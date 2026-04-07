На фоне нарастающего конфликта между Киевом и Будапештом в украинской политической повестке всё активнее раскручивается ещё один сюжет — так называемая «русинская угроза» в Закарпатье.

Регион, где пересекаются фактор венгерского влияния, локальная идентичность и сильные позиции канонического православия, оказался в фокусе внимания силовых структур, политиков и медиа.

Потому что горный анклав, сильно отличающийся даже от соседней Галичины (и юридически вошедший в состав Украины только в 1946 году), остаётся не только последним оплотом Украинской православной церкви, но и последним носителем идей сепаратизма. Во-первых — венгерского, во-вторых — русинского, поскольку только здесь остались люди, идентифицирующие себя не как украинцы, а именно как русины.

При этом такая самоидентификация здесь исторически тесно связана именно с православной традицией. Поэтому и новый виток напряжения начался с частного, почти бытового эпизода.

Во время богослужения в Ужгороде священник Дмитрий Сидор, рассуждая об истории того, как образовалась связь между Киевской Русью и Закарпатьем, завершил проповедь фразой, которая мгновенно разошлась по соцсетям: «Если бы Ярослав сегодня жил бы, сидел бы в тюрьме за «Русскую правду».

Слова, сказанные в историческом контексте, мгновенно были интерпретированы как политический выпад. Целый ряд украинских «патриотических» блогеров тут же назвал Сидора «агентом Кремля», он стал одним из центральных объектов расследования со стороны грантового движения «Чесно».

Тем более что еще в 2023 году получил подозрение от СБУ за разжигание религиозной розни и суды по его делу до сих пор продолжаются. Но самое главное, священник одновременно является Главой сойма закарпатских русинов.

Киевский режим и националистов очень раздражает то, что в Закарпатье живут какие-то демонстративные «неукраинцы», они имеют свои общины, издают журналы, контактируют с русинами других стран, а не так давно требовали автономии по примеру крымских татар.

В 2016 г. с такими требованиями обратился к тогдашнему президенту Украины Петру Порошенко* глава областного союза общественных организаций «Народный совет русинов Закарпатья» Евгений Жупан. Он апеллировал к тому, что в 1991 г. на всеукраинском референдуме 78,5% жителей Закарпатской области проголосовали не только за независимость Украины, но и за автономию.

«На сегодняшний день 23 государства мира признали русинов народом или нацменьшинством, а Украина — нет. У нас в Закарпатье русины являются титульным народом. Подкарпатская Русь — это историческая земля русинов. Выходит так, что только на своей родной земле русины сегодня не признаны как народ. В мире это просто считается нарушением прав человека. Мы требуем такого же статуса, как у крымских татар. Мы не хуже», — утверждал Жупан.

Однако украинские власти утверждают, что «русинский вопрос» на Закарпатье — дело рук Кремля, что русинов на Закарпатье очень мало и они не жалуются на ущемление своих прав. Поводом для этого служит единственная перепись 2001 г., согласно которой принадлежность к такой национальности выбрали лишь 10 тыс. жителей региона.

Хотя исходя из опыта личного общения с закарпатцами можно утверждать, что многие респонденты попросту побоялись открыто назвать себя как-то иначе, опасаясь преследования и дискриминации. Такова специфика региона, где люди свободно владеют 3-4 языками и легко переходят с одного на другой.

Куда проще и выгоднее идентифицировать себя и «украинцами», и «русинами», и иметь венгерский паспорт. У многих жителей Закарпатья они есть, чтобы использовать два гражданства для заработков и контрабанды.

Другое дело, что в настоящее время всё это стало крупной проблемой.

Сочетание русинской идентичности, венгерского влияния и сильных позиций УПЦ (в Закарпатье остается порядка 50 монастырей, притягивающих к себе местные общины, и 487 храмов — третье место по Украине) формирует образ «зоны риска». С 2022 года в регионе, как и везде, проводятся обыски храмов, возбуждаются уголовные дела против священнослужителей, их насильно мобилизуют в ВСУ, раздуваются конфликты с переходами сельских общин в политическую церковь ПЦУ.

Не стал исключением и Кирилло-Мефодиевский женский монастырь в селе Драчино Закарпатской области. Там, по данным СБУ, проводили «контрразведывательные мероприятия», в результате которых «была найдена пропагандистская и ксенофобская литература».

Сотрудники службы допросили 20 человек, в том числе с использованием полиграфа, и обнаружили тексты песен, в которых монахини прославляли русскую землю и призывали к пробуждению матушки-Руси. В Свято-Николаевском мужском монастыре Хустской епархии СБУ также пыталась найти следы «русского мира».

В апреле 2024 г. украинские правоохранители задержали архимандрита Венедикта (Виталия Хромея). Его обвинили в том, что он называл войну гражданской и призывал верующих уклоняться от мобилизации. 13 марта 2025 года Раховский районный суд назначил ему штраф в размере 60 тысяч гривен якобы за «неправильное» строительство монастыря, а по факту — за пост в соцсети от 9 мая 2020 года с поздравлениями ко Дню Победы.

