В Турции сегодня большой скандал: арестовали актрису Ханде Эрчел — суперзвезду сериала «Постучись в мою дверь» и других любимых миллионами домохозяек по всему миру турецких телемелодрам.

Сначала арестовали заочно — по счастливому (для нее) совпадению, она в этот момент находилась за пределами родины. Актриса тут же поспешила успокоить поклонников, опубликовав у себя в соцсетях пост, в котором заверила, что скоро обязательно вернется, даст показания — и все благополучно разрешится. Кроме того, она подчеркнула, что всем сердцем любит свою страну, и выразила доверие турецкому государству и правосудию. А уже через два дня родная полиция встретила ее прямо в аэропорту.

Турецкое правосудие же, в свою очередь, не слишком доверяет не только Ханде Эрчел, но и многим другим видным турецкоподданным. На почве чего и затеяло масштабную операцию «Рассвет», в рамках которой периодически устраиваются массовые задержания медийных личностей, имеющих немалый вес в обществе.

Последняя волна таких задержаний, помимо Эрчел, задела еще 14 человек. Подозревают их всех в нарушении статей уголовного кодекса, содержащих такие слова, как «наркотики» и «проституция».

Также среди упомянутых 14 человек — и бывший кавалер Эрчел, миллионер Хакан Сабанджи, наследник одной из самых богатых семей Турции, владеющей финансово-промышленным конгломератом Sabancı Holding (туда входит, например, авиакомпания Pegasus Airlines). И его родной брат Керим Сабанджи. И бывшие президенты стамбульских футбольных клубов «Бешикташ» и «Галатасарай». И так далее.

Это далеко не первая полицейская акция подобного рода. Операция «Рассвет» началась еще осенью прошлого года, и новости об очередных «звездных уловах» появляются в прессе с завидной периодичностью.

Так, в числе жертв первой волны задержаний, прошедшей в конце декабря 2025 года, стал Мехмет Акиф Эрсой — телеведущий и главный редактор (теперь уже бывший) телеканала Habertürk TV, один из наиболее влиятельных журналистов Турции, некогда занимавший должность советника президента по вопросам Ближнего Востока.

А уже в начале января этого года турецкие силовики совершили ряд облав на элитные ночные клубы Стамбула, арестовав семь человек.

Одного — актера Джана Ямана, звезду сериала «Сандокан: Принц пиратов» — правда, почти сразу отпустили, несмотря на обнаруженные при нем, если верить источникам, запрещенные вещества. Оказалось, что именно на его задержание прокуратура ордер не выдавала. А вот певице и актрисе Селен Гёргюзель повезло меньше: ее арестовали вместе с коллегами Джерен Альпер и Айшей Саглам.

В какой-то момент расследование по делу о наркотиках неожиданно пересеклось с другим громким делом — о коррупции. Главным его фигурантом является бывший мэр Стамбула Экрем Имамоглу, до своего заключения под стражу считавшийся одним из основных политических противников действующего турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Случилось это после заключения под стражу турецкой интернет-селебрити Рабии Караджи, которая тут же принялась доносить на всех своих многочисленных знакомых в кругах богатых и знаменитых.

В том числе — на волейболистку Дерью Чайырган. Якобы та приходилась опальному стамбульскому градоначальнику любовницей, пользовалась его покровительством и получала от него финансовую поддержку. Дерья, в свою очередь, решительно все инсинуации в свой адрес опровергла и пообещала инициировать новое судебное разбирательство, чтобы клевету официально разоблачить.

Меж тем упомянутая выше Рабия Караджа наговорила еще много любопытного. Например, подробно рассказала о своих длительных отношениях — во многом странных и противоестественных — с бизнесменом Муратом Гюлибрахимоглу. В частности, о том, на какую широкую ногу он жил, какие субстанции нелегально употреблял, какие неприятные вещи заставлял ее делать. А этот Мурат Гюлибрахимоглу, кстати, в том же деле Экрема Имамоглу фигурирует как ближайший его подельник.

Прошлась Караджа и по другому сподвижнику Имамоглу, вместе с ним пребывающему под стражей, — экс-главе стамбульского спортивного клуба IBB Фатиху Келешу. По ее словам, все тот же Гюлибрахимоглу оказывал ему различные противозаконные услуги. На это Келеш через своего адвоката ответил изобличительной речью, в которой отметил, что столкнулся с «аморальным заговором», цель которого — «прямая атака на институт семьи».

В связях с Муратом Гюлибрахимоглу и Экремом Имамоглу призналась вдобавок Селен Гёргюзель — та самая, которую задержали в ходе облавы в начале января.

Ей, согласно ее же показаниям, довелось провести в компании названных мужчин отпуск и стать невольной свидетельницей того, как они играли в азартные игры и предавались разврату в тайной комнате в личном самолете экс-мэра Стамбула. Сама Селен Гёргюзель в этом, конечно же, не участвовала. В отличие от еще одной певицы и актрисы, Эмель Мюфтюоглу — матери Чагры Мюфтюоглу, известной по роли в сериале «Великолепный век. Империя Кёсем».

Как бы то ни было, рейды по увеселительным заведениям, где имеют обыкновение проводить досуг представители турецкой богемы, и их домашним адресам стамбульская прокуратура обосновывает «защитой общественной морали, социальной структуры и традиционного семейного уклада». Именно так сказано в официальном заявлении, опубликованном по итогам последней на данный момент операции.

Представители богемы, чьи имена теперь постоянно мелькают в прессе по соседству с терминами из уголовного кодекса, жалуются, что таким образом попирается презумпция невиновности и наносится ущерб их репутации и карьере.

Актера Догукана Гюнгёра из-за положительного теста на наркотики даже уволили из сверхуспешного сериала «Клюквенный щербет», где он отыграл четыре сезона. Фанатки сериала по этому поводу в социальных сетях хором громко возмутились и пообещали отныне этот кинопродукт бойкотировать.

Турецкая оппозиция тоже не безмолвствует и по своему обыкновению обвиняет власть в том, что та просто занимается преследованием неугодных. А всплывшие неприглядные подробности жизни современной творческой и бизнес-элиты оппонентов руководства республики, похоже, не слишком интересуют. Лидер Республиканской народной партии Озгюр Озель выступил с комментарием касательно ситуаций, дав однозначную оценку происходящему.

«Это не борьба с преступностью. Это четкое послание артистам: либо вы с нами, либо вы — следующие», — сказал он. Также Озель отметил, что пока полиция ночи напролет обыскивает дома селебрити, настоящие наркоторговцы и участники криминальных группировок спокойно гуляют на свободе.

Не на шутку возбудились и всевозможные комитеты по защите сексуальных меньшинств. Активисты считают, что на самом деле наркорасследование проводится в целях криминализации и преследования представителей ЛГБТ-сообщества*, хотя большинство арестованных к нему никак не относится.

В любом случае за внешне в целом аполитичную, но имеющую тесные личные связи с оппозиционерами гламурную тусовку власти Турции, очевидно, взялись всерьёз.

А экс-мэр Экрем Имамоглу с тревогой ожидает, чем закончится его процесс. Обвинительное заключение, подготовленное прокуратурой, насчитывает около 4 тысяч страниц, в нем он назван основателем и лидером могущественной преступной группировки. При наихудшем сценарии его могут осудить в общей сложности более чем на 2400 лет тюремного заключения.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