В Ливане, который сейчас находится в жестком военном противостоянии с Израилем, случился политико-дипломатический скандал. Центральное правительство и командование «Хезболлы» попытались вытрясти из посольства Украины в Бейруте шпиона, действовавшего под именем Халед аль-Аида.

Обладатель трех паспортов — сирийского, палестинского и украинского — залег на дно в дипучреждении после бегства из полевой тюрьмы, куда ранее угодил за попытку убийства высокопоставленного ливанского чиновника. Несмотря на то, что скандал затух столь же неожиданно, сколь и вспыхнул, в «деле аль-Аиды» остается немало пробелов, которые будоражат общественность и по сей день.

Пробелы в биографии

О жизни Халеда аль-Аиды (настоящее имя неизвестно) до его попадания в оборот спецслужб еврейского государства мало что известно. Информация о личности обрывочна и противоречива, а цифровой след запутан.

Согласно одной из версий, он происходит из семьи палестинских беженцев, осевших на территории Сирии. Активно поддерживал правящую партию БААС. С началом гражданской войны в 2011 году вместе с семьей бежал в Ливан. Укрепившись там ближе к середине 2010-х годов, выехал за рубеж.

В течение нескольких лет он учился в одном из вузов Украины, где даже якобы успел жениться и подать заявку на гражданство, а в 2022 году вновь вернулся в Ливан и устроился в автомобильную мастерскую.

Когда именно произошел первый контакт с израильтянами — доподлинно неизвестно, но следствие убеждено, что уже в конце 2023 года «профессиональный беженец» выполнял простые поручения местного подполья.

А по версии, на которой настаивают ливанские силовики, аль-Аида целиком и полностью является проектом израильских спецслужб: рожденный в одном из израильских поселений на Голанских высотах мужчина отслужил в армии и стал бойцом элитных сил «Мистаарвим», специализирующихся на полицейских и диверсионных операциях в тылу врага под видом палестинцев, а оттуда был перевербован в «Моссад».

Появление гражданства Украины у аль-Аиды тоже вполне закономерно. На черном рынке украинские документы считаются одними из самых дешевых среди европейских. С учетом конфликта на Украине длительное пребывание обладателя паспорта этой страны далеко за ее пределами не вызвало у арабов подозрений.

К тому же с началом боевых действий в 2022 году на Ближний Восток хлынули многочисленные дельцы и торговцы оружием, что позволило аль-Аиде еще больше слиться с толпой и по мере необходимости вращаться в соответствующих кругах.

Мастер общения

Независимо от того, был аль-Аида кадровым сотрудником израильских спецслужб или своевременно завербованным «сочувствующим», ему удалось сравнительно быстро выбиться в люди.

Неприметный работник автомастерской умел заводить знакомства и пользоваться обретенными связями, что позволило ему оказаться среди сторонников «Хезболлы». Аль-Аида водил дружбу с Мохаммедом Хади Салехом — знаменитым шиитским певцом и, как позднее выяснилось, двойным агентом Израиля, участвовавшим в организации покушения на генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насраллу.

Эта связь и стала роковой для аль-Аида. Салеха раскрыли весной 2025 года, а спустя несколько месяцев по его наводке был арестован и бывший товарищ артиста. Аль-Аида взяли с поличным вместе с подельниками — в момент подготовки покушения на верхушку ливанского правительства, следовавшую в аэропорт Бейрута.

Несмотря на попытку задержанного выдать себя за шиитского активиста и обставить произошедшее как месть недовольных разоружением бойцов «Хезболлы», у спецслужб Ливана к тому моменту уже были на руках все козыри. Они точно знали и о его личности, и о предполагаемых контактах с «Моссадом». Разбирательство было ожидаемо скорым: пойманного преступника обвинили в работе на израильскую разведку и отправили отбывать заключение отдельно от остальных фигурантов дела до вынесения окончательного приговора.

Однако в тюрьме он провел всего несколько месяцев. После начала израильской операции в Южном Ливане в начале марта 2026 года авиация Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла точечные удары неподалеку от места содержания агента, и заключенный скрылся в неизвестном направлении.

