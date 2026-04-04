Спасет ли Дональда Трампа лунная программа? Таким неожиданным вопросом начали задаваться политтехнологи Республиканской партии в условиях тупиковой ситуации с Ираном, в которой они оказались.

Война продолжается уже месяц, быстро разгромить Тегеран не получилось, рейтинги президента США стремительно падают. Нужно срочно искать стратегию выхода и альтернативную повестку, на которую можно попытаться переключить внимание недовольных избирателей.

Недавно на ум американским властям пришла Куба, испытывающая серьезные топливные проблемы из-за американской морской блокады. Очевидно было стремление Белого дома переориентироваться обратно от Ирана на Карибский бассейн и устроить попытку «быстрой смены режима» на Острове свободы. Однако раскола элит в Гаване не произошло.

На внутриполитическом треке дела у Белого дома идут из рук вон плохо. Их продолжают преследовать скандалы по поводу активности миграционной полиции, которая умудрилась убить еще одного американца во время рейдов в Техасе.

Судьи блокируют высылку нелегальных мигрантов, которых свозят в переполненные депортационные лагеря. Проиграно даже дело о запрете операций по смене пола для несовершеннолетних, хотя оно казалось вполне выигрышным.

Сейчас в Верховном суде США ещё заслушивается иск против Трампа в связи с его попыткой запретить выдачу гражданства по факту рождения на территории Америки. Настрой судей крайне скептический. Скорее всего, они и здесь вынесут вердикт не в пользу республиканцев.

Тем временем рейтинги президента продолжают обновлять антирекорды. В последних опросах они уже опустились до показателей 33–35%.

Продолжаются громкие отставки в администрации. Теперь на выход отправили генпрокурора Пэм Бонди. Она полностью провалила дела о публикации материалов по педофильскому скандалу Джеффри Эпштейна. К тому же не получилось запустить процессы против оппонентов, все они развалились в суде.

Следующими на очереди, вероятно, будут директор ФБР Кэш Патель и глава Пентагона Пит Хегсет. Кабинет Трампа быстро разваливается.

После месяца войны с Ираном часто вспоминают экс-президента Джорджа Буша — младшего образца второго срока, которого тогда ненавидели почти все из-за непопулярной иракской кампании и ипотечного кризиса. Демократы же уверенно побеждали на выборах. Сейчас с общественной поддержкой республиканцев может произойти то же самое.

Запланированное обращение к нации, которое должно было подвести итог тридцатидневной кампании против Ирана, вышло невразумительным. Попытки проводить сеанс «политического газлайтинга» и убеждать население США в победе над Ираном выглядели неубедительными. Особенно на фоне полной неспособности Пентагона разблокировать Ормузский пролив или устроить смену власти в Тегеране.

Один из последних козырей, оставшихся у Трампа, — наземная операция на островах в Персидском заливе. Впрочем, она может привести к большим потерям среди американских морпехов.

Но теперь подвернулась неожиданная возможность сменить тему. Это — первый более чем за полвека запуск пилотируемой ракеты к Луне. После множества задержек и проблем агентству НАСА всё же удалось довести программу «Артемида-2» до финала. Американцы отправили четырех астронавтов в модуле «Орион» для облета Луны с последующим возвращением на Землю. Предполагается, что этот полет должен стать последним пробным шаром перед высадкой на Луне.

НАСА готовила «Артемиду-2» как минимум с 2011 года, но сроки постоянно сдвигались. Сначала запуск хотели провести на рубеже 2010-х и 2020-х годов. Затем — в 2023-м, потом — в 2025-м.

Сказывалось очень много проблем как с пилотируемым модулем, так и со сверхтяжелой ракетой SLS производства Boeing и Northrop Grumman. Это — прямые конкуренты Илона Маска, который разрабатывает ракеты и модули ради аналогичных миссий к Марсу.

Для американской космической программы сам факт запуска астронавтов на лунную орбиту — уже большой успех. Если, конечно, не случится серьёзных эксцессов и они вернутся на Землю в целости и сохранности.

Ведь с прошлого года НАСА подвергается настоящему разгрому. В рамках политики сокращения расходов бюджеты космического агентства были урезаны на четверть. Многие программы отменили, а 12% персонала, в основном квалифицированных инженеров и управленцев, отправили в отставку.

В Белом доме воспринимают НАСА как неэффективную политизированную структуру, которой интереснее заниматься изучением глобального потепления на Земле, чем освоением космоса. Упор же делается на предоставление контрактов частникам вроде Маска или Джеффа Безоса.

Однако у последних тоже образуется немало технических проблем. Маск к тому же успел за год сильно разругаться с Трампом.

Основатель SpaceX хотел полностью убрать расходы на лунную программу и вместо нее сосредоточить федеральные гранты на поддержке своих гротескных идей освоения Марса. Эта идея встретила серьезное сопротивление в Вашингтоне и не нашла понимания у законодателей в конгрессе. На фоне борьбы за уменьшающийся кусок бюджетного пирога будущее НАСА становится довольно туманным.

Впрочем, сейчас в агентстве открывают шампанское и радостно следят за своими астронавтами, облетающими Землю, чтобы достичь орбиты Луны. Политтехнологи же наверняка надеются устроить большое шоу из возвращения астронавтов домой. Оно должно произойти 11 апреля в Тихом океане у берегов Калифорнии.

Белый дом наверняка рассчитывает, что этой красивой картинкой можно будет отвлечь внимание американцев от происходящего на Ближнем Востоке: мол, кого интересует Иран, когда мы осваиваем космос?

Однако вряд ли такой прием сработает, ведь кадры возвращения астронавтов вполне могут соседствовать с видео горящих американских баз, которые уничтожает Иран.

Не говоря уже о последствиях энергокризиса, с которыми столкнулись США. Стоимость самого дешевого бензина превышает 4 доллара за галлон, цены на дизель взлетели до 5,5 доллара.

Логистика дорожает, ожидается рост инфляции с 2% до 6% за короткий промежуток времени. Уже проявляется нехватка авиационного горючего, цены на который поднялись аж до 60% за месяц войны. Американские авиакомпании массово отменяют рейсы, лоукостеры могут обанкротиться.

Для США, страны активных авиаперелетов и автотранспорта, это мощнейшая шоковая терапия. Простых американцев реальные цены на заправках и в супермаркетах волнуют гораздо сильнее, чем абстрактные рассуждения о космосе.

Без разблокирования Ормуза разрешить топливный кризис не представляется возможным. Иран зарабатывает рекордные суммы за счет продажи нефти и взимания платы за проход через пролив. Штаты неспособны этому помешать.

Ситуация очень напоминает май 2020 года, когда Трамп аналогичным образом пытался пиариться на отправке первой пилотируемой миссии SpaceX на МКС. Однако медиаэффект оказался недолгим, всё внимание общества тогда было приковано к набиравшим силу БЛМ-погромам. Сейчас эффект будет схожим.

У хозяев Белого дома есть навязчивая идея — успеть до 2028 года устроить высадку американцев на Луне. Примерно так же Трамп на первом сроке хотел успеть с лунной миссией к 2024 году. Сроки постоянно переносились, сейчас они назначены ориентировочно на 2030-е годы. То есть и здесь вряд ли удастся представить возвращение астронавтов на Луну политической победой.

Что бы сейчас ни делалось, смягчить последствия поражения на иранском направлении вряд ли получится. А они очень сильно аукнутся на предстоящих выборах в конгресс.