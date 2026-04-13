На юге Одесской области, между Дунаем и Днестровским лиманом, лежит степной край — Буджак.

ИА Регнум

Приезжий из других регионов Украины чувствует себя здесь иностранцем. На рынках торгуют на русском или болгарском. На кладбищах — болгарские и гагаузские фамилии. Неформальная столица края — город Болград, где этнических украинцев, по данным переписи 2001 года, было менее 5%, болгар — почти 60%, гагаузов — 18%, русских — 16%.

Через границу, в Молдове, гагаузы имеют полноценную автономию — с парламентом, главой и тремя официальными языками. По эту сторону — о защите прав они могут лишь мечтать.

Это Бессарабия — край, который двести лет заселяли выходцы с Балкан, получившие здесь землю от Российской империи. Регион, где люди долгое время хранили свой язык, веру и уклад. Сегодня они рискуют потерять всё это: для украинской власти национальные меньшинства, не разделяющие государственную идеологию, — не граждане, а проблема, которую нужно решить любым способом.

Тем более что они на сегодняшний день остаются одним из немногих очагов сопротивления: не желают участвовать в войне, противостоят мобилизации, пытаются сохранить обучение детей на родном языке и связи с историческим отечеством.

История болгар и гагаузов в Бессарабии начинается с русско-турецких войн.

После Бухарестского мира 1812 года, когда регион вошел в состав России, в Буджакскую степь хлынул поток беженцев из Османской империи — болгары, гагаузы, албанцы-арнауты, спасавшиеся от турецкого гнета.

Плодородные земли между Дунаем и Днестром, опустевшие после ухода ногайских татар и турок, стали для них новым домом.

Важную роль в их судьбе сыграл герой Отечественной войны 1812 года генерал Иван Инзов — попечитель иностранных колонистов Южной России. Именно он добился для переселенцев статуса колонистов наравне с немцами: им выделяли землю, освобождали от налогов на семь лет, от военной службы.

В 1821 году Инзов основал город Болград, ставший неформальной столицей бессарабских болгар.

Переселенцев называли «задунайскими», хотя это были разные народы, объединенные только одним признаком — православием. Общим языком стал русский — он лег в основу делопроизводства и образования.

При румынской оккупации 1918–1940 годов болгары и гагаузы открыто сопротивлялись румынизации, устраивали вооружённые мятежи. В 1941-м добровольно шли в Красную армию, даже когда сама Болгария была союзницей Рейха.

В советский период Буджак разделили между УССР и МССР. После 1991 года это решение больно аукнулось: молдавские гагаузы добились автономии, украинские — не получили ничего.

До 2014 года этот тихий аграрный край, далёкий от киевской политики, жил своей жизнью. Но всё изменилось после Майдана.

Именно болгарские и гагаузские сёла первыми накрыла волна мобилизации. Болградцев открыто называли «недостаточно патриотичными». Молодёжь массово уклонялась — не из трусости, а потому, что не считала эту войну своей. Обладатели болгарских паспортов уезжали в ЕС. Гагаузам бежать было некуда.

Поэтому в гагаузском селе Дмитровка Болградского района произошел один из первых открытых конфликтов: военкомы приехали за двумястами мужчинами из пятитысячного села. Жители их выгнали.

Открытые источники

Такой призыв означал бы экономическую смерть для всего населенного пункта — работать и кормить семьи стало бы некому.

Попытки организованного сопротивления или публичного обсуждения проблемы жестоко пресекались. Показательна судьба Елены Глищинской — главного редактора телеканала «Бессарабия ТВ». Она освещала проблемы национальных меньшинств региона и участвовала в общественном движении «Народная рада Бессарабии», которое поднимало вопросы национально-культурной автономии.

В апреле 2015 года сотрудники СБУ арестовали Глищинскую дома — в 5:30 утра, с автоматами, в балаклавах, при малолетних детях. Ей предъявили обвинения в «сепаратизме» и «государственной измене», грозило до 15 лет лишения свободы. В июне 2016 года Глищинскую обменяли на осужденных в России граждан Украины и доставили в Москву.

По тому же делу прошли еще несколько журналистов и общественных активистов.

После жесткого подавления публичное обсуждение «бессарабского вопроса» практически сошло на нет. Любого, кто осмеливался поднять тему автономии, языковых прав или несправедливости мобилизации, объявляли сепаратистом, агентом Москвы, предателем. И сегодня за слова о правах меньшинств можно сесть как за государственную измену.

Параллельно Киев методично уничтожает институциональную основу болгарской и гагаузской идентичности.

