Иранским ракетчикам удалось сбить многоцелевой ударный истребитель F-15E Strike Eagle — «рабочую лошадку» американской армии еще со времен войны в Персидском заливе.

Иван Шилов ИА Регнум

И хотя борт не стал первой потерей в ходе антииранской кампании, его крушение доставило Пентагону и Белому дому немало хлопот. В том числе потому, что Штатам пришлось спешно вытаскивать своих летчиков из глубокого тыла противника наперегонки с силовиками противоборствующей стороны.

Дорогое удовольствие

С начала операции против Ирана американская армия потеряла уничтоженными или поврежденными 36 машин. Примерно половина из них — разведывательные беспилотники MQ-9 и китайские дроны Wing Loong 2. Они стоят на вооружении арабских союзников Штатов и используются в военных операциях против Ирана с их согласия, в том числе для мониторинга ситуации в прибрежных районах Залива.

Помимо БПЛА различных типов, в списках значатся несколько многоцелевых истребителей, не менее семи самолетов-заправщиков, четыре вертолета и несколько бортов поддержки.

В общей сложности первый месяц «Эпической ярости» обошелся американскому военному авиапарку примерно в 2 млрд долларов. Однако эта цифра, судя по всему, отражает только стоимость ремонтных работ поврежденных бортов.

Замена «выбитых» машин, включая борт дальнего радиолокационного обнаружения AWACS E-3 Sentry, чья базовая стоимость превышает 600 млн долларов, с учетом срочности обойдется Пентагону еще дороже.

Правда, примерно половина от уничтоженной номенклатуры — это потери «в местах базирования». Из реальных боестолкновений большей части американской авиации удавалось выходить без ущерба.

Тем сильнее оказался шок после того, как иранцы 3 апреля смогли «принудительно приземлить» один из вышедших в район боевых действий истребителей F-15E.

Иранская пощечина

Потерянный в небе над центральным Ираном истребитель стал четвертой по счету машиной этого типа, пострадавшей в боях. Правда, первые три, уничтоженные над Кувейтом в начале марта, Центральное командование США (CENTCOM) в потери записывать не склонно, поскольку все они были сбиты в результате дружественного огня местной ПВО и, скорее всего, будут компенсированы правительством Кувейта уже в ближайшее время.

В статистике Пентагона они, судя по озвучиваемым военным министром Питом Хегсетом данным, также не отражаются.

Впрочем, и в случае с нынешним бортом вопрос долгое время находился в подвешенном состоянии. После появления первых слухов о его поражении Пентагон заверил журналистов, что новость является фейковой, а лояльные американскому правительству ЛОМы нашли в распространяемых Тегераном фотоматериалах «признаки ИИ-обработки».

Чуть позднее в CENTCOM скорректировали позицию и сообщили, что на борту возникли «технические проблемы», но экипаж смог дотянуть машину до территории «одного из союзных государств». И лишь к исходу первых суток американцы нехотя признали, что произошедшее — результат работы иранских зенитчиков.

Примечательно, что иранцы на этом фоне попытались максимизировать и без того громкий медиаэффект. В частности, представители командования Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) заявляли, что им удалось уничтожить «новейшую модификацию» истребителя F-35, которая проходила «боевую обкатку» в небе над Исламской Республикой.

Однако эти данные были довольно быстро опровергнуты не только CENTCOM (чьи представители продолжали называть инцидент фейком), но и интернет-энтузиастами. Последние изучили кадры с места крушения и пришли к выводу, что уцелевшие детали борта, в частности внешние пилоны и элементы хвостового оперения, не характерны для моделей F-35.

Впрочем, для американского командования история от этого стала не сильно приятнее. Сбитие F-15E открыло счет потерям от реального огня: впервые военный борт был уничтожен не на стоянке и не в патруле (как в случае с БПЛА), а в ходе выполнения боевой задачи.

Но куда хуже было другое — два члена экипажа истребителя, хоть и успели покинуть подбитую машину, приземлились в глубине иранской территории. А потому вопрос о том, кто доберется до пострадавших первым — спасательная команда США или иранские силовики, встал в Пентагоне довольно остро.

Охота на пилотов

Судьбы членов экипажа сбитого борта сложились по-разному. Пилот катапультировался первым и оказался относительно неподалеку от иракской границы. К тому же при приземлении он не получил травм, что позволило ему быстро найти безопасное укрытие и выставить маячки.

Потерпевший в считаные часы был найден эвакуационной группой и доставлен в Иракский Курдистан, а оттуда — на одну из американских баз в регионе. На его спасение ушло всего несколько часов.

Куда хуже пришлось второму летчику — бортовому офицеру по системам вооружения. Он покинул машину позже и приземлился в «коварных иранских горах». По некоторым данным — неподалеку от «крупного иранского военного формирования».

Чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, летчик, получивший при катапультировании серьезные травмы, прошел семь километров от места высадки и укрылся в расщелине, где просидел больше суток, прячась при каждом шорохе.

А в это время за его персону развернулась нешуточная борьба. США и Иран наперегонки кинулись его искать, чтобы представить широкой публике. Правда, с диаметрально противоположными целями.

