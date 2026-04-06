Американские либералы празднуют то, что кажется им крупной победой над Дональдом Трампом. На днях он прибыл в Верховный суд, чтобы лично понаблюдать за процессом особой важности, но остался весьма разочарован результатом.

Ещё никогда в истории США действующий президент не посещал Верховный суд как активный участник слушаний. Это негласная норма, создающая так называемую демократическую дистанцию между ветвями власти.

Так что же заставило Трампа пойти на беспрецедентный шаг?

Ответ дают материалы дела «Трамп против Барбары», где Барбара — приезжая из Гондураса, которая просит политического убежища в Нью-Гэмпшире. Впрочем, она лишь одна из множества истцов, от студентов с Тайваня до разнорабочих из Сальвадора и посудомоек из Гватемалы.

Всех объединяет общий контекст. В их семьях недавно появились на свет дети, которым не удаётся получить паспорт Соединённых Штатов по праву рождения.

Ещё относительно недавно с этим не возникло бы проблем, однако всё изменил исполнительный указ № 14 160 — он же «Акт о суверенитете гражданства», подписанный Трампом в первый день его второго срока.

Согласно документу, автоматическое гражданство полагается только тем, чьи родители сами обладают гражданством США либо имеют статус резидентов, подтверждённый грин-картой.

Таким образом, на небезызвестное «право почвы», ради которого многие специально ездили рожать в Америку, накладываются ощутимые ограничения. А дети нелегалов, просителей убежища, иностранных учащихся со студенческой визой, туристов и многих других категорий рискуют попасть в своего рода юридический вакуум.

«Сотни тысяч людей вторгаются в нашу страну, чтобы получить гражданство по праву рождения, но оно не предназначалось для этой цели», — говорил Трамп минувшим летом. И уточнял: «радикальные левые» десятилетиями извращали применение четырнадцатой поправки к Конституции.

Именно она ещё в 1868 году гарантировала гражданство в том числе «натурализованным лицам», если те «подчинены юрисдикции США». Плюс к тому тремя десятилетиями позже — в 1898-м — был создан и прецедент для тех, кто не может натурализоваться: решением по делу «Соединённые Штаты против Вон Ким Арка» гражданином признали ребёнка китайских иммигрантов.

По версии нынешней администрации, в наши дни эта практика стала частью «масштабного обмана системы», а «подчинение юрисдикции» должно означать не просто физическое нахождение на территории страны, а политическую лояльность и законный долгосрочный статус пребывания. Которого у огромного количества иностранцев нет.

Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU), выступающий на стороне фигурантов дела «Трамп против Барбары», считает такие аргументы несостоятельными. Как отмечают адвокаты, раз уж в тексте четырнадцатой поправки нет прямых формулировок о категориях виз и тому подобном, то ссылаться на них бессмысленно.

«Гражданство по праву рождения — основополагающий принцип нашей страны. Его отмена будет незаконной и сломает жизни сотням тысяч семей, считающих Америку своим единственным домом. Мы докажем это в Верховном суде», — подчеркнула юридический директор ACLU Сесилия Ванг, которая ранее добилась блокировки «Акта о суверенитете гражданства» в окружных инстанциях.

Правда, ядерный электорат Трампа не ждал от процесса особых проблем. Его оптимизм был обусловлен тем, что шесть из девяти судей текущего состава Верховного суда являются консерваторами, а троих и вовсе назначил сам президент.

Однако расчёт оказался ошибочным, поскольку двое из этих «назначенцев» — Нил Горсач и Эми Кони Барретт — сочли указ № 14 160 юридически зыбким.

Их позиция не могла не подействовать главе американского государства на нервы. «Пародия на суд!» — написал он в своей соцсети Truth Social. И наверняка припомнил, как те же самые судьи — включая, казалось бы, абсолютно лояльных — недавно поставили под сомнение законность агрессивной тарифной политики.

Причём тут ещё важно иметь в виду следующее: если дискуссия о ввозных пошлинах всё-таки относилась к сиюминутным экономическим вопросам, то на обещаниях установить жёсткий ценз при получении гражданства во многом строится идеология движения MAGA — которую суд, по мнению президента, фактически саботирует.

«Мы — единственное государство, которое ведёт себя настолько глупо, чтобы раздавать гражданство всем подряд по праву рождения», — говорит Дональд Трамп.

Здесь его можно поймать на неточности: схожая схема действует в Канаде, Мексике, Аргентине и Бразилии. Другое дело, что только в Штатах она обросла целой сферой зачастую недешёвых услуг — от специализированных роддомов до юридических консультаций и аренды жилья на время беременности.

Американские правые нередко выражают уверенность: дескать, именно интересами бизнеса, а вовсе не заботой о правах человека обусловлен столь яростный отпор указу № 14 160 со стороны определённого лобби. Не говоря уже о том, что граждане в первом поколении исправно голосуют на выборах за Демократическую партию.

Так есть ли у трампистов реальная возможность сломать или хотя бы переформатировать эту устоявшуюся модель?

Американские медиа либерального толка, будь то CNN или New York Times, считают перспективу маловероятной. Консервативные, как Fox News, занимаются своим любимым делом, на все лады критикуя «глубинное государство».

А вот нейтральные не исключают довольно неожиданного сюжетного поворота, который, возможно, позволит Трампу убить сразу нескольких зайцев. Речь идёт о недавнем — аккурат после заседания Верховного суда — увольнении из вашингтонской администрации генерального прокурора Пэм Бонди.

По информации источников, близких к Белому дому, президент был очень недоволен её «слабой» работой во главе минюста, особенно после череды скандалов, связанных с публикацией «файлов Эпштейна». Однако он якобы готов дать ей шанс искупить вину, переведя на высокую должность в федеральной судебной системе, где Бонди могла бы лоббировать в том числе миграционные реформы.

Справедливости ради, сам Трамп ни о чём подобном пока не заявлял. Если верить его публичным заявлениям, «великую патриотку Пэм ждёт успешная карьера в частном секторе». Но даст ли кто-нибудь гарантию, что это не временное решение — и что уже, например, через месяц Бонди не наденет судейскую мантию?

Вдобавок повышенное внимание сейчас приковано к человеку, пересевшему в освобождённое ею кресло. Исполняющим обязанности генпрокурора стал Тодд Бланш — бывший личный юрист Трампа, известный крайне суровой риторикой в отношении мигрантов и поддерживающих их активистов.

На пике зимних беспорядков в Миннеаполисе он говорил: «Полиции и ФБР приходится иметь дело с бандами вооружённых врагов государства». А в марте требовал радикального пересмотра функционала приложения CBP One, которое позволяет иностранцам вставать в очередь на получение убежища ещё до того, как они пересекли границу.

При Пэм Бонди добиться полной блокировки этого цифрового инструмента не удалось. В свою очередь, Бланш, насколько известно, готов довести дело до конца, чтобы «остановить бесконечное вторжение».

Если, конечно, избавится от приставки и. о. — чему, несомненно, попробуют помешать оппозиционные конгрессмены.