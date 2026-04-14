Несколько недель назад в Эстонии начали раздувать скандал с возникновением «Нарвской народной республики», что на поверку оказалось полнейшим фейком.

Эстафету от своих северных «коллег» переняла Литва, где спецслужбы заговорили о «Клайпедской народной республике».

Раскрутка этих информационных фантомов преследует две цели — добиться от НАТО дополнительного финансирования «на оборону», а заодно повлиять на США таким образом, чтобы те ни в коем случае не выводили войска из Прибалтики.

Шестьдесят подписчиков

Как уже писало ИА Регнум, недавно в Эстонии заявили о раскрытии «опасного заговора» — якобы часть жителей города Нарва мечтает отделиться и создать «Нарвскую народную республику». Сам по себе «заговор» высосан из пальца, но недовольство эстонским государством в Нарве действительно растет.

Власти страны, доведя экономику этого русскоязычного города до плачевного состояния, относятся к нему как к завоеванной территории, которую необходимо «эстонизировать». Поэтому нет сомнения в том, что глухое недовольство нарвитян, которые чувствуют себя словно в оккупации, действительно копится.

Этим и воспользовался ресурс Propastop, действующий при эстонском территориальном ополчении «Кайтселийт»: там стараются уверить, что недовольство жителей Нарвы приняло конкретные организационные формы и что они уже готовы действовать.

Однако надувание этого фантома оказалось безуспешным: в реальность «Нарвской народной республики» никто не поверил.

Наконец, точку в этой теме — пока! — поставил министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро. В ходе своего визита в Нарву он выразился вполне однозначно: «Не каждая глупость является нарушением закона. Есть вещи законные и незаконные. Но не всё, что законно, разумно делать».

Таро также отмежевался от Propastop, подчеркнув, что это некоммерческая организация, и государство напрямую в их действия не вмешивается.

Однако не успели разговоры о сепаратизме окончательно улечься в Эстонии, как они начались в соседней стране — Литве. 9 апреля СМИ растиражировали вброс о том, что Россия создала некую «Клайпедскую народную республику».

В качестве «доказательства» рассказывалось о каких-то видеороликах, посвященных «Клайпеде — российскому городу». Они размещаются в соцсети на странице, созданной в конце марта. Там целых шестьдесят подписчиков, а самая популярная запись собрала 16 000 просмотров.

В видеороликах демонстрируются сработанные посредством ИИ российские флаги в Клайпеде, новый «герб» города и лозунги «Сделаем Клайпеду снова российской», «Клайпедский порт — собственность России». Примерно таким же способом Propastop пытался раскручивать «Нарвскую народную республику».

Департамент госбезопасности (ДГБ) Литвы тут же сообщил, что это «один из кремлевских методов». Мол, Россия активно использует сепаратизм для хаотизации других стран и укрепления там своего влияния. В свою очередь в Национальном центре управления кризисами (НЦУК) сообщили, что речь идет об «информационной атаке».

Почему для вброса выбрана Клайпеда — вполне понятно. Русских в Литве не так-то много, но значительная их часть проживает именно в этом портовом городе. Однако до сей поры не было ни малейших признаков того, что они внезапно радикализовались до такой степени, что готовы силой бороться за отделение.

Да, сильное недовольство литовским государством у тамошних русских есть. Но они слишком слабы, разъединены и запуганы, чтобы решиться на что-то большее, чем глухой ропот в соцсетях. Так откуда же в Клайпеде сепаратисты?

«Это внесезонный дефицит бюджетов на «сдерживание России», которые прибалтам упорно зажимают в Брюсселе.

Тут уж сам начнёшь за российских коллег рисовать в чат-ботах мультики про нарвские и клайпедские республики. Чтобы хоть какие-то деньги дали», — объясняет политолог Александр Носович, один из ведущих российских экспертов по странам Балтии.

Хорошо забытое старое

Чтобы понять причину появления фантома «Клайпедской народной республики», следует вспомнить события одиннадцатилетней давности. В январе 2015-го в литовских соцсетях кто-то начал разбрасывать ссылки на только что созданный неизвестно кем сайт «Виленской народной республики».

Вильно — старое название столицы Литвы, Вильнюса. Неизвестные создатели сайта потребовали ввести в столицу польские войска и провести референдум по отделению города (доставшегося Литве в 1939 году по решению Сталина) от Литовской Республики.

Стоит отметить также, что в Литве, за неимением большого количества местных русских, роль «пятой колонны» отведена полякам. Местную польскую общину третируют, пытаясь всячески ограничить ее право на использование родного языка.

Ситуация усугублялась тем, что тогдашний президент Литвы Даля Грибаускайте за годы, проведенные на этом посту, изрядно испортила отношения с официальной Варшавой.

Варшавская Gazeta Wyborcza связала деятельность «виленских сепаратистов» с лидером польской правой организации «Фаланга» Бартошем Бекиером, который в 2013 году ездил в Сирию по приглашению президента Башара Асада, а позже поддержал ополченцев Донбасса.

Утверждалось, что подняться на вооруженную борьбу во имя утверждения «Виленской народной республики» якобы готовы не только литовские поляки, но и тамошние белорусы с русскими, столь же сильно чувствующие угнетение по национальному признаку.

