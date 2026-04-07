Сербия оказалась в центре внимания российских и европейских СМИ из-за сорванного теракта на трубопроводе, без которого север страны и почти вся Венгрия могли остаться без российского газа.

Иван Шилов ИА Регнум

Недалеко от населённого пункта Велебит в муниципалитете Канижа, на расстоянии нескольких сотен метров от газопровода «Балканский поток» (часть «Турецкого потока»), были обнаружены два рюкзака со взрывчаткой, фитили, подготовленные для транспортировки, капсуль-детонаторы и прочие инструменты для проведения диверсии. Предметы нашли собаки-ищейки.

Ситуация — особенно на фоне энергетического кризиса из-за войны с Ираном — вызвала всеобщую обеспокоенность. Главный вопрос: кому выгоден срыв поставок газа из России на Балканы и в Венгрию?

Армия на страже

Попытка устроить теракт была воспринята крайне серьезно. Белград связался с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, уведомив, что разрушительная мощность взрывчатки была большой и могла угрожать жизни многих людей, а также нанести существенный ущерб инфраструктуре. «Очевидно, что геополитические игры не оставят нас в покое», — прокомментировал находку президент Сербии Александр Вучич.

По приказу Высшей прокуратуры Суботицы силовики с раннего утра 5 апреля проводили блокирование и обыск части территории Канижи. Осмотр вёлся долго, с привлечением спецподразделений МВД и армии — дороги были моментально перекрыты. На место происшествия и в окрестные деревни выехали сотрудники уголовной и военной полиции со служебными собаками. За операцией с вертолётов следили группы по борьбе с диверсиями.

Минирование «Турецкого потока» на границе Сербии и Венгрии квалифицировано как саботаж, сообщили в сербском минобороны. Также возбуждено уголовное дело по статье о незаконном изготовлении, хранении, ношении и обороте оружия и взрывчатых веществ, добавили в ведомстве.

Власти Сербии, опираясь на доклады спецслужб, готовились к возможным терактам еще с марта, что и объясняет такую быструю реакцию с привлечением больших ресурсов.

Сербские Вооружённые силы еще в прошлом месяце начали охранять критическую инфраструктуру. По решению президента и начальника Генерального штаба Милана Мойсиловича военнослужащие усиленно обеспечивали безопасность компрессорной станции «Велика-Плана» в Жабари, без которой транспортировка российского газа из Турции в Венгрию была бы невозможна.

Подразделения бригады специального назначения и экипажи 250-й ракетной бригады ВС Сербии охраняют ключевой пункт основного газопровода, по которому поступает российский газ, далее транспортирующийся в Венгрию. Они защищают узлы «Балканского потока» от потенциальных опасностей на земле, а 250-я ракетная бригада — от угроз с воздуха.

«Мы находимся в постоянном контакте и выполняем задачу в сотрудничестве с другими силовыми структурами Республики Сербия, и здесь мы развернуты с целью своевременного выявления возможных угроз и принятия мер против них на самой ранней стадии», — заявил в марте майор Предраг Лютич из 72-й бригады специального назначения.

Капитан первого класса Игорь Станкович, командир ракетной батареи 250-й ракетной бригады обороны, говорит, что сейчас можно наблюдать расширение применения средств воздушной атаки, включая беспилотники, самолеты, боевые вертолеты и различные виды ракетного оружия.

«Благодаря приобретению новых средств и интенсивной подготовке личного состава и подразделений 250-я ракетная бригада значительно повысила свою способность обнаруживать и нейтрализовывать все виды угроз в воздушном пространстве», — передает слова Станковича «Радио и телевидение Сербии».

Глава венгерского МИД Петер Сийярто между тем сообщил, что Будапешт, Москва, Белград и Анкара договорились принять решительные меры для защиты газопровода.

Куда ведет след

После официальных заявлений сербских спецслужб вопрос о том, кто готовил теракт, снят не был, но картина стала более полной.

Директор Агентства военной безопасности Джуро Йованич заявил 7 апреля, что операция по предотвращению преступления в Каниже длилась несколько месяцев. Он добавил, что руководство государства было уведомлено о возможности такого развития событий.

Глава агентства отметил, что успеху способствовала хорошая оперативная работа на местах и ​​плодотворный обмен информацией с другими службами. «У нас были сведения о том, что мигрант, имеющий военные навыки, попытается совершить диверсию на газовой инфраструктуре. Этот человек обязательно будет задержан», — заверил Йованич.

По его словам, маркировка взрывчатки указывает на то, что она была изготовлена ​​в США.

Йованич при этом счёл нужным уточнить, что нет никаких прямых доказательств причастности к произошедшему киевского режима. Эти слова особенно интересны на фоне высказываний руководителей Венгрии, которые открыто обвинили Украину и напомнили о подрыве «Северного потока», шедшего из России в Германию. В Будапеште подчеркнули: венгерская армия будет охранять участок «Турецкого потока» на своей территории от Сербии до Словакии.

Подозрения венгров небезосновательны: теракт в Сербии вполне укладывается в логику поведения Киева, который уже оставил их страну, как и Словакию, без российской нефти, заблокировав транзит по трубопроводу «Дружба». А замечание Йованича, что для реализации теракта был завербован мигрант, лишь укрепляет доводы Будапешта, ведь этот почерк многим уже хорошо знаком.

Интересно, что инцидент возле объекта критической инфраструктуры Сербии хронологически совпал с активной деятельностью нового посла Украины в Сербии Александра Литвиненко — бывшего главы украинской Службы внешней разведки. В России он объявлен в розыск, а в Сербии действует в паре с Андреасом Фон Бекератом — экс-послом Швеции в Киеве, который работал там во время «майдана».

В начале февраля Вучич принял верительные грамоты украинского посла, после чего началась резкая активизация некоммерческих организаций, устраивающих антироссийские протесты в Белграде.

Известно, что Киев активно помогает ЕС в его попытках избавиться от неугодного Виктора Орбана, который готовится к предстоящим парламентским выборам. Что может быть эффективнее, чем недовольный народ без света и газа? Однако благодаря своевременному взаимодействию спецслужб злонамеренным планам не суждено было реализоваться.