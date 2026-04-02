В Кремле состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В рамках встречи обсуждались двусторонние отношения стран.

ИА Регнум

В частности, речь шла о том, что противоречивая политика Пашиняна и его окружения может поставить под сомнение будущее российско-армянского диалога. Поэтому Путин вежливо, корректно, но в то же время жестко указал армянскому премьеру на недопустимость ряда его действий.

Любое государство имеет право на диверсификацию политических и экономических отношений, на налаживание конструктивных и полезных связей с разными странами. Однако при этом нужно соблюдать два важнейших правила, которые отличают настоящую многовекторность от обычной беспринципности.

Во-первых, нельзя нарушать взятые на себя обязательства перед другими партнерами. Так, курс Еревана на вступление в ЕС противоречит условиям членства в Евразийском экономическом союзе.

«Нахождение в Таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕврАзЭС невозможно, это просто невозможно по определению. И вопрос даже не в политике, вопрос чисто экономического характера. Потому что некоторые вещи требуют большой совместной работы, которая должна вестись годами», — объяснил Пашиняну Путин.

Российский президент добавил, что дело в оценке отдельных товарных групп, выходе на рынок, фитосанитарном надзоре и многом другом.

Нахождение одной страны в двух таможенных блоках одновременно — причем в блоках, которые так и не достигли взаимопонимания — делает страну источником бесконтрольного попадания на внутренний рынок субсидированных товаров извне, что противоречит самому смыслу союза.

Опыт Украины и Молдавии показал, что местные элиты в любой момент могут заключить с Брюсселем соглашения об ассоциации, раскрывающие их границы для европейских товаров без продвижения в деле реальной интеграции — и с плачевными результатами для местной экономики. При этом интересы России будут демонстративно игнорироваться.

Во-вторых, правила цивилизованной диверсификации требуют от стороны не развивать отношений с игроками, которые не просто враждуют с партнерами этой стороны, но и собираются использовать ее в конфликте. В данном случае Армения нужна ЕС для дестабилизации всего Кавказа и создания там форпоста для сдерживания России, а также Ирана.

Да, армянское население должно самостоятельно принять решение о том, куда идти. Однако, отметил Путин, «все должно быть по-честному, заранее — что называется «на берегу» — сказано». В том числе, как выразился вице-премьер Алексей Оверчук, «о долгосрочных тяжелых последствиях» евроинтеграции.

Еревану не стоит забывать, что именно за счет Евразийского союза (и особенно России) сейчас растет армянская экономика. На долю ЕАЭС в 2024 году приходилось более 40% внешнеторгового оборота Армении, 87% продаж всей ее алкогольной продукции и 77% экспорта всего продовольствия.

Из ЕАЭС в Армению шло 2/3 всех денежных переводов (за счет которых сейчас живут многие жители республики). «Хотят ли армяне стать частью враждебного России блока — это дело самих армян. Нам же очевидно, что их к этому готовят, как и очевидны долгосрочные тяжелые последствия такого развития событий», — говорит Оверчук.

Говорил Путин и о карабахском вопросе. Президент России сказал Пашиняну, что не нужно перекладывать вину за исход конфликта со своих плеч на Россию.

Сейчас эта лживая конструкция используется для снятия с Еревана ответственности и одновременно для разжигания в стране антироссийских настроений, нужных Пашиняну для продвижения идеи евроинтеграции.

«Мы знаем, что и у Вас, и у Ваших коллег возникали и до сих пор возникают вопросы и какие-то претензии к Организации Договора о коллективной безопасности, ОДКБ», — сказал Путин.

«Но я думаю, что тоже очевидным является, что после того, как Вы в Праге в 2022 году признали, что Карабах является частью Азербайджана, вмешиваться со стороны ОДКБ в процесс, который приобрёл внутриазербайджанское измерение, было просто совсем некорректно», — подчеркнул президент России.

К тому же сам Пашинян подтвердил, что он и азербайджанский лидер Ильхам Алиев обоюдно признают: «Независимая Армения на 100 процентов идентична советской Армении, а независимый Азербайджан на 100 процентов идентичен советскому Азербайджану».

Таким образом, Россия и вся ОДКБ не могут быть «большими армянами, чем сами армяне», руководство которого отказалось защищать Карабах.

В Армении исход Карабахской войны многие приняли негативно — как и нападки Пашиняна на церковь, попытки введения диктатуры и курс на разрыв с единственным гарантом независимости Армении.

Армяне ждали поддержки со стороны Москвы — и Путин им ее предоставил. Защищая интересы армян, он указал, что к намеченным на июнь парламентским выборам должны быть допущены все партии. В том числе и те, которые отстаивают курс на развитие отношений с Россией и которые Пашинян считает врагами, начав против них серию уголовных преследований.

«Нам бы очень хотелось, чтобы все эти политические партии, политики смогли принять участие в этой внутриполитической работе в ходе выборов. Некоторые, я знаю, находятся в местах лишения свободы, несмотря на то что у них есть российский паспорт», — заметил президент РФ.

Президент России четко обозначил, что больше не будет терпеть бросающуюся в глаза разницу между обещаниями и делами Пашиняна. И что тоже может перейти к делам.

«С нашей стороны дискуссии носят откровенный характер — и всегда уважительные. Вместе с тем, сверяя слова с делами, приходишь к выводу, что наши коллеги очень близко подошли к точке, после которой нам придется по-другому выстраивать свои экономические отношения с этой страной», — отметил Алексей Оверчук.

Но руководители приходят и уходят, а армянский народ, его исторические и человеческие связи с Россией — остаются. И именно на народ ориентируется Москва в своей политике.

«Что бы ни происходило, мы всегда будем руководствоваться тем в России, что выгодно для самого армянского народа. Я Вам это говорил всегда и хочу это подчеркнуть ещё раз», — резюмировал Владимир Путин в разговоре с Николом Пашиняном.