Поддерживаемое Ираном йеменское движение «Ансар Аллах» (также известное как хуситы) официально присоединилось к конфликту на Ближнем Востоке.

Повстанцы провели несколько комбинированных пусков в сторону израильской территории. И хотя все снаряды были перехвачены воздушной обороной еврейского государства, само вступление хуситов в игру уже способно сильно повлиять на обстановку в регионе. Не говоря уже о состоянии энергетического рынка.

Йемен возвращается

В течение первого месяца конфликта на Ближнем Востоке «Ансар Аллах» занимало позицию стороннего наблюдателя. Хотя лидеры хуситов неоднократно объявляли, что их подразделения «готовы к развертыванию» и «кровной мести врагам» за убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи, реальных действий они так и не предприняли.

Даже в период, когда американо-израильские силы начали использовать для атак инфраструктуру Саудовской Аравии в районах, входящих в негласную «зону ответственности» йеменских прокси. Это дало повод западным аналитикам говорить о внутреннем кризисе, сковавшем проиранскую «ось сопротивления» после гибели Хаменеи.

Ситуация изменилась 28 марта, когда с территории Йемена в направлении Израиля были запущены две ракеты и несколько БПЛА. Все они были сбиты на подлете и не нанесли ущерба местной инфраструктуре.

Это, впрочем, не помешало официальному представителю повстанческой армии Яхье Сари заявить, что йеменские ракетчики «успешно поразили» некоторые «секретные цели» противника.

Днем позже хуситы запустили еще один пакет снарядов в направлении израильской территории — судя по траектории, целясь в портовую инфраструктуру Хайфы. Однако и эта атака не увенчалась успехом.

Саудовская многоходовка

События в Красном море совпали с другим существенным поворотом в регионе. В частности, с намерением Саудовской Аравии скрытно «создать плацдарм» для операций против Ирана и его ближайших союзников.

Королевство не только расширило список баз, открытых для США, но и, по некоторым данным, согласилось предоставлять коалиции разведданные по ситуации в соседних странах.

При этом демонстративных жестов из Тегерана — в том числе усиления блокады Ормузского пролива — в Доме Саудов явно не испугались. За день до вступления хуситов в войну высокопоставленные саудовские чиновники похвастались изданию Bloomberg, что Эр-Рияд в кратчайшие сроки смог вывести на проектную мощность магистральный трубопровод «Восток–Запад», соединяющий крупнейшие месторождения с терминалами отгрузки в порту Янбу на Красном море. Это стало частью переориентации цепочек поставок в условиях конфликта.

По оценкам саудитов, объемов прокачки было достаточно, чтобы королевство смогло сохранить экспортные объемы даже в условиях блокады Ормузского пролива (основного логистического маршрута) и пройти кризис без существенных потерь. Чего не скажешь о других аравийских монархиях, за исключением Омана, у которых нет альтернативных морских выходов.

Интересно, что Иран уже несколько раз предпринимал попытки дестабилизировать инфраструктуру Янбу, однако наносимые им повреждения были недостаточны, чтобы остановить отгрузку дольше, чем на сутки.

В том числе потому, что атаковать порт приходилось через всю территорию Саудовской Аравии, плотно закрытую американскими и королевскими ПВО и ПРО. У хуситов, находящихся с западными портами саудитов на одной линии, есть возможность вести беспокоящий огонь с более короткого расстояния.

К тому же, чтобы парализовать саудовскую инфраструктуру, хуситам не обязательно бить непосредственно по порту. Достаточно перекрыть «ворота в мир» — Баб-эль-Мандебский пролив.

С учетом того, что его «горловина» еще уже, чем у Ормузского (26-29 км против 39-45 км), эффективно парализовать в ней судоходство хуситам большого труда не составит.

Тем более, что за неделю до этого хуситы провели обкатку первой партии модернизированных безэкипажных катеров (БЭК), созданных по подобию иранских, что кратно повысило их возможности.

«Пропуск» для судна

Несмотря на то, что попытки Ирана и его союзников заблокировать Красное море считались скорее вопросом времени, к реальному вступлению йеменских повстанцев в боевые действия антииранская коалиция оказалась, судя по всему, не готова.

Пентагон охарактеризовал недавнюю эскалацию в Красном море как «опасный поворот конфликта», однако представители оборонного ведомства не посулили йеменцам ответных ударов. Скорее наоборот: Штаты посчитали неуместным тратить ресурсы на сдерживание еще одного иранского союзника в условиях, когда его пуски носили скорее символический характер.

Тем более, что в приоритете у американских военных сейчас находится обсуждение сценария гипотетической сухопутной операции в Иране — и разбрасываться силами прикрытия в столь сложный период, когда приказ к высадке может прозвучать в любой момент, никто не хочет.

Развернутая в Красном море европейская мониторинговая миссия «Аспидес», призванная в том числе сдерживать военную активность хуситов, также ограничилась дежурными предупреждениями в адрес судовладельцев.

В официальном сообщении миссии отмечено, что гражданские суда «вскоре могут быть атакованы в Красном море», а капитанам «стоит проявить осторожность» при движении через Баб-эль-Мандебский пролив. При этом планов нарастить военное присутствие в регионе европейцы не высказали.

Гражданское судоходство отреагировало на нарастающий кризис в Красном море нервно. Особенно в свете того, что сильные мира сего фактически самоустранились от решения проблемы.

Часть капитанов не стали ждать первых атак и заблаговременно сменили метки своих судов на электронных картах, местами довольно красноречиво. В числе наиболее популярных маркеров — «Китайский владелец», «Не израильский/Американский груз», «Мусульманский экипаж», «Русские» и так далее.

Все они служили «охранными грамотами» в период напряженности вокруг сектора Газа, и сохраняется надежда, что сработают и в этот раз.

Хуситы же пока хранят молчание, не распространяясь ни о планах возможной блокады Красного моря, ни о том, насколько лояльны они будут к гражданским судам в этот раз.

Такая неопределенность провоцирует дополнительные скачки на биржах: нефть марки Brent на волне напряженности уже торгуется выше $110 за баррель, и аналитики убеждены, что это далеко не предел.

Реальная попытка «Ансар Аллах» перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив взвинтит котировки еще выше.