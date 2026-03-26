Старейшая из действующих политических организаций ФРГ потеряла поддержку в своей многолетней вотчине. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) разгромно проиграла на выборах в ландтаг земли Рейнланд-Пфальц, где она бессменно находилась у власти с 1991 года. Это стало очередным подтверждением глубочайшего системного кризиса, в котором оказалась эта партия.

ИА Регнум Александр Швейцер и Алиса Вайдель

А партия «Альтернатива для Германии» продемонстрировала феноменальный результат, собрав 21% голосов самых молодых избирателей. Это говорит о том, что АдГ из политического изгоя — партии протеста бедных земель бывшей ГДР — превращается в реальную политическую силу, активно завоевывающую голоса молодого электората в зажиточных землях западной Германии.

Казалось бы, полученные СДПГ 25,9% голосов — это не так уж и мало. Однако по сравнению с предыдущими выборами 2021 года она потеряла здесь целых 10%. И если бы не популярный местный лидер Александр Швейцер, потери партии наверняка были бы совсем катастрофическими.

Теперь СДПГ может войти в новую земельную коалицию лишь как младший партнер Христианско-демократического союза (ХДС), повторив в миниатюре уже произошедшее на уровне федерального правительства.

На фоне удручающих цифр вице-канцлер и глава социал-демократов Клингбайль заявил о необходимости «откровенного разговора о стратегических ошибках и будущем роли СДПГ в современной Германии».

После отставки канцлера Олафа Шольца в мае 2025 года социал-демократы продолжают терять политическое влияние. Партия, задававшая тон немецкой политики во времена Вилли Брандта и Гельмута Шмидта, за последние месяцы показала два худших результата в своей 150-летней истории: в Баден-Вюртемберге — 5,5% (-5,5% в сравнении с прошлыми выборами), а теперь и в Рейнланд-Пфальце.

Если взглянуть на результаты голосования среди избирателей в возрасте 18–24 лет, ситуация для «красных» предстает еще более безрадостной.

Молодой электорат стремительно радикализируется и отходит от «умеренных» политических сил, к коим относит себя СДПГ. Зато возрастают рейтинги партии «Левые», которую в мейнстримной политологии современной Германии принято определять как тяготеющую к леворадикальным идеям.

Насколько «левы» современные немецкие «Левые» — на самом деле большой вопрос.

Советские теоретики марксизма первой половины ХХ века, скорее всего, отнесли бы современную немецкую партию к гибриду меньшевиков и умеренных троцкистов. Они отошли непосредственно от левой повестки, краеугольным камнем которой является борьба за права рабочего класса против крупного капитала, ударившись в акционизм, пустословие и условную борьбу «за всё хорошее против всего плохого».

Подобная риторика, талантливо транслирующаяся через современные средства коммуникации, стабильно находит отклик у немецкой молодежи, не привыкшей мыслить системно и внимательно вчитываться в политические программы политических партий, логически соизмеряя предвыборные обещания и возможности их реализации. Этим во многом и обусловлено «второе рождение» «Левых», которые на выборах 2021 года едва прошли в бундестаг и считались анахронизмом эпохи ГДР.

Проблема СДПГ в том, что «Левые» по кусочкам отгрызают их собственный молодежный электорат. Их радикальная демагогия в глазах молодых людей оказывается привлекательнее умеренных программ JuSo («Организация молодых социалистов» — своеобразный немецкий социал-демократический аналог советского «комсомола»).

С другой стороны, в пользу СДПГ до сих пор играет ее история, репутация конструктивной силы (уже несколько пошатнувшаяся), пул жертвователей со стороны крупного бизнеса, налаженная сеть международных связей и налаженные контакты с редакциями крупнейших средств массовой информации.

«Левые» и СДПГ уже успешно взаимодействуют на уровне региональных правительственных коалиций, например, в Мекленбурге — Передней Померании. Да и в целом социал-демократы находят общий язык с ними гораздо проще, чем с консерваторами, в политические союзы с которыми вынуждены вступать скорее от безысходности.

Неплохо «красные» находят точки соприкосновения и с «Зелеными», в коалиции с которыми они до недавнего момента управляли тем же Рейнланд-Пфальцем и относительно мирно уживались на уровне федерального правительства в рамках «светофорной коалиции».

Поэтому дальнейшая консолидация левых и левоцентристских политических сил на региональном и федеральном уровнях в формате блока под эгидой СДПГ представляется одним из возможных направлений политического развития партии. Согласно картине электоральных предпочтений молодежи Рейнланд-Пфальца сегодня такая коалиция собрала бы 48% голосов избирателей (38,2% среди всех категорий избирателей).

Однако радикализация молодежи влияет не только на левую, но и на правую часть политического спектра, заставляя делать выбор в пользу АдГ.

Пока высокие результаты «Альтернативы» влияют главным образом на нервную систему мейнстримных политических сил: с ней никто не собирается вступать в коалиции из-за действия так называемого брандмауэра (принципиального отказа системных партий от сотрудничества с радикалами).

Однако если описанная выше «красно-красно-зеленая» коалиция станет реальностью, из-за чего консерваторы от ХДС/ХСС останутся в меньшинстве, у них не останется иного выхода, кроме как искать поддержки АдГ.

В настоящее время теоретическая коалиция из «черных» (ХДС/ХСС) и «синих» (АдГ) на уровне Рейнланд-Пфальца набирает 35% среди молодежи региона и 50,5% среди всех категорий избирателей федеральной земли.

После оглашения результатов выборов в Рейнланд-Пфальце председатель АдГ Алиса Вайдель отметила, что оппозиционная работа ее партии будет «великолепной».

«Политическая сила, набравшая 19,5% голосов избирателей, опять не участвует в формировании правительства региона, несмотря на то, что избиратели снова выбрали правоцентристский альянс», — едко сказала Вайдель. «Правоцентристская коалиция более чем с 50% голосов избирателей была бы возможна здесь без каких-либо проблем», — добавила глава АдГ.

С каждым новым успехом АдГ на региональных или муниципальных выборах пресловутый брандмауэр действительно становится все тоньше и тоньше. И если социал-демократы всё же сумеют создать левоцентристский альянс СДПГ-«Левые»-«Зеленые», ХДС/ХСС, оказавшимся в меньшинстве, просто-напросто придется допустить АдГ в коалицию на правах младшего партнера.