В Германии наконец обратили внимание на детали нового закона о военной службе, вступившего в силу в январе, и общественное мнение мигом всколыхнулось. В соответствии с документом все военнообязанные граждане ФРГ при выезде за границу на длительный срок должны получать специальное разрешение.

Закон подвергся критике — небывалое дело! — со стороны всех политических партий бундестага. Наибольший негатив небезосновательно выплеснулся на Бориса Писториуса и возглавляемое им министерство обороны.

Неожиданно выяснилось, что чиновники военного ведомства вообще не владеют информацией об особенностях законодательных актов, регулирующих деятельность их собственного министерства. Что, безусловно, не добавило авторитета ни армии, ни ее руководителю.

Впрочем, не менее показательным было и недовольство странными нормами закона со стороны депутатов. Которые вообще-то голосовали за его введение. Получается, народные избранники принимали закон, не читая? Или, по крайней мере, не вчитываясь в его содержание?

Информацию о норме обнародовало издание Frankfurter Rundschau. Речь идет о § 3 закона о воинской обязанности, который гласит: «По достижении 17-летнего возраста юноши должны получить разрешение в ответственном Центре карьеры бундесвера, если они хотят покинуть Федеративную Республику Германия на срок более трех месяцев». И далее: «То же самое касается случаев, когда они хотят остаться за пределами Федеративной Республики Германия по истечении разрешенного срока».

Верхняя возрастная граница обозначена в том же разделе. Там говорится, что обязательная военная служба, в настоящее время приостановленная, продолжается до 45 лет. Любой человек из этой возрастной группы, желающий выехать за границу более чем на три месяца — по учебе, работе или на отдых, должен получить разрешение на это в Центре карьеры.

Новая ли это норма закона? Совсем нет. Оказалось, что требование о получении разрешения на длительное пребывание за границей существует в законодательстве ФРГ с мая 1965 года. А в сентябре 1969-го была внесена поправка, согласно которой дозволение на выезд должно выдаваться в любом случае. Почти в любом, ведь в ней оговаривается целый ряд исключений — в том числе для военного положения.

У старого законодательства ФРГ было существенное отличие от сегодняшнего: тот, кто не получал разрешения и долго пребывал за границей, совершал административное правонарушение и мог быть оштрафован. Но положение о штрафах действовало до 2005 года, а затем было отменено как «устаревшее и нецелесообразное».

Решили схалтурить

Судя по всему, ответственные в бундестаге и в профильных министерствах, работавшие над составлением закона, решили облегчить себе работу и перенести в документ старые нормы. И после того как интерпретация документа попала в СМИ, поднялось возмущение.

С приостановкой обязательной военной службы в 2011 году требование о разрешении на выезд утратило силу. А с 1 января этого года, то есть с момента вступления в силу нового закона о воинской повинности, оно было восстановлено, но пока без повторного введения призыва.

Правило о поездках действует — как и раньше — «при отсутствии напряженности или режима обороны». Однако сам факт его юридической фиксации, позволяющей ввести особое положение в любой удобный властям момент, обеспокоил немцев не на шутку.

Смятение журналистов и общественности вполне можно понять. В последние полгода в Германию наконец начала просачиваться правдивая информация о вопиющей ситуации с принудительной мобилизацией на Украине. Оказалось, что ужасы «бусификации» нельзя списать на «пропаганду Кремля».

Учитывая же, что канцлер и министр обороны прямым текстом говорят о подготовке страны к возможному военному противостоянию с Россией уже в 2029 году, ясно, почему подробности закона, довольно сумбурно регулирующего порядок призыва, вызвали в немецком обществе болезненную реакцию. Политики, депутаты и эксперты высказались о «старом новом законе» с откровенным недоумением.

Самой резкой оказалась реакция основательницы партии «Союз Сары Вагенкнехт». Она отметила, что требование согласовывать поездки «напоминает времена ГДР и Берлинской стены» и «не имеет ничего общего с демократическим правопорядком».

Вагенкнехт призвала министра обороны уйти в отставку и заявила, что подобные положения отражают готовность правительства под прикрытием реформы военной службы вводить скрытые элементы обязательного призыва.

Кроме того, она усмотрела в законе доказательство того, что кабинет Фридриха Мерца «готовит страну к крупной войне». Политик потребовала провести всенародный референдум по вопросу возобновления обязательной военной службы.