Таинственные «сепаратисты» напоказ выражали симпатию Донецкой и Луганской народным республикам, что дало возможность литовским властям тут же заявить о «руке Москвы».

Также в январе 2015 года кто-то опубликовал в соцсетях карты и символику «Латгальской народной республики». Латгалия — это восточный регион Латвии, большинство населения которого составляют русскоязычные. Сообщалось, что Полиции безопасности удалось задержать «сепаратистов», но их имена «преступников» так и не обнародовали.

Сейчас с уверенностью можно сказать, что речь шла о провокации — если бы тогда, в 2015 году, что в Литве, что в Латвии имели место реальные проявления сепаратизма, то виновных давно предъявили бы широкой публике.

Власти, ежедневно вещающие о «российской угрозе», никак не могли бы оставить свою пропаганду без столь жирного куска — образа настоящих сторонников отторжения некоторых регионов, готовых по-настоящему работать на выполнение этой цели.

Гноить же их в тюрьмах в полной безвестности — такое поведение никак не совпадает со стратегией прибалтийских режимов, уделяющих большую роль информационно-пропагандистской борьбе.

И тем не менее что у «Виленской народной республики», что у «Латгальской народной республики», хоть они и были мыльными пузырями, появились вполне конкретные последствия. Литовские власти использовали этот фейк в качестве повода для того, чтобы заняться радикальным усилением своей армии.

Ведь на тот момент в вооруженных силах республики служили всего 7910 контрактников, 4445 добровольцев-резервистов и 219 кадетов. С 2008 года армия стала профессиональной и, по мнению националистов, слишком маленькой.

Однако с 2015 года литовские власти начали переводить свою армию на призывную основу. И хотя «грести» на призывные пункты сначала стали не всю молодежь, а лишь отдельных «счастливчиков», на которых выпал жребий, это вызвало массу негодования и бегство юношей за рубеж.

Но власти, действуя методично и напористо, за одиннадцать лет сумели сломать сопротивление, используя рычаг «русской угрозы».

Сейчас литовская армия насчитывает уже около 37 тысяч человек, включая активный резерв. В ближайшее время в стране по факту будет введен всеобщий призыв.

Паника политиков

Раздувание выдумок о разных «республиках» повлекло еще одно последствие — появление в Прибалтике кадровых частей украинской армии. Осенью 2015 года в Литве состоялись учения «Кленовая арка», к участию в которых пригласили польских и украинских военных.

Согласно легенде учений, целостность и суверенитет вымышленной балтийской страны «Амберленд» нарушило агрессивно настроенное государство «Редленд», граничащее с ним на востоке.

«Используя мощное информационно-психологическое воздействие и пропаганду, захватчики искусственно инициировали и поддержали сепаратистские движения в регионе, что привело к противоправному отделению части территорий от «Амберленда» и созданию не признанного мировым обществом географического образования «Латгала», — гласила легенда.

Далее правительство «Амберленда» в целях «восстановления суверенитета и территориальной целостности» начало полицейскую операцию, но «Латгала» при поддержке «Редленда» оказала вооруженное сопротивление.

«Для украинских военнослужащих это хорошая возможность обменяться опытом со своими коллегами из стран — членов Североатлантического альянса», — подчеркнули тогда в министерстве обороны Украины.

Еще более важен тот факт, что именно тогда в Прибалтике начали размещать иностранные военные контингенты: сначала, с 2015 года американские (в рамках операции Atlantic Resolve), а позже, с 2017-го — и других стран НАТО.

Прибалты старательно поддерживали имидж «потенциальной жертвы России», в чем им с удовольствием помогала пресса западных стран. Так, в начале 2016 года британская медиакорпорация BBC выпустила псевдодокументальный фильм «Третья мировая война: в командном пункте» (World War Three: Inside the War Room).

Его авторы попытались показать, как, по их мнению, будет развиваться гипотетическое русское восстание в Прибалтике. По сценарию фильма, на помощь повстанцам приходит Россия, а НАТО присылает войска на помощь Риге — и вот уже мир стоит перед угрозой ядерного взаимоуничтожения.

Сейчас, спустя одиннадцать лет, известия о «Нарвской народной республике» и «Клайпедской народной республике» рождают чувство узнавания.

Нынче в Прибалтике только ленивый не пишет о том, что блок НАТО находится в кризисе, американской администрации страны Балтии не интересны, а Дональд Трамп вполне способен вывести из региона американские военные контингенты.

Испытываемое прибалтами беспокойство переходит в панику, разделяемую в том числе спецслужбами и правящими политиками. Им нужно как-то доказать американцам свою полезность. Именно для этого страны Балтии поддержали — но исключительно морально! — операцию США в Иране.

Но этого им кажется мало, и наряду с лестью в ход идет ложь. В спецслужбах балтийских государств считают важным внушить американцам, что «Россия атакует нас уже сейчас», а стало быть, Прибалтику ни в коем случае нельзя бросать на произвол судьбы.

А если повезет, то и Евросоюз выделит прибалтам дополнительные деньги — «на оборону».