Обе стороны привлекли к поискам сотни человек, включая местных жителей, а также по максимуму задействовали имевшиеся в их распоряжении разведывательные сети.

Вашингтону пришли на помощь израильтяне, осуществлявшие мониторинг района падения в том числе с воздуха, а Тегерану — местные племенные элиты, которым центральное правительство посулило щедрый барыш за янки, живого или мертвого.

При этом первые 16 часов ни иранцы, ни американцы не знали, жив ли вообще второй член экипажа. Из-за риска быть преждевременно обнаруженным офицер долго не ставил радиолокационный маячок. А после того как в район прибыла передовая группа американских коммандос, вступил с ними в перестрелку, приняв соотечественников за силовиков КСИР.

Лишь спустя десять минут группа начала отход к зоне эвакуации.

Под плотным огнем

Пока американский спецназ двигался на земле, в небе над районом поиска разворачивалась собственная баталия. США привлекли к операции значительное количество бортов, как своих, так и израильских, в том числе обеспечивая продвижение и прикрытие группе эвакуации.

Иранцы не преминули воспользоваться этим шансом, перенеся артиллерийский огонь в зону американского интереса. В результате ПВО удалось подбить штурмовик A-10C Thunderbolt II, который на одном двигателе ушел в воздушное пространство Кувейта, где его пилот благополучно катапультировался.

Помимо этого, иранцам удалось повредить, в том числе с помощью FPV-дронов, два вертолета UH-60 Black Hawk, которые были вынуждены сменить курс и на сверхнизких высотах уйти в Ирак.

После аварийной посадки бортмеханики, помимо повреждений от зенитного и беспилотного огня, насчитали в обшивке немало пулевых отверстий: местные жители не преминули выместить гнев на уходящих машинах и как минимум несколько раз обстреляли их из легкого оружия.

Также легкие повреждения получил израильский C-130 Hercules — судя по всему, задействованный в операции как отвлекающая цель.

Трудности отхода

Для вывоза эвакуационной группы из зоны боев ВВС США попытались использовать старую иранскую сельскохозяйственную взлетно-посадочную полосу примерно в 50 км от Исфахана — именно на нее приземлились борты с коммандос и прикрытием.

С учетом рельефа местности это не менее 600 км от ближайшей границы, однако это ближайшая точка, с которой можно было безопасно вывезти раненого и задействованных для его спасения солдат.

Кроме того, в вопросе выбора места сыграла профессиональная наглость — по опыту войны в Заливе и интервенции в Ирак американские коммандос предполагали, что иранцы не считают полевые аэродромы пригодными для приема тяжелой транспортной авиации, а потому будут ловить эвакуационную группу у более крупных логистических узлов.

Правда, покинуть местность «без шума и пыли» все равно не удалось. Спустя полчаса к полевому аэродрому потянулись находившиеся неподалеку подразделения «Басидж», призванные местными жителями.

Завязалась перестрелка, в ходе которой на подмогу осажденным подоспела в том числе работавшая в соседнем квадрате израильская авиация. Ополченцы понесли потери и вынуждены были отступить для перегруппировки.

Впрочем, базировавшаяся на аэродроме авиатехника серьезно пострадала в ходе боя. А потому спасательным силам пришлось вызвать с близлежащих баз еще три дополнительных самолета и вертолеты, а поврежденную технику уничтожить на месте.

Прибывшие позднее иранские подразделения под прикрытием бронетанковых сил лишь констатировали уничтожение одного транспортника и одного вертолета прикрытия. Американцев к тому времени уже и след простыл.

Летчик Шредингера

Президент США Дональд Трамп назвал операцию в глубоком тылу иранцев «профессиональной и блестящей». Республиканец не преминул мимоходом упомянуть, что реальная операция заняла больше двух суток и часть времени американские спецслужбы грамотно вбрасывали в медиапространство ложную информацию. А всё для того, чтобы создать у иранцев ложное впечатление о ходе поисков и их результате.

Комментируя же судьбу спасенного офицера, Трамп лишь коротко сообщил, что тот сейчас проходит лечение в Кувейте и его жизни ничего не угрожает.

Командование КСИР, с другой стороны, лишь насмехается над заявлениями Белого дома. Руководство Исламской Республики заявляет, что иранским силовиками при поддержке местных жителей якобы удалось не только пленить одного из летчиков, но и остудить пыл пытавшихся отбить его американских коммандос.

Саму поисково-спасательную операцию США иранцы назвали «роковой и провальной».

Впрочем, обе стороны пока скорее играют на публику: ни КСИР, ни Белый дом — по разным причинам — не раскрывают личности пилотов. Равно как и не делятся кадрами с ними.

Все «фотодоказательства», например, опубликованное иранцами пустое кресло-катапульта или обрывки парашюта, являются скорее косвенными и не подтверждают (но и не опровергают до конца) триумф ни одной из сторон.

Впрочем, вполне возможно, что Тегеран попытается в ближайшее время разыграть информационную комбинацию, выдав подставную фигуру за пленного пилота и вынудив Вашингтон публично оправдываться и опровергать это.

И хотя на кампании в целом такой ход едва ли скажется серьезно, он даст некоторый плюс иранской силе и устойчивости в глазах региональных соседей. Что для Тегерана не менее важно, чем реальные победы.