В 2017 году был принят печально известный закон «Об образовании», который ликвидировал обучение на языках национальных меньшинств. МИД Болгарии, Венгрии, Румынии и Греции направили совместный протест — тщетно. Результат: если еще в 2000-х годах в болгароязычных классах Одесской области учились сотни детей, то к 2023/2024 учебному году их осталось 35 — из 263 тысяч учащихся региона.

Попытки сопротивляться были на уровне местного самоуправления. В 2019 году депутаты Болградского райсовета отказались переводить заседания на украинский язык. Это был акт неповиновения, который мало что изменил, но ясно обозначил настроения.

В ответ в 2020 году правительство Украины объявило о планах административной реформы, которая дробила Болградский район на пять отдельных территориальных общин. Болград должен был войти в укрупненный район с центром в Измаиле. Смысл реформы — ликвидировать компактное болгарское большинство, растворить его в более крупных административных единицах, лишить возможности влиять на местную политику.

Реакция была бурной.

Жители Болградского района вышли на митинг к зданию областной администрации. Парламент Болгарии единогласно осудил реформу и требовал сохранить целостность болгарской общины. Киев огрызнулся: «Неприемлемы попытки вмешательства иностранного государства во внутренние дела Украины».

Тогда же, в 2017 году, в Болграде вандалы залили краской памятник болгарским ополченцам, оставив надпись: «Чемодан, вокзал, София». Инцидент вызвал резонанс в Болгарии, но на самой Украине остался практическим незамеченным, и виновные не понесли наказания.

После февраля 2022 года ситуация перешла в иное измерение.

Всеобщая мобилизация ударила по аграрному Буджаку. В маленьких селах каждый мужчина — это не просто потеря. Это гибель хозяйства, потеря кормильца. Это конец для общины, где и так оставалось мало людей.

В мае 2024 года в Болграде сотрудник ТЦК избил призывника до потери сознания. Случай стал известен, но был не единственным. Одесская область к этому моменту превратилась в зону массовой охоты на мужчин.

Бригады ТЦК по 10-15 человек останавливают автобусы на маршруте, вламываются в трамваи, перехватывают машины.

Людей хватают прямо на улицах, у магазинов, заталкивают в микроавтобусы и отправляют на войну — процесс, получивший названия «бусификация» и «могилизация».

Масштаб злоупотреблений признают даже украинские власти. По данным уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца, в 2025 году на действия ТЦК поступило более шести тысяч жалоб. К июню было открыто свыше 900 уголовных дел — за незаконное применение силы, мобилизацию без медосвидетельствования, коррупцию и вымогательство, но ни одно из них не было доведено до суда.

На западе Украины мобилизация проходит мягче.

Юг и восток — русскоязычные, нелояльные, «неправильные» — несут непропорциональное бремя. Болгары и гагаузы Бессарабии, которые никогда не считали себя частью украинского националистического проекта, оказываются в числе первых кандидатов на отправку в зону боевых действий. Те, кто имеет болгарский паспорт, теоретически могут уехать (по факту украинское гражданство является определяющим). Для остальных это западня.

Три круга давления сжимают бессарабских болгар и гагаузов одновременно.

Языковой — когда родной язык вытесняется из школ и государственных учреждений, а вместо него насаждается украинский. Административный — когда общину дробят на части, лишая её политического голоса. И физический — когда мужчин забирают на войну за государство, которое не признает их языка и считает любое проявление национальной идентичности «сепаратизмом».

Степной край, который Россия когда-то заселила и обустроила, постепенно становится безлюдным.

К сожалению, этноцидная политика Украины даёт свои горькие плоды. На данный момент сопротивление фактически подавлено, людей загнали служить в ВСУ, и бежать с передовой им дальше всех.

Для гагаузов ситуация усугубляется тем, что давят на них с обеих сторон границы. В Молдавии, где гагаузская автономия до недавнего времени оставалась единственным примером успешной самоорганизации этого народа, после прихода к власти прорумынской Майи Санду начались систематические попытки ограничить автономию.

Против башкана Евгении Гуцул возбуждено уголовное дело, а в планах Кишинёва — фактический демонтаж гагаузского самоуправления.

Европейские институты, так любящие рассуждать о правах меньшинств, молчат — для них Украина находится на «светлой» стороне геополитического водораздела. Болгария выражает «озабоченность», но дальше заявлений дело не идёт.

А двести тысяч «представителей нацменьшинств» на юге Одесской области продолжают жить в пространстве, где за слово «автономия» дают срок за государственную измену, за родной язык — ярлык сепаратиста, а за уклонение от мобилизации — избиение в стенах военкомата.

Сохранив за 200 лет идентичность, сегодня бессарабские болгары и гагаузы столкнулись с угрозой своего исчезновения, которая подается под видом «реформ» и «защиты территориальной целостности».