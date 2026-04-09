История с жестоким убийством и расчленением молодого украинца Игоря Комарова на Бали перешла на международный уровень.

Его семья, точнее, отец — «криминальный авторитет» из Краматорска Донецкой области Сергей Комаров по кличке Комар — нанял авторитетное американское детективное агентство Focus Security Consulting and Investigations — это один из самых известных частных игроков на рынке международных расследований.

И, что важнее всего, обладающий негласными, но эффективными каналами связи с Интерполом, который уже объявил в розыск шестерых подозреваемых.

Ими оказались не «чеченцы», как разгоняла украинская пресса, а преимущественно украинцы — лишь один злоумышленник с неукраинской фамилией числится гражданином Казахстана.

Агентство же объявило о готовности семьи выплатить 100 тысяч долларов за информацию о любом из них и озвучило угрозы: срока давности по таким делам нет, можете скрываться, но мы вас найдем.

А заодно в рамках информационной кампании выставило спикера, давшего интервью изданию «РБК-Украина».

В нем детектив рассказывает некоторые подробности случившегося. Например, что ключом к похищению младшего Комарова стали на просто фотографии с геотегами, которые выкладывала его девушка, любительница «лакшери лайф».

«Полиции известно, например, что один из подозреваемых был знаком с подругой девушки, знавшей ту, которая находилась вместе с Игорем Комаровым на Бали. Он мог получить определенную информацию о ее имущественном статусе», — напускает тумана детектив, хотя из этих слов понятно, что вычислить конкретное местонахождение «объектов» помогли банальные девичьи сплетни и желание похвастаться.

Как известно, компаньон Комарова по управлению украинскими кол-центрами Ермак Петровский, сын, соответственно, компаньона его папы, днепропетровского авторитета Нарика, смог отбиться и убежать. Представитель Focus тоже это подтвердил.

При этом, как сообщает издание Tribun-Bali со ссылкой на полицию Бали, подозреваемые наблюдали за жертвой целый месяц, используя различные транспортные средства и меняя состав группы несколько раз в день.

Записи камер видеонаблюдения показали, как похитители трижды обследовали виллу, где проживал Комаров, за неделю до преступления арендовали автомобиль по поддельным документам, который впоследствии применяли во время похищения и перемещения жертвы между несколькими жилыми объектами.

Линия информационной политики по делу американцами взята такая. Представитель нанятых детективов намеренно избегает «щекотливых» подробностей прошлого Комарова. А конкретно — его мошеннического бизнеса, который совершенно очевидно и привел юношу к ужасной кончине.

Всё подается как жестокая атака отморозков, обладающих «очень специфическими умениями, которые не характерны для обычных преступников», требующими специальной психологической подготовки и навыков. Кстати, куски тела, собранные индонезийцами на пляже, до сих пор находятся на Бали — внезапно оказалось, что добраться туда с Украины на красивый отдых можно запросто, а вот вернуть мертвое тело — «это бюрократически сложный процесс, который затруднен еще и тем, что на территории Украины идет война и прямое сообщение отсутствует».

Американские детективы клонят к тому, что всё это — работа спецслужб, возможно, работающих «чужими руками», через организованные преступные группировки.

«Во всех таких случаях исполнители рассматриваются в качестве расходного материала. Чтобы через них затем не вышли на организаторов, обычно через короткое время зачищают всех, кто имел к преступлению какое-то отношение»,— утверждает собеседник информагентства, не уточняя при этом, зачем же тогда объявили поиск исполнителей, да еще и за вознаграждение.

Но, учитывая колорит истории, становится понятно, что всё-таки истинный смысл случившегося и заказчики расследования, и детективное агентство понимают — это месть за содеянное молодым человеком.

Когда еще Комаров был жив, он появился в нескольких видео, где истово каялся за обман граждан России и подробно рассказывал, как устроена работа кол-центров, кто под кем ходит и сколько зарабатывает.

В частности, он сам с Петровским-младшим имел 50% от прибыли, а Нарик по-отцовски забирал по 15 тысяч долларов каждый месяц с одного офиса — тогда как с других брал 30 тысяч.

«Схема обмана выглядела следующим образом: операторы обзванивают граждан Российской Федерации, представляются службой безопасности банка и предлагают перевести все средства на безопасный счет. Я вместе с Ермаком являлись руководителями этого кол-центра и зарабатывали 50% выручки», — вещал украшенный фингалами и лишившийся пальцев на руке Комаров, жалобно поглядывая в камеру.

Тогда, в феврале, он умолял отдать «серьезной организации», которая его захватила, 10 миллионов долларов. И в другом видео парень обращался к своей девушке-предательнице Еве Мишаловой с той же просьбой и обещанием всё вернуть.

И самый интересный вопрос — получили ли похитители указанную сумму — остаётся за кадром.

Можно лишь предположить, что убийство и последующее расчленение стали следствием нежелания жадных воров платить деньги за бестолкового мошенника, который беспечно угодил в ловушку. Хотя, бесспорно, всё это не выглядит «обычным вымогательством» в свете ярких признаний покойного в том, что он заставлял пенсионеров отдавать свои деньги и чувствовать себя при этом отлично.

Зато это имеет смысл в другой логике — демонстративного наказания, чего говорить детективное агентство, конечно же, не станет. Потому что именно этот момент превращает дело из уголовного в политически чувствительное.

Впрочем, в любом случае гибель скамера, который просаживал нечестно нажитое на тропических островах, не вызвала никакого сочувствия — как и страдания барышни, выкладывавшей совместные фото с ним.

Украинская блогосфера — равно как и просто обыватели в соцсетях — отнеслась к этой истории как к справедливому возмездию, не вызывающему ни капли сочувствия. Однако американские детективы, как и покойный, считают, что деньги не пахнут, и уверены, что так же думают жители неких третьих стран, от которых они всерьез рассчитывают получить информацию о подозреваемых — ведь «объявленная награда является очень значительной суммой, которая может побудить их представить сведения и способствовать задержанию злоумышленников».