Попытка сокрытия «служебным» (то есть временным) правительством Болгарии от общественности ноты иранского МИД, предостерегающей Софию от соучастия в американо-израильской военной кампании, вызвало возмущение среди политиков и населения страны. Но ещё большее недовольство спровоцировало решение о выделении помощи ВСУ.

Иван Шилов ИА Регнум

Среди высказавшихся по поводу иранского протеста — лидер депутатской группы «Есть такой народ» (ЕТН) Тошко Йорданов. Он назвал членов кабмина «толстыми мышами», втягивающими Болгарию в войну.

В ноте Тегеран заявляет о том, что 12 американских самолётов-заправщиков, размещённых в софийском аэропорту имени Васила Левски, используются для организации ударов по Исламской Республике. Как сообщается, документ поступил в министерство ещё 18 марта, однако дипломаты не проинформировали о нём даже другие ведомства.

Предметом особой тревоги депутатов стало заявление о готовности Ирана «принять все необходимые меры для защиты своего суверенитета», где читается угроза ракетного удара. Фракция ЕТН добилась экстренной встречи с президентом Илияной Йотовой и затребовала обсуждения сложившейся ситуации Советом национальной безопасности.

Разразившийся скандал затрагивает главу государства, поскольку в соответствии с основным законом Болгарии президент лично назначает «служебного» премьер-министра и утверждает предложенный последним состав правительства.

Нынешний глава кабмина Болгарии Андрей Гюров представлял ориентированный на глобалистов политический блок «Продолжаем перемены — Демократическая Болгария». Поэтому сделанный в феврале 2026 года выбор президентом Йотовой, слывущей «русофилкой», казался не вполне логичным.

Однако нынешние события показывают, что делающая ставку на растущий евроскептицизм болгар коалиция «Прогрессивная Болгария» (ПБ) во главе с политическим партнёром Йотовой, экс-президентом Руменом Радевым использует выходки ПП-ДБ для консолидации антизападнического электората. Это очень напоминает тактику украинской Партии регионов, увеличивавшей свой рейтинг на фоне скандальных действий националистов.

Ещё более крупным скандалом, льющим воду на мельницу ПБ, обернулись демарши Гюрова, связанные с Украиной.

27 марта кабмин кулуарно принял решение о выделении свыше 17 млн евро на финансовое участие государства в механизме вооружения украинской армии. И это в условиях, когда сама Болгария живёт в условиях строгой бюджетной экономии. Хотя даже подобное кажется мелочью в сравнении с военно-техническим соглашением, которое «служебный» премьер подписал 30 марта, находясь в Киеве.

Документ вызвал бурю негодования, так как о его подготовке ничего не знали ни в парламенте, ни в канцелярии президента. Кроме того, договор рассчитан на 10 лет, в то время как полномочия правительства Гюрова истекут уже после парламентских выборов 19 апреля и формирования по их итогам постоянного кабинета министров.

В связи с этим фаворит завершающейся избирательной гонки Радев обратился к Гюрову со словами: «Болгары ждут от вас честных выборов, а не нашего участия в войне!» Председатель радикальной антизападнической партии «Возрождение» Костадин Костадинов расценивает произошедшее как государственную измену.

Протестует даже глава праволиберальной партии ГЕРБ («Граждане за европейское развитие Болгарии») Бойко Борисов. Но его возмущает не столько суть документа, сколько превышение техническим правительством своего мандата.

Соглашение фактически превращает балканскую страну в донора киевского режима. Формулировка «Болгария обязуется» встречается в документе 33 раза, в то время как никаких обязательств со стороны Украины в нём нет.

София признаёт своим приоритетом «укрепление боеспособности украинской армии», в связи с чем обещает бесплатно предоставлять Киеву оружие, технику и боеприпасы.

Но особенно тревожит многих болгар закреплённое в соглашении намерение открыть на территории страны промышленные линии для совместного с Украиной производства необходимых видов боеприпасов. Под таковыми, очевидно, подразумеваются беспилотники, активно используемые в противостоянии с Россией.

Не окажутся ли эти производства потенциальными объектами для ударов? Таким тревожным вопросом задаются военные аналитики и не только. Тем более что после слов Дональда Трампа о НАТО, которое он назвал «бумажным тигром», уверенность в евроатлантической военной солидарности снижается.

Таким образом, из-за действий временщиков в нынешнем правительстве Болгария рискует быть втянута сразу в два военных конфликта.

Между тем рейтинг политической силы европрагматика (то есть умеренного оппонента Брюсселя) Радева уверенно растёт. Если бы парламентские выборы прошли в ближайшее воскресенье, ПБ получила бы до 30% голосов. Вот только для формирования монобольшинства и собственного правительства этого недостаточно.

Так что при натянутых отношениях Радева с Борисовым и Костадиновым вероятно создание его «вынужденного» альянса с ультразападниками из ПП-ДБ.

А преемственность взятых от имени Болгарии Гюровым обязательств перед Украиной может стать платой бывшего президента за поддержку его притязаний на пост главы исполнительной власти.

В любом случае Европейская комиссия никак не будет против такого сценария событий, и тем более вряд ли он вызовет какие-либо возражения в Вашингтоне.