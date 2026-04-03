2 апреля буквально вся полиция Львова была поднята на ноги — на ул. Патона, у магазина «Король напитков» неизвестный нанес удар ножом в шею сотруднику ТЦК и скрылся с места нападения.

Врачи не смогли спасти жизнь раненому.

Позже появились подробности — нападение совершил 34-летний инспектор Львовской таможни Андрей Труш. По информации журналиста Виталия Глаголы, работники ТЦК остановили для проверки документов автомобиль, в котором ехали Труш и его 28-летний брат.

Очевидно, младший брат таможенника не имел документов, которые позволяют избежать мобилизации, и решил сбежать, а смертельный удар прикрыл отход.

Старшего Труша довольно быстро задержали, уже 3 апреля полиция выложила его фото в наручниках, а Госбюро расследований сообщило про объявленное подозрение. Теперь ему светит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Убитым же оказался очень интересный персонаж: 52-летний Олег Авдеев, офицер Галицко-Франковского ОРТЦК г. Львова, руководитель группы рассмотрения и сопровождения административных правонарушений.

Убитый в боевых действиях никогда не участвовал (вопреки утверждениям, что в ТЦК служат сплошные ветераны с увечьями), окончил факультет международных отношений Львовского национального университета им. И. Франка, работал юристом.

Более того, он бывший спортсмен-саночник, входил в составе сборной Украины на Зимних олимпийских играх 1998 и 2002 гг., где в составе двухместного экипажа дважды занимал 11-е место. Ранее Авдеев работал начальником группы инспекторов пограничного контроля, также некоторое время был заместителем начальника мобильной пограничной заставы «Львов».

Экс-нардеп Игорь Мосийчук утверждает, что убитый родился в городе Златоуст Челябинской области России. И тогда получается, что выглядит это как, цитируя живого классика, «наш, бандеровский, аттентат»: Труш, в отличие от своей жертвы, львовянин.

И очень многие львовяне убеждены, что «силовую бусификацию» осуществляют «москали» и «восточники» — сотрудники ТЦК из восточных и южных регионов Украины, которых власть специально натравливает на западенцев: «Наши хлопцы так не могут».

При этом еще 13 августа 2025 г. более 80 военнослужащих и ветеранов направили официальное обращение к президенту Украины и всем ветвям власти, в котором требовали усилить правовую ответственность за противодействие мобилизации, организаторов таких мероприятий приравнять к предателям, разрешить сотрудникам ТЦК открывать огонь на поражение, если на них будут нападать.

Так вот большинство подписантов — военнослужащие 80-й десантно-штурмовой и 24-й механизированной бригад с Львовщины и 413-го полка беспилотных систем «Рейд», которым руководит одиозный аферист Евгений Карась, глава праворадикальной группировки С14.

Среди подписантов имеется и львовский неонацист Антон Петровский, который, собственно, и является одним из авторов документа.

Так что и большинство украинских СМИ и общественных активистов подают происшествие как «подлое убийство военнослужащего» в глубоком тылу, совершенное «подлыми уклонистами». На инцидент мигом отреагировали и в министерстве обороны:

«Сегодня Украина держится на военных, которые в разных регионах и на разных должностях, в том числе небоевых, обеспечивают оборону государства. Убивающий военного — на фронте или в тылу — действует против Украины. Убийцу ожидает неотвратимое наказание. Это единственная допустимая позиция».

Но если детально проанализировать ситуацию, то получается совсем другая картина.

В день убийства Андрей Труш с родственниками пребывал в бюро ритуальных услуг, поскольку в семье умерла бабушка. А сотрудники ТЦК попытались «бусифицировать» младшего брата таможенника прямо у бюро — в обычной беспардонной манере, как это происходит по всей стране. Завязалась драка, мать Труша тоже атаковала «людоловов».

Сам таможенник в скандалах и коррупции замечен не был, живет в 73-метровой квартире, доставшейся от родителей. Убитый Авдеев, напротив, отличался тем, что с подчиненными любил применять «силовое оповещение» — сотрудники ТЦК изрядно избивали мужчин, которых ловили по улицам.

Более того, в комментариях в львовских пабликах пишут, что микроавтобус группы Авдеева несколькими днями ранее ударил автомобиль львовянки в районе Стрыйского рынка — людоловы обматерили женщину, не заплатили за материальный ущерб и попросту уехали.

А кто-то выложил видео, как покойничек, еще весьма бодрый и уверенный в себе, нагло уселся в машину к многодетному отцу, который перед этим показал все документы. Показывая, что судьбу человека решает он, сотрудник ТЦК.

И среди обычных граждан сочувствия к нему не видно.

