По прошествии нескольких дней начинает поступать всё больше непубличной информации о реальном содержании визита Владимира Зеленского сначала в Турцию, а затем — «неожиданно», как сообщают украинские медиа — в Сирию.

И действительно, сирийский эпизод, судя по всему, не входил в изначально запланированный маршрут и был реализован буквально с ходу, без предварительной подготовки. Что само по себе уже указывает на его особый характер.

Тут показательно, конечно, что доставляли Зеленского туда турецким бортом под присмотром главы турецкого МИДа Хакана Фидана. И общение с Ахмедом аш-Шараа в Дамаске происходило по факту в трёхстороннем формате и под контролем Анкары.

Публичная часть вояжа выглядит крайне размыто и декларативно.

Привычные формулировки про безопасность, инфраструктуру, возможные поставки зерна и прочие темы, которые в подобных случаях используются как универсальный дипломатический фон. Но при этом не несут содержательной нагрузки — по аналогии с рассказами про закупку дизтоплива в Эмиратах.

Но реальная повестка, как сообщают источники ИА Регнум, вполне серьезная и конкретная.

Во-первых, все последние перемещения Зеленского нельзя рассматривать как отдельные события или попытки продавать военный опыт и компетенции. Хотя важно отметить, что участие украинских сил специальных операций (ССО) уже фиксировалось в разных уголках — в Северной Африке, в Идлибе, при свержении Башара Асада с дальнейшими событиями.

Есть и свежее подтверждение их присутствия — атака на российский газовоз в Средиземном море в начале марта была реализована находившимися на территории Ливии украинскими боевиками с использованием британо-украинских морских дронов.

Однако прологом ко всему стал визит Зеленского в Британию 17 марта текущего года.

Как сообщалось в открытых источниках, глава правительства Кир Стармер должен был подписать с украинским визитером усовершенствованную декларацию по безопасности и оборонной промышленности, которая будет ссылаться на опыт Украины и промышленную базу британцев для производства и поставки дронов и инновационных технологий.

Кроме того, на повестке дня были «возможности для усиления оборонного промышленного и технологического сотрудничества с третьими странами».

«Мы должны работать в тандеме с нашими партнерами и союзниками, чтобы обеспечить безопасность дома и за рубежом, и это новое партнерство с Украиной именно для этого. Дроны, электронная война и быстрые инновации на поле боя теперь являются центральными элементами национальной и экономической безопасности, и это только усиливается из-за конфликта на Ближнем Востоке», — заявил Стармер, и это принципиально важно для понимания всего дальнейшего сюжета.

Затем последовал визит Зеленского в Мадрид, и именно тогда от инсайдеров начала поступать информация о том, что в Лондоне были приняты решения по расширению и масштабированию диверсионной войны против российской нефтегазовой отрасли в целом и экспорта в частности.

Теперь же вырисовывается вся последовательность: сначала британские решения, затем включение в контур Испании, потом череда визитов по странам — союзникам Британии в Персидском заливе, затем Турция и теперь Сирия.

Сначала испанский элемент.

Будучи в Испании, Зеленский выразил заинтересованность в совместном производстве вооружений с местным оборонпромом, который, по его словам, способен поставлять снаряды, ракеты для систем ПВО, радары и технику. Украина, в свою очередь, опять предложила делиться «накопленным боевым опытом» — прежде всего в сфере применения дронов.

Едва видимой здесь, но крайне важной проблемой является то, что, как и в случае с Ливией, испанская территория открывает возможности для ударов дронами по российским танкерам и газовозам не только в западной части Средиземного моря, но и на атлантическом направлении, включая Бискайский залив и даже Ла-Манш.

Далее, по имеющимся у нас данным, Зеленский занимался в том числе и вопросами морских БПЛА в монархиях Персидского залива — мы уже рассказывали о том, как ранее британская сторона прямо предлагала Штатам использовать морские дроны в решении проблем с Ираном.

Никаких контрактов на поставку украинских беспилотников-перехватчиков (о чем рассказывали для публики) подписано не было, поскольку речь шла именно об использовании стран региона как опорных точек в указанной стратегии. А закамуфлировать это предполагается под украинское военное присутствие в виде передачи опыта по борьбе с ударными БПЛА.

Турция в этой конфигурации играет роль ключевого партнёра и прокси для Лондона, встраиваясь в контур британского влияния, причём не только в Средней Азии, но и в Закавказье. У турок есть свой проект так называемого Великого Турана, и он выглядит не просто идеологической конструкцией, а частью более широкой архитектуры экспансии, в том числе с британским участием.

Фактически мы наблюдаем возвращение Британии к активной геополитической игре, по своим очертаниям напоминающей подходы XIX века, только с новыми инструментами и через новые площадки.