До этого, в 2023 году, тот же суд признал Хромея виновным в пропаганде коммунистического режима и вынес ему приговор в виде годового испытательного срока.

9 мая 2025 г. полиция задержала 58-летнего протоиерея Владимира Гнепу из с. Межгорье, который в честь праздника был одет в советскую военную форму с «коммунистической символикой».

Суд отправил священнослужителя под домашний арест, запретил проводить богослужения. При этом, к примеру, настоятелю храма УГКЦ в г. Городок (Львовская область) Михаилу Гределю никто не запрещает носить футболки с изображением нацистского орла и прославлять дивизию СС «Галичина». В отличие от закарпатских батюшек, этого персонажа никто не арестовывает, не отдает под суд и не запрещает ему вести богослужения.

Потому что Галичина — «образцовый» регион, приставленный, как заградотряд, к остальным следить, чтобы никто не убежал.

15 марта 2026 г., в очередную годовщину провозглашения так называемой «Карпатской Украины», один из лидеров львовских неонацистов Антон Петровский написал провокационный пост, в котором призвал украинские власти требовать с Венгрии репарации за «оккупацию» и демонтировать венгерский мемориал на Верецком перевале.

В ответ один из лидеров русинского движения Закарпатья — политолог и журналист Степан Сикора обвинил его в фальсификации истории:

«Однодневное государство «Карпатская Украина» было провозглашено практически гражданами Польши (галичанами), которым на свою голову дала убежище Чехословакия. За ваше «независимое государство» погибли сотни наших молодых русинских ребят, которых галичане одурманили пропагандой. Это трагедия нашего края. Поэтому не лезьте к нам со своей фальшивкой».

Петровский пообещал 75-летнему Сикоре, что «за ним придут», за подобные комментарии он «много лет проведет у параши» и много прочего. И нет оснований сомневаться в реальности этих угроз — многие из-за них уже давно перебрались в соседние Словакию и Чехию.

Из-за таких угроз один из русинских лидеров, Пётр Гецко, еще с 2014 г. уехал в Россию, а в 2023 г. киевский режим приговорил его заочно к 20 годам лишения свободы за государственную измену и сепаратизм. Русинская блогер Габриела Дерепа, которая не побоялась рассказать о дискриминации подкарпатских русинов перед чиновниками ООН, теперь живет в Швейцарии.

Еще одного лидера подкарпатских русинов, Ивана Данацко, мобилизовали, правда, по слухам, он дезертировал. Но даже находясь в армии, в феврале этого года он попытался провести «первый онлайн-съезд подкарпатских русинов». Впрочем, безуспешно.

Нетрудно заметить, что еще с нулевых годов украинская власть всеми способами саботирует признание существования закарпатских русинов как отдельного нацменьшинства. И автономистское движение не имеет сколько-нибудь заметного размаха, значительно уступая «венгерской угрозе».

Тем не менее проблема раздувается до огромных размеров.

«Появление страшилки про «русинов-сепаратистов» вполне может быть первым этапом новой кампании СБУ по борьбе с рукотворными или попросту несуществующими «угрозами национальной безопасности» Украины. Другой вопрос, что создать в Закарпатье призрак «русинской угрозы» будет куда сложнее, чем венгерской.

Дело в том, что закарпатские венгры чётко осознают своё этническое единство и их организации, хоть и демонстрируют лояльность Киеву, продолжают тесное сотрудничество с Будапештом и на разных уровнях пытаются защитить интересы венгерской общины региона», — поясняет ИА Регнум руководитель Института западно-украинских исследований Олег Хавич.

С одной стороны, по мнению эксперта, грантоедская контора «Рух Чесно», показывающая в издании, принадлежащем бывшему сотруднику СБУ, «русинскую угрозу», хочет получить дополнительное финансирование на борьбу с ней. Одновременно это играет и на руку «конторе», под интересы которой угрозу изображают в СМИ.

Однако при этом русины очевидно являются мостиком к решению куда более важной проблемы: стиранию региональной идентичности в пользу «госстандарта патриота», усилению репрессий против любой оппозиции киевскому режиму в Закарпатье и прежде всего — Украинской православной церкви.

Еще в 2019 г. главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что венгерские паспорта получили 300 тыс. жителей Закарпатья. Нынешним украинским властям нечего предложить им взамен, кроме насильственной мобилизации, стремительного роста цен, преступности, тотальной глупости и коррупции.

Те же русины в составе Венгрии запросто могут рассчитывать на автономию, и там их никто не будет называть «рукой Кремля», закрывать храмы или вести уголовное преследование за чтение книг на русском или русинском языке, никак не защищенном на Украине.

Хотя по духу им ближе говорящая почти на том же языке и такая же православная Россия, до которой в наше время Закарпатью дальше, чем когда-либо ранее.

*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов