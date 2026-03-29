Хотя президент США Дональд Трамп объявил мораторий на удары по энергетической инфраструктуре Ирана и намекает на переговоры, вероятность эскалации на Ближнем Востоке не снизилась.

ИА Регнум

Скорее наоборот, в случае срыва дипломатических попыток речь может пойти о наземной операции США на острове Харк или даже на континентальной части Исламской Республики.

На этом фоне растет настороженность в Турции. Анкара хотя и стала жертвой трех ракетных ударов — при этом целенаправленность и источник ударов до сих пор не определены — всеми силами пытается предотвратить втягивание в антииранскую кампанию США и Израиля.

Мотивов прекратить войну у Реджепа Тайипа Эрдогана два.

Первый — удары по Ирану идут на пользу Израилю. Турция не хотела бы превращения Израиля в супергосударство, с которым имеет разногласия в Газе, Сирии и по курдам.

На днях бывший глава МВД Турции Сулейман Сойлу, которого до пандемии записывали в возможные преемники Эрдогана, предупредил, что Израиль представляет прямую угрозу, на которую придется реагировать.

«Возможно, вы не осознаёте, но мы — соседи Израиля. Я говорю это очень четко. Мы находимся на границе. Клянусь Аллахом, если он попытается причинить нам такую же несправедливость как мусульманам; я говорю это как сын этой страны: Израиль находится в пяти часах от Хатая. Мы можем потерять 300–400 тысяч мучеников, но с позволения Аллаха, Израиля как страны не останется», — сказал он на мероприятии правящей партии AKP.

Эти беспокойства небеспочвенны. Ведь израильские эксперты и политики уровня Нафтали Беннета считают, что следующей после Ирана целью должна стать Турция.

Второй мотив — нежелание получить нестабильность на своих границах.

Тот же Сойлу предупредил, что Турцию пытаются загнать в «огненное кольцо». Сирия, несмотря на свержение Башара Асада, не стала стабильной. По соседству Израиль ведет войну против Ливана. На севере полыхает конфликт Украины и России. На востоке не все гладко в Ираке. А на западе Турция противостоит Греции и Кипру.

Если добавить к этому курдскую проблему, которая может встать в полный рост в случае дестабилизации Ирана, то Турция действительно погружается в формулу «ноль соседей без проблем». И почти во всех этих случаях есть рука Израиля.

Именно поэтому турецкая дипломатия активно работает с арабскими странами и отговаривает их от присоединения к американской коалиции по разблокировке Ормуза и поддержке наземной операции.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники в МИД Турции сообщило, что Анкара боится вовлечения стран ЛАГ в полномасштабный конфликт. С целью предотвращения такого развития событий глава турецкой дипломатии Хакан Фидан недавно посетил Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар и провел телефонные переговоры с руководством остальных стран региона.

Лидеры арабских государств Персидского залива, по оценкам МИД Турции, «теряют терпение». И на то есть объективные причины. Иран наносит удары по крупным НПЗ, нефтехранилищам и объектам ОАЭ и КСА и крупнейшему комплексу по сжижению газа в Катаре.

На этом фоне в СМИ появляются сообщения о том, что саудиты дали американцам разрешение на пользование авиабазой имени короля Фахда в Таифе на западе королевства.

А посол ОАЭ в США Юсеф Аль-Отайба в своей колонке для WSJ потребовал от Ирана «полного демонтажа ракетного и ядерного потенциала» и объявил о готовности «возглавить международные усилия по открытию Ормузского пролива».

Отношения между арабами и персами напряженные, а действия США вносят новые опасные переменные.

Каждое действие одного из них, признанное враждебным, может повысить ставки со стороны другого. Гостелерадио Ирана IRIB уже угрожает захватить ОАЭ и Бахрейн, если США решатся на сухопутную операцию.

Спикер парламента ИРИ Мохаммад Багер Галибаф, с кем американцы якобы ведут или хотят вести переговоры, пригрозил уничтожением банков и фондов стран региона, вкладывающих деньги в гособлигации США, пропитанные «кровью иранцев».

То есть ракеты могут полететь не только по американским базам, но и по офисам ЦБ Саудовской Аравии, Эмиратов, Катара, Кувейта, Abu Dhabi Investment Authority, Фонда благосостояния Катара (QIA) и так далее.

Для Турции начало прямой войны Ирана со странами ССАГПЗ не менее опасно, чем миллионы новых беженцев. Пару лет назад Эрдоган восстановил отношения с ОАЭ и КСА, пострадавшие из-за событий в Ливии. Анкара видела в монархиях Залива «кошелек» для санации своей кризисной экономики.

Катар и Саудовская Аравия в обмен получали «Байрактары» и обсуждали создание системы коллективной безопасности. Перед войной Турция рассматривала возможность вступления в оборонный альянс Саудовской Аравии и Пакистана.

Если арабские монархии пострадают, инвестициям в турецкую экономику придет конец. Кроме того, Анкаре, возможно, придется вступить в конфликт против Ирана, как минимум, чтобы защитить своего формального союзника, Катар.

Если же буря пройдет стороной, Турция надеется создать на Ближнем Востоке альтернативную систему безопасности, чтобы предотвратить будущее втягивание арабских стран в войну. По итогам турне по странам Залива Фидан отметил, что возможны новые оборонные и политические конфигурации в регионе.

Турецкие журналисты и эксперты отмечают, что традиционная система безопасности, основанная на американских базах и гарантиях, ненадежна. Военные США не смогли защитить Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар и Бахрейн от ударов и, как пишет Мурат Аслан из близкого к Фидану мозгового центра SETA, фактически самоустранились во время иранских ударов.

Так как доверие к США исчерпано, арабским странам придется искать новую опору в регионе. И такой опорой для ОАЭ и Саудовской Аравии, по мнению Аслана, становится Турция. Турция может выступить заменой неэффективному американскому протекторату.

Мысли о необходимости новой архитектуры безопасности для стран Залива разделяет и Фадиме Озкан из издания Star. Американские базы не защищают, а превращают саудитов, эмиратцев и катарцев в мишень. Странам Залива нужно прозреть и задуматься об альтернативах.

Однако, по ее словам, страны ССАГПЗ намерены создать военную структуру, направленную против Ирана. Анкара такие намерения «не одобряет» и вместо этого предлагает создать структуру, не нацеливая ее против Ирана и «не вступая в конфликт» с ним.

Пока до формирования новых альянсов и структур безопасности далеко. Арабские страны уже как минимум десять лет не могут создать «арабское НАТО». Кроме того, между ними хватает собственных противоречий и без Ирана. ОАЭ и Саудовская Аравия борются за разные интересы в Йемене, эмиратцы объединились с Израилем в Сомали против Турции, а у Катара еще остался осадок после блокады.

Поэтому Турция пытается здесь и сейчас решить более насущную проблему — не дать арабам вступить в войну против Ирана. С этой целью, как пишет Al Monitor, Анкара пытается выступить ключевым посредником в потенциальных переговорах США и Ирана.

А, во-вторых, на встрече со странами ЛАГ в Эр-Рияде Турция вместе с Пакистаном старались, чтобы итоговое заявление выглядело не таким жестким, как настаивали саудиты.

Однако действия Ирана могут внести коррективы и вынудить Турцию поменять позицию. В конце концов, после того, как над Фиданом и его коллегами начали летать ракеты во время их встречи в КСА, ему пришлось добавить в декларацию осуждение Ирана, хотя изначально турецкий министр, как и пакистанский, делать этого не собирался.

Если Турции и арабским странами удастся удержаться от втягивания в войну с Ираном, предложения Анкары о новой системе безопасности с ее лидерством могут стать весомее. Если бы в Аль-Удейде находились турецкие, а не американские истребители, Иран вряд ли стал бы туда бить.

Спрос на новую систему защиты без США в регионе растет. Не зря после удара Израиля по Катару Саудовская Аравия срочно подписала союзный пакт с ядерным Пакистаном.