Могучий секс-скандал, сотрясающий стены «красного корпуса» Киевского национального университета, не утихает: об анатомии и «настолках» ректора Владимира Бугрова теперь знают даже в самых отдаленных уголках Украины.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Бугров

Поскольку в дополнение к словесным обвинениям недоброжелатели установили скрытые камеры, добавив через анонимный Telegram-канал порнографических сюжетов, которые теперь смакует общественность. Она же споро организовала 1 апреля студенческий митинг, на котором юные красотки обвиняли Бугрова в сексуальных домогательствах.

В руках митингующие держали плакаты с портретами ректора, сравнивая его с Джеффри Эпштейном, и скандировали «КНУ не бордель», «Бугров — на экспертизу», «Услышь студенчество или уйди».

Всё это только входит в полную силу: 2 марта Минобразования Украины объявило конкурс на должность ректора КНУ им. Тараса Шевченко, главного вуза страны, имеющего в госбюджете отдельную строчку финансирования и обширную собственность.

Выборы состоятся 27 мая, и за оставшееся время нападающая сторона намерена развивать не только порноатаку, но и давить на разнообразные финансовые нарушения. Например, Бугрову вменяется ужасный эпизод: 27 февраля Шевченковский райсуд Киева оштрафовал его на 17 тысяч гривен за невнесенный когда-то в декларацию Volkswagen Golf 2015 года выпуска.

Но самое интересное, конечно, это ректорские оргии в аудитории, где располагается Центр изучения творческого наследия Ивана Франко. И здесь бедолага явно посыпался, не понимая, что возразить и вообще как теперь смотреть в глаза людям, которые видели его целиком.

«Посторонние предметы»

К пятой годовщине своего ректорства массивный Бугров выложил целую программную речь, вспоминая, как здорово трудился все эти годы благодаря мужеству ВСУ.

И тут он нигде не покривил душой: первый секс-скандал с ним тайные враги начали раскручивать в начале февраля 2022 года. Именно тогда появился анонимный канал, где началась публикация «интимных переписок», извлеченных из разных взломанных источников. Заодно организаторы атаки устроили рассылку на 21 тысячу корпоративных адресов электронной почты.

Длилось всё это недолго и, к счастью для фигуранта, затихло в связи новыми жизненными реалиями. Так он благополучно дожил до новых выборов, когда притихший склад компромата зафонтанировал с новой силой.

На этот раз таинственные негодяи, явно пользующиеся помощью знающих людей, установили скрытые камеры в аудитории, которую руководитель университета использовал для романтических свиданий.

Аппаратура, передающая данные через мобильную связь, запечатлела грузного мужчину в одних лишь туфлях и носках с блондинкой, в которой была опознана замужняя начальница отдела международных связей КНУ. Её профиль на сайте университета уже удален.

Туфли вообще сыграли с Бугровым злую шутку.

Уже поняв, что его снимали, он направился в «Центр изучения творческого наследия Ивана Франко», вооруженный спецприбором, и весьма забавно ползал под столами, выискивая «жучки». Нашел не все, и в процессе увесистое тело было зафиксировано с разных ракурсов.

Впоследствии восхищенным зрителям предложили сравнить эти туфли с теми туфлями, что на «хоумвидео» с настольными играми. В ответ новоявленная порнозвезда пока что-то невнятно говорит про несовпадение интерьеров и грубый монтаж.

С переписками четыре года назад было проще, там всё было очень сомнительно, и никаких свидетельских показаний журналисты накопать не смогли. Только слова какой-то бывшей студентки, которая утверждает, что «официальная страница Бугрова в соцсети «лайкала» откровенные фото ее однокурсницы».

А тут активно включившийся в войну студенческий парламент КНУ в день публикации видео отправился в знаменитую аудиторию и нашел там «инвентарь» особого свойства, который фигурировал на записях. После этого студенты официально потребовали от Бугрова объяснений: как посторонние предметы оказались в учебном помещении, что, вообще, происходит на видео и не собирается ли он теперь в отставку?

Спускать дело на тормозах явно никто не собирается — тем более после замятых в прошлом году секс-скандалов в ведомстве «поющего ректора» Михаила Поплавского — Киевском национальном университете культуры и искусств. Тогда и самого ректора, и ряд преподавателей бывшие студентки обвинили в домогательствах, а по Киеву разошлись слухи, что Поплавский снабжал девушками всю политическую элиту. Да и сам был охоч до «клубнички».

В общем, его коллега из КНУ, что называется, влип, и то, что его проблемы на самом деле связаны с политикой и большими деньгами, ситуации не меняет.