Лидер парламентской группы «Зеленых» Бритта Хассельманн также призвала внести в закон изменения. «Параграф, который сейчас обсуждается, не имеет смысла и ставит под угрозу принятие закона в целом, — сказала Хассельманн. — Министр обороны Писториус, министерство, Социал-демократическая партия Германии и Христианско-демократический союз с Христианско-социальным союзом теперь стоят опозоренные».

Йоханнес Фехнер, глава парламентской группы СДПГ, полагает, что обязанность получать разрешение на выезд в настоящее время не действует. «Поскольку в стране нет обязательной военной службы, мужчины в возрасте от 17 до 45 лет не обязаны получать разрешение на длительное пребывание за границей», — сказал он.

Заместитель представителя фракции СДПГ по вопросам оборонной политики Кристоф Шмид также подчеркнул добровольный характер военной службы, заявив, что этот пункт «не имеет для нас никакого значения с точки зрения реализации».

Политик от ХСС Томас Эрндль выступил в защиту постановления, заявив, что закон предусматривает возможность возвращения к обязательной военной службе, и призвал к прагматизму. Пока военная служба является добровольной, «усилия для указанных граждан будут минимальными», уверен он.

Поздняя реакция Писториуса

Лишь на четвертый день скандала наконец решил высказаться министр обороны ФРГ.

Борис Писториус уведомил, что в ближайшее время будет выпущен административный регламент, который предусматривает исключение из законодательства обязанности регистрироваться.

«В текущий мирный период процедура получения разрешения не будет проводиться. Мы приостанавливаем действие этого требования до тех пор, пока военная служба будет оставаться добровольной, — сказал Писториус. — Независимо от того, сколько им лет — 17, 45 или между ними — всем позволено путешествовать, и в настоящее время для этого не требуется разрешения».

Характерно, что, несмотря на приостановку действия требования, Писториус выступил в защиту постановления в принципе. По его мнению, оно может понадобиться «в качестве меры предосторожности»: германским военным ведомством соответствующие процедуры готовились на случай возникновения международной напряженности.

Эксперты допускают, что инцидент был вовсе не спонтанным. Министерство обороны таким образом вполне могло тестировать отношение общества к повторному введению воинского призыва.

Согласно закону, вступившему в силу с 1 января, все юноши, достигшие призывного возраста, обязаны заполнить анкету на предмет готовности к добровольному прохождению военной службы.

Уже сейчас понятно, что немецкая молодежь настроена резко против обязательной службы в армии. Незначительный рост потока добровольцев — на 4000 человек — вряд ли решит проблемы бундесвера, поставившего задачу увеличить численность личного состава с 184 000 до 260 000 солдат к 2035 году.

Всем понятно, что без введения обязательного призыва эту задачу не решить. Вопрос лишь в том, когда он будет введен. И вот тогда право призывников и резервистов на законный выезд из страны станет по-настоящему важным.

«Накал идиотии нарастает»

Для немцев призывного возраста потенциальный запрет выезда из страны — огромная проблема.

Стационарная или удаленная работа, учеба, «поиски себя» после окончания школы или вуза… Путешествуют граждане ФРГ много. Тем более что немецкий паспорт открывает двери его обладателю в большинство стран мира в безвизовом формате. Взять и одним махом закрыть границы — означает отбросить Германию во времена холодной войны.

Неудивительно, что граждане Германии отреагировали на особенности закона предельно жестко.

«Молодым немцам действительно стоит всерьез подумать об эмиграции. Наша пенсионная система всё равно неизбежно рухнет, а наш моральный компас всё больше указывает на Мордор», — пишет один из читателей на сайте газеты Die Zeit.

«Итак, теперь у нас есть устное заявление ответственного министра о том, что действующее законодательство, за разработку которого ответственно его министерство, не обязательно соблюдать. Накал идиотии нарастает», — замечает другой комментатор.

«У меня, немецкого мужчины, отбирают право на свободное передвижение одним росчерком пера. Но каждого, кто въедет в Германию, я буду обязан содержать до конца жизни, даже если он не хочет работать. Вот такая она, современная Германия», — заключает читатель в комментарии, набравшем множество лайков.