Трудности эвакуации

После бегства из полевой тюрьмы аль-Аида оказался меж двух огней. С одной стороны по его следам шли ливанские силовики с ордером на повторный арест. С другой — преследовала контрразведка «Хезболлы», которая имела с беглецом собственные счеты.

И те и другие действовали независимо друг от друга — и даже конкурировали за право первыми добраться до ценного пленника, но это лишь усложняло положение разыскиваемого. Оставаться в Ливане было слишком опасно.

Сперва аль-Аида планировал перебраться на территорию Сирии, где после свержения режима Башара Асада в 2024 году кратно усилились антииранские настроения, и на какое-то время затеряться среди местных племен. Скорее всего, из сирийской глуши аль-Аида намеревался уехать в Иорданию, поддерживавшую дипломатические отношения с Израилем и, что важнее, контакты по линии разведок, а уже оттуда спокойно эвакуироваться в еврейское государство.

План имел все шансы на успех: длина ливано-сирийской сухопутной границы составляет почти 400 км, и часть районов плохо контролируется пограничными силами. А с началом конфликта с Израилем «Хезболле» еще и пришлось снять часть заградительных кордонов, чтобы перебросить силы на юг.

Но в последний момент проводники, которых беглец нанял из числа местных контрабандистов, отказались от прежних обещаний — из опасения, что попадутся в ловушку «Хезболлы», чьих информаторов по-прежнему немало в приграничных деревнях, и станут невольными соучастниками спасения израильского шпиона.

Бежать в Южный Ливан и сдаваться наступающим войскам Израиля не представлялось возможным: слишком велик был риск стать жертвой «дружественного огня» ЦАХАЛ. Тем более что «Моссад» не слишком делился с армией информацией о ливанской агентуре, опасаясь утечек. Да и риски встретить в приграничье усиленные отряды «Хезболлы» с ориентировками на руках были чересчур велики.

В результате держатель нескольких паспортов оказался, на первый взгляд, в безвыходном положении.

Неожиданное спасение

На помощь аль-Аиде внезапно пришли украинские дипломаты. Неясно, что послужило тому причиной — паспорт Украины или непубличный запрос в Киев из Израиля. Так или иначе к середине марта беглец нашел временное укрытие на территории дипломатического учреждения в ливанской столице.

Об этом стало очень быстро известно преследователям. Менее чем через сутки у стен посольства прошли пикеты ливанцев — в том числе даже нелояльных «Хезболле» — с требованием «выдать предателя властям», а центральное правительство обратилось к дипкорпусу с официальным запросом на передачу аль-Аиды полицейским.

Украина несколько раз пыталась добиться разрешения на выезд опального подопечного из страны на дипломатическом автомобиле, апеллируя к отсутствию у подозреваемого ливанского гражданства.

К отстаиванию аль-Аиды подключились и США. Через главу местного представительства ЦРУ Шерри Бейкер они передали президенту Ливана депешу, в которой утверждалось, что дело приобретает политическую подоплеку и способно серьезно испортить отношения официального Бейрута с партнерами.

С конца марта «дело аль-Аиды» вдруг исчезло из повестки. Все участники разбирательств — от «Хезболлы» до ЦРУ — будто позабыли об этой фигуре. При этом местонахождение загадочного шпиона по-прежнему точно неизвестно — центральное правительство Ливана отрицает его выезд из страны, а украинское посольство не подтверждает его пребывание на своей территории. Израиль тоже скуп на подробности и не демонстрирует даже намека на возвращение агента на родину.

Впрочем, в истории аль-Аиды еще рано ставить точку. Вполне вероятно, что после вмешательства американцев он был тайком вывезен из посольства Украины, но остался на территории Ливана.

И если центральное правительство арабской республики еще могло скрепя сердце согласиться замять историю, то молчание «Хезболлы» стоит трактовать скорее как попытку самостоятельно вычислить, где ее недруг может скрываться на этот раз.