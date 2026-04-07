Операция Израиля «Рев ворона» в Ливане набирает обороты. Несмотря на ощущение, что фронт против «Хезболлы» пока находится на вторых ролях в военном планировании еврейского государства, оно хочет развернуться здесь в полную силу.

В том числе — устроить акцию устрашения для других союзников Ирана и отбить у них желание мешать. Это особенно соблазнительно — с учетом того, что до ливанской территории сухопутные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) могут, в отличие от других театров военных действий, дотянуться без сложных логистических комбинаций.

Правда, пока поход за северную границу выглядит победоносно только на бумаге. В реальности всё куда сложнее — причем как на фронте, так и в тылу.

«Вторая Газа»

Израиль не раскрывает точной численности сил, задействованных в операции против «Хезболлы».

Известно лишь, что, помимо пятнадцати сухопутных соединений, участвовавших в предыдущей кампании («Стрелы севера», осень 2024 года), Генштаб перебросил в зону конфликта 162-ю дивизию «Ха-Плада», известную отчаянными прорывами в ходе конфликта в Газе.

Кроме того, для насыщения и подпитки наступающей группировки правительство распорядилось направить в приграничье еще 400 тысяч резервистов — с упором на комплектование бронетанковых дивизий. Первыми в зону конфликта, в частности, были переброшены резервисты 8-й бронетанковой бригады, входящей в 91-ю дивизию «Ха-Галиль».

Привлечение столь значительного людского ресурса обусловлено наполеоновскими планами израильского руководства. Министр обороны Исраэль Кац, дирижирующий новой операцией, не скрывает, что в Ливан армия идет отнюдь не для простой демонстрации флага.

Напротив, ЦАХАЛ намерена создать в Южном Ливане «зону абсолютной безопасности», чтобы исключить обстрелы приграничной территории шиитскими подпольщиками. Правда, для этого израильтянам придется сровнять с землей деревни и создать на их месте передовые пикеты. Так было ранее сделано в Газе, где серьезно проредили застройку Рафаха и Бейт-Хануна.

При этом река Литани, по которой проходит условная граница Южного Ливана, больше не будет считаться ориентиром буферной зоны. Израильтяне намерены зачистить оба берега и продвинуться в среднем на 30–40 км вглубь ливанской территории.

Всего с насиженных мест, если верить планам Генштаба, будут «неизбежно согнаны» более полумиллиона ливанцев. В более же пессимистичных отчетах число потенциальных беженцев с юга превысит 800 тысяч человек — а это каждый седьмой житель арабской республики.

Заявление Каца вполне можно было бы счесть за выражение позиции узкой группы военных руководителей, для которых зачистка юга Ливана — часть подхода к обеспечению безопасности еврейского государства в логике права сильного.

Однако аналогичные взгляды транслируют и умеренные израильские политики. Например, лидер парламентской оппозиции Яир Лапид убежден, что ЦАХАЛ должна «опустошить и уничтожить» весь юг Ливана, а по реке Литани проложить аналог созданной в Газе «желтой линии».

При этом вести переговоры с местными политиками, оппонирующими «Хезболле», и Лапид, и Кац считают пустой тратой времени.

Фактически среди израильских элит впервые за долгое время сложился публичный консенсус относительно будущего расклада сил на ливанском направлении. И правящий кабинет, и оппозиция единодушны в решении отрезать от северного соседа кусок земли, чтобы заслонить приграничные поселения от возможных обстрелов в будущем.

Слишком медленно

Впрочем, несмотря на кажущееся единогласие, позитивно ход операции в Израиле оценивают далеко не все. Причина — слишком медленное продвижение ЦАХАЛ в будущей «зоне безопасности».

Минул месяц с момента захода передовых частей в район боевых действий, а продвижение на отдельных участках составило всего несколько километров. Это около 2% от заявленной изначально площади.

А еще недавно израильтяне бахвалились, что смогут переправиться через Литани уже к исходу первых недель — и чуть ли не парадным строем. На деле же позиции проиранских сил в Южном Ливане оказались крепче, чем предполагала фронтовая разведка.

Растут и потери среди личного состава. По итогам первого месяца ЦАХАЛ подтвердила гибель как минимум десяти солдат и офицеров. «Хезболла» в своих отчетах умножает эту цифру как минимум на четыре.

И хотя совокупные невозвратные потери пока несколько меньше тех, что понесла армия в 2024 году (до 80 человек убитыми), реальные боевые столкновения в регионе только начались, что порождает в солдатской среде пессимистичные прогнозы.