Когда сообщение о случившемся разместил на портале оперативных новостей Varta1 его учредитель, депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич, люди буквально набросились на него. Они начали спрашивать, почему никто не пишет, как себя ведут военкомы и полиция, как они калечат и убивают насильно мобилизованных, бьют и заливают газом тех, кто за них вступается — пожилых людей, женщин.

Авторы большинства комментариев утверждают, что к трагедии привели действия самих ТЦК — и это истинный глас народа.

А убийство «военного» — не первый случай. Буквально в декабре 2025 г. в том же Львове при проверке документов «группой оповещения» 30-летний львовянин Григорий Кедрук нанес ножевое ранение ноги 37-летнему людолову Юрию Бондаренко — от полученного ранения мужчина скончался.

В ходе следствия Кедрук признался, что это была месть, ранее его избили сотрудники ТЦК.

В отличие от Авдеева, погибший Бондаренко воевал, но был неонацистом и часто применял насилие в отношении мобилизованных. Поэтому сходство настигшего возмездия в двух случаях налицо.

1 апреля в Харькове водитель сбил военкома на блокпосту, отказавшись предъявить документы — сотрудник попал в больницу, а «ухылянта»задержали полицейские.

И количество желающих сделать что-то подобное только возрастает — одновременно со стремительно растущим числом случаев насилия и убийств, совершенных тэцэкашниками при «проверке документов» и «оповещении». Тем более что в связи с тотальным увеличением числа дезертиров они постоянно пытаются мобилизовать даже тех, кто имеет бронь.

О вопиющем беспределе рассказала ИА Регнум 70-летняя жительница Шептицкого (Червонограда) Ольга, у которой сотрудники ТЦК пытались мобилизовать зятя:

«Он шел с работы. Вечером. Рядом остановился бус с тэцэкашниками.«Показывай документы». Сказали залезать в машину. Зять отказался. Его забрызгали газом и силой запихнули вовнутрь. Уговаривали подписать контракт невзирая на бронь. Зять отказался. Его выбросили из буса и назло разбили телефон».

Мобилизуют многодетных отцов, мужчин с инвалидностью и различными травмами.

Ни для кого не секрет, что, помимо спущенного сверху плана по «героям», мобилизация — сверхприбыльный бизнес. Народный депутат Георгий Мазурашу утверждает, что покинуть бус схваченной жертве стоит 5 тыс. долларов, а уже из военкомата — 10 тыс. Неудивительно, что многие сотрудники ТЦК за годы войны приобрели несколько квартир (в том числе и за рубежом), автомобили, их родственники и любовницы отдыхают на дорогих курортах.

Показательна история Романа Сывкива с Львовщины, которого всюду крутили как легендарного «киборга-десантника» с 13 ранениями. «В гражданской жизни он был садовником. На фронт пошел добровольцем еще в 2014 году. Из-за ранения военный больше не находится на передовой. Однако продолжил службу в одном из львовских ТЦК», — пишет «Суспільне».

В ряды людоловов мужчина встал еще летом 2023 года. С того момента активно занимался мобилизацией мужчин в ВСУ и был предельно циничен: критиковал тех, кто прячется от призыва, и даже публиковал издевательские призывы: «Вылезайте из-под маминых скатертей и женских юбок, метнитесь навстречу опасностям и неизвестности».

Суперпатриотичное выступление Романа даже опубликовал Львовский ТЦК в марте 2024 года.

А потом «герой войны» куда-то исчез, но выдали его собственные соцсети: теперь он живет в Испании.

На одной фотографии уже бывший военком занимается серфингом, наслаждается прогулкой на яхте в Средиземном море, ловит крабов, пьет шампанское на горнолыжном курорте. Есть снимки и с концерта украинских звезд за рубежом.

Хотя война «за выживании нации» вроде как не закончилась.

А по итогам текущего ежегодного декларирования доходов украинскими чиновниками скромный сотрудник ТЦК Святошинского района Киева Роман Данилишин стал крупнейшим владельцем криптовалюты Ethereum среди госслужащих. Он задекларировал 4716 ETH — примерно 10 млн долларов США (440 млн гривен).

Так что отказываться от таких возможностей никто добровольно не станет, как и от принудительной мобилизации — по словам главкома ВСУ генерала Сырского, благодаря действиям ТЦК Украина получает 90% мобилизованных. Поэтому и дальше официальные лица будут утверждать, что видео с избиениями — это продукт ИИ от российских спецслужб.

Надеяться на правоохранителей людям не приходиться, поскольку патрульная полиция сама активно участвует в «бусификации». Остается три варианта — скрываться, что невозможно бесконечно; откупиться, на что может не быть денег; следовать примеру Труша и дать силовой отпор. Действовать решительно, поскольку на кону стоит собственная жизнь.

И после похорон Авдеева об этом будет постоянно помнить каждый тэцэкашник, выходящий на «охоту».