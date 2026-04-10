Заявление соучредителя общества «Смарт образование», экс-советника министра образования и науки Украины Иванны Коберник о том, что дети переселенцев с восточных территорий на Западной Украине сталкиваются с травлей, вызвало ожидаемое возмущение львовских властей.

Мол, такого нет и быть не может. Хотя Коберник приводит вполне конкретные цифры по Львову:

«Есть около 50 тысяч детей школьного возраста, и из них менее 10 тысяч ходят в местные школы […]. Дети сталкиваются с нетерпимостью, насмешками, оскорблениями. Надо признать, что это сложно. Если ты всю жизнь говорил по-другому и попал в новый коллектив, то не можешь по тумблеру переключиться».

По ее словам, одной из главных причин становится именно язык общения: русскоязычные школьники сталкиваются с насмешками и оскорблениями, потому что им сложно овладеть украинским.

В ответ директор департамента образования и культуры Львовского горсовета Андрей Закалюк пустился в рассуждения о том, что такие цифры не имеют ничего общего с реальностью, в школах города благополучно учатся тысячи детей из других регионов, а «город каждый день делает конкретную работу, чтобы они интегрировались не на словах, а на деле».

По его данным, в школах и садах Львова — более 4600 детей со статусом временно переселенных лиц (ВПЛ), а всего в городе около 12 тысяч детей-переселенцев (включая малышей и студентов до 18 лет). При общей цифре в 87 тысяч учащихся.

«Да, конфликты бывают. Но делать из единичных случаев «массовое явление» — это либо полная оторванность от реальности, либо сознательная попытка изуродовать ее. И еще одно. Часть детей действительно не посещает львовские школы, но вовсе не из-за вымышленных «массовых травлей». Кто-то остается на дистанционном обучении в своих школах, чтобы не терять связь с домом. Кому-то нужно время на психологическую адаптацию», — резюмирует Закалюк, хотя любой мало-мальски знакомый с ситуацией человек скажет, что врет он, а не пани эксперт.

Еще в 2025 году директор департамента образования и науки Львовской областной военной администрации Олег Паска озвучил информацию о том, что в области всё же проживают 50 тысяч учеников из прифронтовых городов, то есть дети беженцев, которые не ходят в школу, но обучаются дистанционно.

Кроме того, существует официальная статистика, согласно которой во Львове на февраль 2026 г. проживало более 150 тысяч переселенцев, но реальные цифры — более 220 тысяч человек, среди которых довольно много подростков и студентов.

И то, что Закалюк не умеет считать, это не «баг» — это заводская прошивка. Сам он персонаж весьма специфический: выпускник исторического факультета Львовского национального университета им. И. Франко прославился благодаря своей русофобии и скандальному учебнику по истории Украины для учеников 5-х классов, который издали в 2012 г.

В нем он, тогда еще обычный учитель средней школы № 28, героизировал бандеровцев, раскрывал ужасы «советских репрессий», проливал крокодиловы слезы по голодомору, жертвами которого, по его версии, стали астрономические 10 млн человек.

Похоже, жонглирование подсчётами человеческих душ, мертвых и живых — это его призвание.

А когда в 2014 году после Майдана Закалюк стал директором лицея, затем одновременно депутатом Львовского горсовета и с 2022 г. возглавил департамент образования, начальство стало высоко ценить не только его пещерный национализм, но и за способности «менеджера».

Деньги к нему поступают от различных махинаций на тендерах, распила бюджетных средств, иностранных инвесторов. Как следствие, в 2025 г. скромный чиновник задекларировал 1,3 млн гривен годового дохода (ок. 2,35 млн руб.) и квартиру в новостройке, но не упомянул новенький загородный дом, еще несколько квартир и машин, записанных на различных родственников.

В данном же случае вешать на уши общественности отборную львовскую «лапшу» ему необходимо потому, что городскому департаменту образования просто невыгодно принимать беженцев, поскольку это создает переполненность классов и вызывает лишние траты. А поскольку «схидняки», как правило, нищие, то и обложить их разными поборами, которые широко практикуются во львовской системе среднего образования, проблематично.

