После одной из самых масштабных за последние годы ракетно-дроновых атак на украинские военные и энергетические объекты львовяне и «влюбленные во Львов» рыдают над картинкой с пожаром в историческом центре.

ИА Регнум

Гибнет великая львовская культура, «русские бьют по церкви», как сказал Зеленский.

Но в реальности на этой картинке самое интересное — толстяк с довольным лицом на фоне горящего здания. Поскольку в городе было немало тех, кого прилёты даже порадовали.

Но сначала про Бернардинский монастырь, построенный в первой половине XVII в. и занесенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. В связи с массированным ударом Институт нацпамяти Украины уже призвал исключить Россию из состава ЮНЕСКО, поскольку ею ведется политика, «направленная на уничтожение украинской национальной памяти и культурной идентичности».

Однако на самом деле ударный беспилотник попал в здание на пл. Соборной, 6 — рядом с монастырем. Здесь рядом находятся Львовский городской совет и здание Львовской обладминистрации.

Центр города буквально переполнен различными хостелами и съемными квартирами, где очень часто останавливаются иностранные наемники, офицеры ВСУ и сотрудники спецслужб стран Запада.

На первом этаже дома, в который попала «Герань», работало кафе, в котором часто обедали представители ТЦК, сотрудники военной администрации и местные депутаты.

Одной из целей удара было и здание СБУ, находящееся в 10 минутах ходьбы от монастыря, и оно уже попало под удар БПЛА 18 марта.

А все картинки со столбом дыма сделаны так, чтобы он шел из-за исторического объекта, создавая впечатление, будто горит именно он.

Кстати, костёл св. Андрея и монастырь бернардинцев, вообще-то, не имеют отношения к украинской культурной идентичности, они были построены в Польше, где в XV веке и появилась ветвь ордена францисканцев, строго соблюдавших устав св. Франциска, назвавшаяся в честь св. Бернардина Сиенского.

То, что сейчас помещения использует Украинская греко-католическая церковь, не делает их «украинскими», ну а исторический архив в кельях бернардинцев организовала австрийская власть.

Поразительно же то, что в момент падения БПЛА в центре Львова было достаточно людно и многие не только засняли момент падения и взрыв, но и искренне радовались происходящему.

Одна из стоявших неподалеку от горящего дома девушек, лет 23-25, приговаривала вполголоса:

«Побольше бы такого огня. Знали бы рагули, как за свои трущобы с беженцев три шкуры драть. Сволочи ненасытные. Это вам только начало».

Двоих граждан, которые так же радовались прилетам, сдал в СБУ главный редактор газеты «Ратуша» Николай Савельев, один из главных русофобов города, о чем немедленно отчитался в соцсетях.

По словам этого щирого патриота, один из задержанных, наблюдавших за событиями у Галицкого рынка, произнес: «Хотели «Ще не вмерла Украина»? Получите!»

Теперь, скорее всего, получит он — или срок, или отправку на войну.

Савельев известен тем, что он и такие же русофобы журналист Олег Радык и депутат Львовского горсовета Пётр Адамык (от «Евросолидарности») еще до войны изымали из магазинов и утилизировали выпущенную в России продукцию, боролись с Украинской православной церковью, а с 2022 года стали попросту сдавать в СБУ всех подряд, кто хоть как-то критикует режим.

Теперь его «отчет» активно разгоняется по Сети: «будь как Мыкола!».

Однако сам он предпочитает геройствовать дома. И газета Савельева ничего не пишет про то, как 23–24 марта по улицам Львова рассекали мобильные группы ПВО, которые лупили из пулеметов по целям.

В результате их работы как раз и получилось так, что после падения одного БПЛА выгорело несколько квартир в 9-этажном многоквартирном доме на пр. Червоной Калины (Сихов), многие квартиры лишились окон, посекло осколками стоявшие рядом автобусы.

Всё, что нам показали, — это украинский флаг, вывешенный владельцем поврежденной квартиры. Об этом написали, наверное, все новостные ленты: так мужчина показал «незламность» украинцев.