Сладкая земля

Основанный указом Николая I 8 ноября 1833 года как Императорский Киевский университет Святого Владимира, нынешний первый вуз Украины имеет весьма обширные владения.

Бюджет вуза составляет без малого 3 млрд гривен (почти 5,5 млрд рублей). В его распоряжении — большие земельные участки в Киеве, база отдыха в Карпатах и целый Каневский природный заповедник площадью 2027 га, с прибрежными островами и собственной гостиницей.

Институт международных отношений и юридический факультет традиционно являются любимыми местами для учебы детей украинского политикума и просто богатых людей. Так что должность ректора не только статусная, но и политически влиятельная; тот, кто занимает кресло, в силу своего положения может решать многие вопросы.

А первый из них — это дорогая киевская земля.

«Нет, со студентками переписки не было. Можно предположить, что сняли реальную переписку с политиками и разбавили ее компиляциями, где содержались даже грамматические ошибки. Все мы понимаем, что снятие информации с телефона такого уровня не обошлось без соответствующих органов.

Я более чем убежден, что это всё началось после того, как я отказался отдать землю университета под застройку, когда прикрывались именем одного высокопоставленного чиновника», — рассказывает в февральском интервью Бугров, вспоминая дела четырехлетней давности.

И обвиняет в координации атак своего проректора Николая Погорецкого, бывшего сотрудника КГБ СССР и СБУ.

В целом, как считают собеседники ИА Регнум в Киеве, это соответствует действительности. Борьба идет за территорию геологоразведывательного колледжа на Печерске — обширный пустырь с зеленой зоной, где можно воткнуть несколько 24-этажных домов.

Главный интересант — бывший «смотрящий по Киеву», народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Столар, совладелец не менее четырех девелоперских компаний, работающих на рынке первичной недвижимости украинской столицы.

Его влияние на строительный бизнес тянется еще из тех времен, когда Киевом руководил «Лёня-космос», легендарный сектант Леонид Черновецкий.

Его сын Степан тоже в этой «теме» и поддерживает связи со Столаром (тот даже арендовал у Черновецких виллу в Конча-Заспе), который с 2022 г. большую часть времени предпочитает проводить в Монако, а его жена развивала дочерние компании на стройках в Дубае.

Упомянутый выше проректор Погорецкий тесно связан с Олегом Татаровым, куратором правоохранительных органов в Офисе президента, оставшимся там после ухода Андрея Ермака.

В частности, Погорецкий был среди кандидатов на должность судьи Конституционного суда по квоте президента. Ну а сам Столар давно вошел в совместные бизнес-проекты с Ермаком и потому запросто вхож к его людям.

Схему по университету придумали простую: Бугрова сбивают через скандал до выборов (29 апреля истекает контракт руководителя вуза), проректор становится исполняющим обязанности, выборы переносятся на неопределенный срок и дальше остаются только всякие мелкие оргвопросы — тут подписать, там согласовать.

И речь вряд ли идет про один участок земли в Киеве — есть что-то ещё, чего широкой общественности не видно, но достаточно весомое, чтобы заинтересовать уважаемых людей.

На то, что операция согласована на высшем уровне, указывает и такая деталь, как пристальный интерес Национального агентства по предотвращению коррупции к декларации Бугрова за 2023 год, где проверяющие нашли какие-то нарушения в оплате за горючее и парковку авто, владельцем которого является сын ректора.

Причем его фотографии были извлечены из системы «Безопасный город», доступ в которую круглосуточно есть у Нацполиции и СБУ.

При этом наличие криптовалюты на миллионы долларов у скромных сотрудников районного ТЦК, например, НАПК вообще не смущает.

А в конце прошлого года ректора кто-то попытался поссорить с грантовыми конторами, сидящими на теме «расследований», подав от его имени судебные иски о защите чести, достоинства и деловой репутации. Причем один из них — в Киевской области, чтобы не сразу успели заметить.

Прямо сейчас Бугрова просят не баллотироваться на новый срок, чтобы не навредить репутации университета, а в суд на него подают «возмущенные члены научно-педагогического состава» КНУ, от имени которого выступает проектор Погорецкий.

«Заряженные» студенты-активисты — это чистое дело техники: целое поколение молодых украинцев выросло на идеях Майдана, и поднять их на протест очень легко. Особенно если очень богатый застройщик дает немного денег.

Невидимые политтехнологи даже организовали петицию на сайте президента Украины от имени «студента — ветерана ВСУ», который требует уволить аморального негодяя без лишних слов.

И после того как появилось видео, а «актив» нашел в кабинете «игрушки», шансы устоять у Бугрова минимальные и судьба университетской земли решена.