесутся к участию немецкого бизнеса в разработке критически важных редкоземельных металлов, ранее обещанных Украиной США, а еще раньше — Великобритании.

На встрече был затронут и болезненный вопрос, касающийся украинских граждан призывного возраста, нашедших убежище в Германии. Мерц подчеркнул, что они с Зеленским хотят «тесно координировать свои действия, чтобы облегчить возвращение на родину» беглецам. Он подчеркнул, как важно, чтобы мужчины военного возраста больше не могли покидать Украину и «вносили свой вклад в оборону».

Впрочем, украинцы, укрывшиеся в Германии от насильственной мобилизации, всё еще могут расслабиться: принудительно депортировать их никто не собирается. По крайней мере — пока не будут внесены изменения в чрезмерно гуманное немецкое законодательство, запрещающее выдворение иностранцев, если в родной стране им грозит смертельная опасность.

Несмотря на повышенный оптимизм канцлера на встрече с Зеленским, его рейтинги продолжают катастрофическое падение. По данным Trendbarometer, сегодня 80% жителей Германии недовольны работой канцлера и только 18% оценивают ее положительно. Параллельно снижается и поддержка блока ХДС/ХСС. В новом опросе блок опустился до уровня поддержки в 24% и оказался на втором месте, пропустив вперед «Альтернативу для Германии» с 26%.

Продолжение многомиллиардной помощи Украине за счет немецкого налогоплательщика тянет личный рейтинг Мерца вниз, делая его одним из самых непопулярных глав правительств в истории Германии.