Посол Израиля в США Йехиэль Лейтер накануне провел встречу с ливанской коллегой Надой Хамаде Моавад. Стороны назвали ее «успешной» и «продуктивной».

ИА Регнум

Договориться, впрочем, пока удалось только о следующих переговорах — «прямых и в удобное для обеих сторон время и в удобном месте». Между тем жители Ливанской Республики до сих пор разбираются с последствиями недавних массированных ударов Израиля.

То, что Израиль перед каждым перемирием устраивает Ливану кровавую баню, для ливанцев секретом не было. К примеру, в последний день предыдущего конфликта атаковали более 180 объектов. Почти все эти, как их назвали в Израиле, «объекты «Хезболлы» были обычными жилыми домами. Бомбежки были осуществлены безо всяких предупреждений.

Прежде обычная практика Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) — это заблаговременное сообщение о том, что они собираются превратить в груду обломков. Чтобы те жители, которые успеют, смогли выйти, забрав из своего приговоренного дома хотя бы самое ценное и необходимое.

Получается это далеко не у всех, так как многие находятся на работе. Часто предупреждение и бомбардировка происходили глубокой ночью, что еще более усиливало панику. Люди стремились уйти как можно быстрее, так как точное время удара неизвестно: от 20 минут с момента предупреждения до нескольких часов.

В итоге у пострадавших не оставалось жилья и имущества, а часто — документов и хранившихся дома наличных. В ряде случаев уничтожались и автомобили, которые просто не успели отогнать.

Однако даже такая стратегия «коллективных наказаний» была более щадящей, чем авиаудары без предупреждения, которые нанес ЦАХАЛ 8 апреля этого года. Всего за 10 минут были атакованы более 100 зданий.

Большинство пострадавших — женщины и дети, которые были дома. Среди обломков — игрушки, тетрадки, личные вещи, куски мебели, погибшие вместе с хозяевами домашние питомцы. Под некоторыми завалами даже сейчас, спустя несколько дней, находятся тела погибших. Особенно сложная ситуация — на обезлюдевшем юге страны, там некому рисковать жизнью под обстрелами ради поиска тел.

На руинах в районах с административными зданиями — толпы журналистов. Большинство предпочитают работать в более или менее безопасных местах. Кроме того, в те районы, которые назвать безопасными никак нельзя, иностранным журналистам достаточно трудно получить разрешение на проезд и съемку.

Даже на крупные международные СМИ на юге Ливана и в южных пригородах Бейрута, которые являются отдельными административными единицами (это наиболее опасные части страны), работают исключительно местные корреспонденты.

В любой момент может произойти удар. Полуразрушенное здание может стать убийцей репортера, если подойти слишком близко. Да и борьбу со шпионами никто не отменял: на днях где-то на юге были задержаны двое весьма подозрительных «туристов» с украинскими паспортами.

По указанным выше причинам наиболее популярными местами съемок для рассказа о событиях 8 апреля у журналистов стали несколько объектов в Бейруте. Три из них расположены поблизости от посольства РФ и Российского культурного центра.

В одном случае три ракеты ударили по небольшому складу, где хранились предназначенные для раздачи беженцам товары и продукты. Осталась лишь яма бывшего подвального помещения.

Три соседних строения получили значительные повреждения. В одном из них погиб сотрудник магазина. А на самом складе оборвались жизни восьми человек. На стоянке рядом сгорели десятки автомобилей. В другом квартале обвалилась часть многоэтажного дома. Некоторых людей удалось спасти и спустить вниз — они в момент удара находились в уцелевших помещениях.

Не менее 18 человек погибли под завалами, разбор которых идет до сих пор. Третий обстрел жилого здания в этом районе был произведен с беспилотника: само оно не обрушилось, но в нем разворотило несколько этажей.

Еще одним резонансным событием стала бомбардировка религиозного центра в городе Сайда в сорока километрах к югу от Бейрута.

Большой комплекс включал в себя мечеть, семинарию и отдел по оказанию беженцам гуманитарной помощи. После ударов устояла только часть фасада и несколько помещений в задней части здания. Все остальное взлетело на воздух.

Разборы образовавшихся завалов будут продолжаться не менее недели. Число пострадавших превысило шесть десятков человек. Погибли пятеро. Среди них — Шейх Садек, брат убитого ЦАХАЛ осенью 2024 года Мохаммада Афифа, главы пресс-центра «Хезболлы».

Несмотря на то, что вечером 9 апреля ожидались новые, еще более жестокие удары по Бейруту и южным пригородам, продолжение бомбардировок не последовало: с помощью американских посредников удалось договориться о том, что в ближайшее время эти конкретные районы бомбить пока перестанут.

Но это не прекращение огня — днем и ночью постоянно поступают сообщения о всё новых и новых разрушениях и жертвах на юге и востоке страны. Всё так же атакам подвергаются медицинские работники, жилые дома и транспортные средства.

Всех этих трагедий могло не случиться. Дело в том, что премьер-министр Ливана Наваф Салам и президент Жозеф Аун отвергли достигнутые ранее при посредничестве Пакистана договоренности о включении арабской республики в процесс приостановки огня между Ираном и США. Чем не преминули воспользоваться израильтяне.

Многие ливанцы считают это «зеленым светом» для новых бомбардировок и предательством национальных интересов.

Тем временем в центральных районах Бейрута прошло несколько митингов противников диалога с врагом, среди которых — не только ливанцы шиитского вероисповедания. В стране очень много тех, кто не приемлет никакого мирного договора с Израилем. По их мнению, он принес слишком много горя, чтобы можно было безболезненно сделать Ливан участником «соглашений Авраама», которые нормализуют отношения арабских и еврейского государств.

Масла в огонь добавил Салам, заявивший, что все разбомбленные дома были уничтожены «не без причины», намекая на объекты «Хезболлы». Но в стране, где люди своими глазами видят подтверждение абсурдности такого заявления, оно прозвучало как провокация.

Несмотря на явные попытки манипулирования общественным мнением, далеко не все согласны с утверждением, что все проблемы Ливана только от «Хезболлы» и она должна сложить оружие.

Тем более что граждане республики еще не успели забыть случившееся в 2014 году с пограничным городком Арсаль на востоке. Тогда выдавленные армией с территории Сирии боевики ИГИЛ* и «Джебхат ан-Нусры»* захватили этот ливанский населенный пункт, взяв в плен почти три десятка военных. Освободила Арсаль примерно год спустя именно «Хезболла». Так как ливанская армия абсолютно небоеспособна.

Сегодняшние предложения правительства, которое пытается в соответствии с чаяниями Запада передать оружие боеспособных отрядов «Хезболлы» слабой армии, значительную часть населения попросту пугают.

Особенно на фоне того, что компания Apple уже успела удалить с карт названия некоторых приграничных деревень юга Ливана, а в Израиле активно рекламируют земельные участки на чужой и еще даже не оккупированной территории. То же самое происходило с Газой.

Пока столкновения на улицах не носят масштабного характера. Это просто стычки сторонников и противников нынешней власти — как подчеркивают последние, президент и премьер-министр были избраны с грубейшими нарушениями конституции.

Многие аналитики предостерегают руководство страны от продолжения курса на углубление раскола в обществе, так как одну затяжную гражданскую войну в своей современной истории Ливан уже переживал. Что позволяло Израилю в течение 18 лет оккупировать те самые южные районы.

*Террористические организации, запрещённые в России