В Европе продолжается охота преступников за сокровищами мировой культуры. Очередное громкое ограбление произошло в Италии, в провинции Парма. Из фонда Магнани-Рокка — частной коллекции, которую начал собирать еще в конце 1970-х годов арт-критик Луиджи Магнани — украдены три картины.

ИА Регнум

Причем случилось это еще в ночь с 22 на 23 марта, но в прессу информация просочилась только сейчас. Как сообщается, преступники действовали быстро, четко и слаженно. Взломали парадную дверь виллы, где коллекция хранилась, вошли, взяли и ушли. На это у них ушло каких-то три минуты.

Всего они вынесли три картины, каждая из которых обладает изрядной ценностью. Первая — «Рыбы» (1917) Пьера-Огюста Ренуара, одна из поздних и не самая типичная работа французского импрессиониста, специализировавшегося в основном на портретах и обнаженной натуре (впрочем, на изображенных рыбах одежда также отсутствует).

Вторая — «Натюрморт с вишнями» (1890) Поля Сезанна, работа опять-таки из позднего периода и довольно редкая, выполненная акварелью, которую Сезанн в последние годы своей жизни почти не использовал.

Наконец, третья — «Одалиска на террасе» (1922) Анри Матисса, где он изобразил собственно одалиску, держащую в руке скрипку, и еще одну фигуру, которая нежится на солнышке.

Огюст Ренуар. Рыбы. 1917

Общая стоимость картин оценивается приблизительно в 9 млн евро. Притом наиболее дорогой из них считается первая, авторства Ренуара: ее цена приблизительно 6 млн евро.

В данный момент правоохранительные органы изучают записи камер видеонаблюдения и делают всё остальное, что в их силах, чтобы злоумышленников найти, а украденное вернуть. Однако пока удалось лишь с высокой долей вероятности установить, что этих самых злоумышленников было четверо.

Никаких официальных заявлений или комментариев от фонда Магнани-Рокка до сих пор не поступало, так как в понедельник у них выходной. Но представители учреждения считают, что кража — дело рук некой организованной преступной группировки, а также что если бы не включившаяся сигнализация, то ущерб бы был еще больше.

За последнее время в Старом Свете хищения произведений искусства стали уже обыденностью. Не далее как в январе этого года в Дусбурге, Нидерланды, обнесли Музей серебра. Двое мужчин рано утром проникли в церковь, здание которой музей занимает, сняв замок обыкновенным ломиком, разбили витрины и забрали буквально всё, что там лежало — обширное собрание декоративных серебряных предметов из 20 стран мира.

По мнению директора музея, воров интересовали не столько сами изделия — вилки, ложки, горчичницы и прочая утварь премиум-класса, произведенная с 1700 по 1920 год, — сколько материал, из которого они изготовлены. Поскольку цены на драгоценные металлы, в том числе на серебро, продолжают неудержимо расти на фоне столь же неудержимо крепнущей экономической и геополитической напряженности в мире.

Там же, в Нидерландах, год назад еще более дерзкому нападению подвергся ассенский Музей Дренте, где тогда как раз проходила выставка «Дакия: империя золота и серебра», посвященная наследию Дакийского царства, которое некогда занимало территорию современной Румынии.

За день до закрытия выставки, 25 января, посреди ночи трое в капюшонах с большой дорожной сумкой, монтировками и фонариками ворвались внутрь, предварительно взорвав ворота, и скрылись, прихватив с собой румынские национальные сокровища, включая так называемый Шлем Коцофенешти — парадный головной убор из электрума (природный сплав золота, серебра и меди), датируемый второй половиной V века до н. э.

Поль Сезанн. Натюрморт с вишнями. 1890

Вскоре полиция задержала семерых подозреваемых, суд должен состояться позднее в этом году. Однако артефакты по сей день так и не найдены. Согласно одной из версий, заказчиками ограбления выступила румынская байкерская банда Hardliners, главари которой планировали выменять Шлем Коцофенешти на освобождение из тюрьмы своих подельников.

Как бы то ни было, подозреваемые упорно хранят молчание, а правительству Нидерландов пришлось выплатить компенсацию в 5,7 млн евро страховой компании, которая, в свою очередь, выплатила ту же сумму Румынии. В случае же, если сокровища отыщутся, Румыния должна будет часть денег вернуть обратно.

Нельзя не упомянуть и самое нашумевшее дело о краже последних лет. 19 октября 2025 года группа лиц умудрилась обворовать один из крупнейших и знаменитейших музеев мира — парижский Лувр.

Сделано это было одновременно изящным и неуклюжим манером: с помощью выдвижной лестницы, установленной на заблаговременно угнанный грузовик, они поднялись на балкон, вскрыли электроинструментом окно, набрали старинного добра на 88 млн евро и ретировались, не слишком озаботившись тем, чтобы замести следы.

Благодаря этому двух предполагаемых грабителей арестовали уже через неделю, а спустя несколько дней попались еще пятеро. Правда, бесценных экспонатов при них уже не было, и есть основания полагать, что диадему Марии-Луизы Австрийской и еще ряд ювелирных украшений, принадлежавших французским монаршим особам, давно разобрали и переплавили.

Анри Матисс. Одалиска на террасе. 1922

Винить в безвозвратной утрате, впрочем, следует не только непосредственно осуществивших злодеяние, но и руководство музея, система безопасности которого, как оказалось, отчасти устарела, а отчасти и вовсе наличествовала сугубо номинально.

Но есть в этом всем и некоторый положительный момент: благодаря поднявшейся шумихе высокое ювелирное искусство французских мастеров далекого прошлого сделалось достоянием широкой общественности и частью современной популярной культуры. В частности, актриса Тияна Тейлор, звезда оскароносного фильма «Битва за битвой», в январе этого года на парижский модный показ прибыла, обвесившись репликами тех самых драгоценных изделий, чем произвела небольшой фурор.

Преступление в Лувре так сильно взбудоражило общественность, что совершенно затмило другие происшествия подобного рода, имевшие место той же осенью во Франции. 4 сентября из Национального музея Адриена Дюбуше, что в городе Лиможе, выкрали китайского фарфора на 6,5 млн евро.

16 октября столичный Национальный музей естественной истории не досчитался шести золотых самородков общим весом около 6 кг — это примерно 1,5 млн евро. А в ночь с 19 на 20 октября — то есть сразу после ограбления Лувра — из Дома просвещения Дени Дидро в Лангре исчезли 2 тысячи золотых и серебряных монет.

Что характерно, только по одному из перечисленных дел — о самородках — было произведено задержание: гражданка Китая пыталась вылететь с переплавленным золотом из Барселоны в Китай. Тогда как фарфор и монеты вместе со своими похитителями пропали без следа.