При этом у визита Зеленского просматривается и вполне конкретная экономическая подоплёка. Как утверждают собеседники ИА Регнум в Киеве, турецкая сторона в жёсткой форме потребовала от Киева отказаться от любых попыток атак на газотранспортную инфраструктуру, в частности на «Голубой поток» и «Южный поток», поскольку это критически важные для Турции и Южной Европы маршруты.

В результате достигнута определённая договорённость: Украина воздерживается от ударов по чувствительной для Турции инфраструктуре, в то время как Анкара оказывает содействие Киеву и Лондону на ближневосточном и центральноазиатском направлениях.

В конечном счёте вся эта конструкция укладывается в более широкую стратегию подготовки атак на российский нефтегазовый экспорт, а также добычу и транспортную инфраструктуру, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке. А происходит это на фоне уже идущих ударов по экспортной инфраструктуре России в акваториях Чёрного и Балтийского морей.

Добавим сюда важный аспект, который, по имеющейся информации, обсуждался в Сирии.

Речь идёт о возможной сухопутной операции под руководством Штатов против Ирана, с привлечением сил аш-Шараа. Которые, по имеющейся информации, теперь в Вашингтоне рассматривают как приоритетный вариант антииранских «прокси» вместо не сработавшего курдского варианта. Причём сам сирийский президент, судя по всему, очень заинтересован в том, чтобы избавиться от своих вчерашних помощников и выдавить их из страны.

Он движется к укреплению режима собственной власти, конечно же, не без определённого контроля Турции, и эти нестабильные элементы ему серьезно мешают.

В этой логике выстраивается линия, связанная с попыткой продемонстрировать Вашингтону нужность Киева и помирить Трампа с Зеленским. Точнее, оттянуть окончательный разрыв.

В чем нужность и в чем помощь?

Украинские специалисты по беспилотным системам (развертывание инфраструктуры, управление дронами и координация подобных операций) могут стать серьезным усилением для сирийских боевиков в случае принятия решения о начале сухопутной операции. Тем более относительно недавний совместный опыт у них есть. Еще в конце 2024 года «перебежчик» под псевдонимом Абу Мухаммад Аль-Идлиби из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* (прежнее название «Джебхат ан-Нусра»*) сообщил российским медиа:

«После завершения подготовки мы узнали, что присутствующие эксперты были украинской национальности. Они готовили молодых людей из числа боевиков применять дроны-камикадзе по позициям российской армии в Идлибе и всей Сирии».

Но есть и еще одно измерение формирующейся диверсионно-террористической антироссийской оси.

Речь идет про совпадение во времени сирийских переговоров по зерновой тематике и удара по российскому зерновозу в Азовском море. На фоне нарастающих рисков продовольственного кризиса, о котором всё чаще говорят эксперты, подобные эпизоды выглядят неслучайными.

Ближневосточная эскалация уже влияет на стоимость удобрений, на производственные цепочки, на цену дизельного топлива, которое напрямую входит в себестоимость аграрного производства. В этой логике воздействие на аграрный экспорт приобретает стратегическое значение, тем более что он остаётся одной из ключевых статей дохода российского бюджета.

И если рассматривать всё происходящее за последний месяц в совокупности, можно предположить расширение этого контура давления. Удары по нефтяным танкерам и газовозам (а также нефтегазотранспортной и перевалочной инфраструктуре) уже стали частью общей практики и не исключено, что аналогичная террористическая стратегия будет распространяться и на зерновые перевозки.

В этом контексте текущая активность Зеленского, по всей видимости, связана не только с политическими задачами, но и с попыткой масштабировать подобные инструменты при участии Лондона и Анкары.

Речь идёт и об экспорте военных компетенций, и о попытке убедить Вашингтон в том, что Киев остаётся полезным партнёром в более широком геополитическом контуре.

В том числе через предложение задействовать украинские возможности в операциях на Ближнем Востоке, включая использование морских дронов, специалистов ССО и взаимодействие с местными прокси-структурами.

Отдельной линией, по имеющимся данным, обсуждалась и гипотетическая возможность использования сирийских боевиков уже на украинском направлении против России, хотя этот сценарий выглядит куда менее определённым, особенно с учётом недавних контактов Ахмеда аш-Шараа с Москвой.

Тем не менее все признаки говорят о том, что игра ведётся сразу на нескольких уровнях.

В целом складывается картина, при которой Лондон, судя по всему, не рассматривает сценарий деэскалации, а, напротив, делает ставку на расширение и углубление конфликта. Это стратегия длинной игры с повышением ставок и вовлечением новых регионов и инструментов давления.

*признана террористической организацией и запрещена в России