Еще хуже обстоит ситуация с техникой. За первый месяц Израиль потерял в Ливане не менее 30 танков и несколько бронетранспортеров — антирекорд за последние четыре десятилетия. В большинстве случаев они были уничтожены с помощью FPV-дронов, которые «Хезболла» стала применять гораздо чаще и искусней.

При этом снабдить наступающие порядки достаточным числом дронобойщиков командование ЦАХАЛ пока не может — апеллируя в том числе к отсутствию подобной практики в предыдущих кампаниях.

«Хезболла» и здесь рапортует о кратно больших успехах, приводя данные об уничтожении более чем 100 единиц израильской бронетехники.

В тылу обстановка складывается ненамного лучше. Несмотря на начатое Израилем наступление в Ливане, частота ударов «Хезболлы» по территории еврейского государства снизилась лишь незначительно.

Шиитское движение сообщает, что продолжает запускать в среднем по 80–90 ракет и БПЛА ежесуточно. Причем целятся они не только в приграничную инфраструктуру, но и в центр страны, постоянно держа в напряжении столичную воздушную оборону.

На этом фоне в приграничных поселениях Израиля усиливается истерия. Мэр Маргалиота Эйтан Давиди, выступая в телеэфире, заявил, что правительство их бросило один на один с «Хезболлой».

Присутствие армии в прилежащих районах, по мнению градоначальника, привело только к эскалации, а попытки отодвинуть проиранские силы лишь распаляют их задор.

В таких суждениях Давиди не одинок: большинство жителей считают, что центральное правительство за два года так и не смогло устранить угрозу со стороны «Хезболлы», а некоторые города округа (например, Кирьят-Шмона) стали вечными мишенями иранских прокси.

При этом страдающие от постоянных обстрелов северяне не получили ни денежных компенсаций, которые были обещаны еще в начале 2025 года, ни дополнительных батарей ПВО.

В результате местное население симпатизирует оппозиции. С учетом скорых парламентских выборов это формирует для правящей коалиции неутешительную картину: в электоральном плане север Израиля ею уже фактически потерян.

Кто виноват?

Канцелярия премьер-министра не слишком акцентирует внимание на сложностях, называя их «временными». Тем не менее в кулуарах активно ищут виноватых.

Правда, в нынешних условиях найти их оказалось не так просто. И министерство обороны, и Генштаб, и военную разведку (АМАН) сегодня возглавляют кадры, чье назначение лоббировал лично премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Все они заняли посты уже после «всеизраильского разбора полетов» в связи с провалом обороны против ХАМАС в 2023 году. Обвинить нынешних руководителей в неудачном планировании операции против «Хезболлы» для Нетаньяху значит расписаться в собственной некомпетентности и подрыве армии, на что премьер явно не готов.

На этом фоне отмечены попытки повесить все промахи на главу «Моссада» Давида Барнеа — единственного высокопоставленного силовика, сохранившего пост после кризиса 2023 года.

С ним у премьера месяц назад разгорелся нешуточный конфликт из-за разногласий по иранской кампании. Однако Барнеа легко отбивает эти обвинения, заявляя, что «Моссад» вел в Ливане свою игру. И, надо сказать, местами весьма успешную.

По наводке израильских разведчиков в штатском, в частности, удалось устранить Хаджа Юсефа Исмаила Хашема — одного из старейших полевых командиров «Хезболлы» и начальника южного фронта, на котором во многом держалась новая структура обороны проиранского движения по обе стороны реки Литани.

Однако армия не сумела воспользоваться выпавшим шансом и развить успех, что свело тактический прорыв на нет. Возразить на это Нетаньяху пока что нечего.

Обстановка в приграничье между тем подкидывает новые поводы для углубления раскола. 30 марта «Хезболла» атаковала беспилотниками группу израильских военных в одном из приграничных районов.

Эпизод вполне мог бы стать рядовым и не получить огласки, если бы не присутствие среди пострадавших министра обороны еврейского государства. Он прибыл с инспекцией развернутых в приграничье войск в условно спокойный район и едва унес ноги от внезапного огня.

Подобные случаи еще больше увеличивают шпиономанию и панические настроения в приграничных районах Израиля, вынуждая центральное правительство заниматься купированием негатива в ручном режиме. А это не добавляет позитивных оценок общему ходу операции на ливанском направлении.