Вот что по этому поводу рассказывает ИА Регнум Ирина, беженка из Сум, чей сын учится в средних классах:

«Классный руководитель сказала, что у моего сына очень плохо с украинским и физикой. Сказала, чтобы я отправила его к репетиторам, или могут отчислить, поскольку классы и так перегружены. Но добавила, что «подтянуть» сына могут и учителя, после уроков и за определенную оплату, о которой надо договариваться в индивидуальном порядке».

Адаптироваться в новом месте детям-беженцам сложно потому, что по «мова» во Львове — это пунктик, и «переключаться» на русский ради них никто не станет принципиально. А ни одной школы с русским языком в городе не осталось: в 2014–2023 гг. извели последние.

Причем, к примеру, среднюю школу № 16, где в советское время училось до тысячи детей военных, инженеров и интеллигенции, маргинализировали, начав переводить сюда проблемных подростков из других школ, не выделяя деньги на ремонт, новое оборудование и т.д.

В 2000-х дошло даже до того, что несколько лет сюда не могли набрать 1-й класс — никто не хотел отдавать детей в такое место. В итоге теперь на базе бывшей СШ № 16 действует украинский лицей «Лидер».

Одной из последних пала СШ № 6, где в августе 2023 г. прошли выборы директора, и возражать против давления извне стало некому — «нужную» кандидатуру силой продавили боевики-неонацисты из движения «Общество будущего» и организации «Коло чести».

По поводу этих «выборов» один из лидеров местных неонацистов Антон Петровский даже написал хвастливый пост в соцсети:

«Фактически Львов избавился от последнего «гнезда» русского мира. 6-й лицей раньше был 6-й русской школой в городе. До 2014 г. эта школа, как и 45-я, 52-я и 17-я были под полным влиянием российской среды г. Львова. …Московские дипломаты [в городе действовало консульство России. — Прим. ред.] активно участвовали в различных мероприятиях этих школ, наполняли их соответственной литературой.

Начиная с 2018 г. мы начали интересоваться этими школами. В 6-м лицее мы обнаружили плакаты с георгиевскими ленточками и в классе истории портреты коммунистических деятелей. Похожие русскомирские прецеденты были обнаружены и в 45-й, 17-й и 52-й школах, в которых, со временем, извне на должности директоров были назначены украинцы».

Таким образом, у родителей-переселенцев есть только одна опция: переполненные классы, откровенная русофобия и перебои с электроснабжением и отоплением. Особенно эта проблема обостряется, когда на улице стоят морозы и в больших учебных помещениях согреться нечем.

Хотя мерзнут, конечно, не только русскоговорящие беженцы, но и дети «галицких патриотов».

Катерина, мать ученицы начальных классов одной из школ, где сохранилась старая советская система отопления, жалуется ИА Регнум:

«Не помогало даже то, что дети сидели в куртках. Моя дочь с рождения чувствительна к простудам. Неделю провалялась в кровати, потратили на лекарства 2400 гривен. Больше ее не пущу. Или сделают нормальные условия, или пускай учится дистанционно. Если интернетом правильно пользоваться, то всему научится можно».

При этом, возвращаясь к пану Закалюку, по бумагам почти все школы оснащены генераторами и никаких проблем в них нет.

В итоге лишенные учебы дети либо идут работать, либо попадают в криминал. В связи с тотальной мобилизацией мужского населения несовершеннолетних всё чаще берут курьерами и грузчиками.

По сравнению с 2005 г. число учеников на Украине уменьшилось на целых 300 тыс. человек. Во Львовской области каждый год закрывают примерно 50 школ. Сами дети в местных реалиях не видят перспектив дальнейшего обучения, тем более что семьи катастрофически нуждаются в деньгах. Это толкает многих бывших школьников в объятия наркоторговцев.

Те привлекают их делать закладки или бороться со своими конкурентами: поджигать машины, портить имущество и делать прочие пакости. С 2022 года преступность среди несовершеннолетних на Украине выросла в разы.