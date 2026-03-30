Военная операция США против Ирана ведёт к сильнейшему расколу американского общества. Причём впервые можно говорить о фактическом сломе старого консенсуса, который на протяжении многих лет царил в США.

Речь идёт о двухпартийной поддержке Израиля — как на уровне общества, так и со стороны политического класса в Вашингтоне. Американо-израильские отношения в ближайшие годы ожидает период длительного и очень серьёзного кризиса.

В самый канун атаки США и Израиля на Иран вышло любопытное и показательное исследование агентства Gallup. Впервые за четверть века проводимых опросов оно зафиксировало, что доля американцев, сочувствующих палестинцам, превосходит сторонников израильтян. Среди электората Демпартии сразу две трети негативно воспринимают Израиль. Та же самая картина проявляется и в стане независимых избирателей. Даже у республиканцев начинаются определённые брожения.

Причём проявляется не только партийный, но и поколенческий разрыв. Старшее поколение по традиции поддерживает еврейское государство, а вот американская молодёжь воспринимает Израиль крайне неодобрительно. Политики помоложе в обеих партиях уже без особого пиетета будут относиться к союзническим отношениям. А смена поколений в вашингтонском политикуме рано или поздно случится, она уже постепенно идёт.

Спустя месяц после начала конфликта отношение в американском обществе к Израилю стало ещё хуже.

Это заметно и по настроениям в рядах Вооружённых сил США. Число обращений к правозащитникам выросло более чем в десять раз, военнослужащие просят не допустить их отправки в зону боевых действий на Ближнем Востоке. Многие рядовые и офицеры прямо говорят, что не хотят умирать в непонятной войне ради интересов Израиля.

Общественные настроения начали влиять и на позицию многих влиятельных публичных фигур американской политики.

Большой резонанс вызвали слова нынешнего губернатора Иллинойса Джей Би Прицкера. Он — представитель влиятельного клана, который основал гостиничную сеть Hyatt и является одним из столпов Демпартии. Родственница губернатора Пенни Прицкер была министром торговли в период президентства Барака Обамы, а при Джо Байдене работала спецпосланником на Украине. Её считают одним из ключевых «кошельков» семейства Обама.

Джей Би Прицкер выступил с гневной критикой действий израильских лоббистов и обвинил их в попытке вмешаться в американские выборы.

Речь идёт об активности организации под названием Американо-израильский комитет по общественным связям (AIPAC). Он был создан в начале 1950-х годов для улучшения имиджа Израиля в глазах американцев. Тогда тоже проявлялся кризис в отношениях — общество в США шокировали действия израильских солдат, убивших десятки мирных палестинцев на Западном берегу реки Иордан. Пришлось срочно купировать последствия скандала.

За последние электоральные циклы AIPAC потратил сотни миллионов долларов на поддержку произраильских кандидатов. Причём, в отличие от лоббистских структур всех остальных стран мира в США, он не имеет официального статуса представителя интересов иностранного государства. Комитет вполне открыто обходит закон, упирая на то, что основная часть его спонсоров — это евреи с двойным гражданством.

Однако стоит отметить, что эффективность работы лоббистов Израиля с годами падает.

Скажем, в 2024 году им удалось добиться поражения лишь двух конгрессменов левых взглядов — Джамааля Боумана и Кори Буш, все остальные критики Израиля легко переизбрались на новый срок. Да и Боуман с Буш, скорее всего, проиграли в связи со скандалами личного характера.

В этом году израильские лоббисты из AIPAC стали очень уж часто попадать впросак. Комичная случай произошел в штате Нью-Джерси, где они спустили миллионы долларов на агитацию против демократа-центриста Тома Малиновски, мягкого скептика в отношении поддержки Израиля. В итоге вместо него избралась ставленница левых Аналилия Мехия, профсоюзная активистка, иммигрантка и сторонница введения санкций против Израиля.

На праймериз в Иллинойсе почти все кандидаты, которым давали деньги произраильские лоббисты, с треском провалились. Сам факт получения пожертвований от AIPAC использовался как компромат. А в дальнейшем против активности Израиля выступил и губернатор Прицкер — кстати, еврей, его предки были родом из местечка Великие Прицки под Киевом. В прошлом он поддерживал AIPAC, но сейчас разорвал с ним все связи.

Во всей красе проявляется очень серьёзный идеологический раскол между американскими и израильскими евреями. Первые в массе своей либеральны — 80% евреев в США стабильно голосуют за демократов. Им MAGA-повестка и идеология Биньямина Нетаньяху крайне чужды.

А вот израильское лобби теперь в основном делает упор на работе с христианскими сионистами в команде Дональда Трампа. Получается противоестественная спайка религиозных правых в США и Израиле.

Она вызывает всё больше раздражения у светских евреев и демократов. Последние даже угрожают в случае победы на скорых выборах в конгресс завести расследование по поводу влияния израильского лобби на американскую политику.

К этому сейчас всё и идёт — прогнозы дают демократам преимущество в 5–7 пунктов. Демпартия может получить 230 мест в конгрессе или даже больше, образовав довольно стабильное и функционирующее большинство.

Ещё более жёсткую позицию занимает левое крыло демократов. По разным оценкам, в нем насчитывается от 20 до 40 законодателей.

После выборов левых в обеих палатах конгресса явно станет ещё больше. Они уже сейчас полагают, что инициатива теперь на их стороне. Левые активно продвигают бойкот, отказ от инвестиций и введение санкций в отношении Израиля. Наиболее яркие их представители вроде нынешнего мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани (кстати, он шиит) призывают саботировать военную кампанию против Ирана.

Социология показывает, что две трети американцев негативно воспринимают ход боевых действий. А более 60% выступают за немедленное прекращение войны, вне зависимости от ситуации на фронте.

Демократы на кураже, они активно используют антивоенную карту. В американских мегаполисах начали проходить первые масштабные многомиллионные акции протеста с критикой действий Белого дома на Ближнем Востоке. Это всего лишь смотр уличного актива Демпартии. Главные протесты наверняка пройдут летом — на фоне празднования 250-летия независимости США, а затем — ближе к ноябрьским выборам.

Подавлять их будет довольно сложно в условиях дисфункции правоохранительной системы, которая уже несколько месяцев сидит без федеральных средств. Демократы блокируют выделение денег министерству внутренней безопасности, требуя для начала прекратить все миграционные рейды.

Примерно ту же схему они наверняка задействуют и в контексте запрашиваемых Трампом 200 миллиардов долларов на войну с Ираном. Демпартия будет шантажировать президента, требуя в обмен полной капитуляции на внутриполитическом треке.

Отношение к еврейскому государству в американском обществе резко ухудшилось, и последствия будут далеко идущими. Впервые одна из двух крупных партий в США ставит под вопрос «особые отношения» с Израилем.

Разногласия имелись и раньше — скажем, Генри Киссинджер неохотно выстраивал союзнические отношения с Израилем. А Обама старался отстранить Нетаньяху от власти. Но двухпартийный произраильский консенсус всё же сохранялся. Если же демократы выиграют в 2026 и 2028 годах, программы кооперации с Израилем будет ждать серьёзная перетряска.

Учитывая зависимость еврейского государства от США в финансовой и военной сферах, ничем хорошим это для Израиля точно не закончится.