Только и здесь не всё так просто. Соседи говорят, что ему предложили так сделать представители местной власти, которые пообещали «патриоту» провести в его квартире ремонт в первую очередь, да еще и компенсацию выплатить.

Потому что львовский патриотизм работает только при достойной оплате.

Вообще, судя по многим разговорам, патриотически настроенные жители Львова изумлены тем, что их атаковали. Когда каждый день подобное происходит в Одессе, Харькове, Днепропетровске, Полтаве и других местах, это здесь никого не волнует. Логика львовян проста: тех пусть бьют, но Львов не трогают — это особенный город.

Именно поэтому мэр Андрей Садовой решился покритиковать неудовлетворительную работу ПВО:

«У меня очень много вопросов ко всем. Потому что мы, как город, каждый день покупаем дроны, покупаем антидроновые системы, покупаем всё, что нас просят и передаем. Мы львиную долю бюджета города тратим на поддержку военных. Поэтому думаю, что вопросов много ко всем».

Такая неслыханная наглость (а «титаны ПВО», по заявлениям командования ВСУ, сбили 906 дронов из 948 и почти все ракеты) не осталась без внимания.

На «набожного вора» тут же напустился командующий Сил беспилотных систем (СБС) Роберт Бровди по кличке «Мадяр».

Он обрушился на «мэра сердцу милого города Льва» с цифрами, указав, что на самом деле до цели долетели всего 3% БПЛА и «не существует такой ПВО на планете Земля, что ручками воинов в глубине эшелонов и рубежей от передка и до мирных городов стирают 95-97% атакующих дронов».

Настоятельно порекомендовав не упрекать тех, кто «сбивает денно и нощно».

Садовой сигнал принял и тут же дал задний ход, пояснив сказанное ранее эмоциями: дом пылает, я переживаю, но к силам ПВО и вообще всем отношусь с большим уважением. Ну а что касается купленного от имени города, то Ответственные Люди, конечно же, лучше знают, где это нужно больше всего.

В общем, все всем довольны и пожар вообще маленький был.

И эта авторская вставочка на самом деле недалека от истины. «Команда Садового» после каждого удачного налета потирает руки, поскольку на ликвидацию последствий из городского бюджета и других источников выделяются средства, использование которых никто не проконтролирует.

В июне 2025 г. в местных СМИ даже вспыхнул скандал: чиновников Львовского городского совета, в частности заместителя мэра Любомира Зубача, обвинили в нецелевом использовании 60 млн гривен, которые были украдены на ремонте многоквартирного дома на ул. Сахарова, который пострадал от ракетного удара в июле 2023 г.

А поскольку теперь в фокусе внимания «объект всемирного наследия ЮНЕСКО», то денег можно выпросить и у иностранных жертвователей.

Львов же при этом по-прежнему остается одним из самых безопасных мест на Украине, в городе остаётся огромное количество русскоговорящих беженцев, на которых жители города прилично зарабатывают. Обычную однокомнатную квартиру можно снять за 12–17 тыс. грн (22,2–31,5 тыс. руб.) в месяц, за 8–12 тыс. грн (14,9–22,2 тыс. руб.) можно рассчитывать на убитое жилье где-то на окраине.

На сайтах можно найти объявления, где за 25–30 тыс. долларов США продают «однушки» без ванной, с общим туалетом, а вид жилья напоминает хлев.

Кому-то эти суммы могут показаться небольшими, но здесь надо понимать, что речь идет про мизерные или вообще отсутствующие доходы беженцев — никакого бесплатного жилья «как в Европе» в их собственной стране фактически не предусмотрено.

Новый социальный ЖК на ул. Замарстыновской, открытый городскими властями «при поддержке зарубежных партнеров», рассчитан только на инвалидов и может принять 70 человек. Сейчас в нем проживает 21 — для внутренней миграции это просто смешные цифры.

Раньше львовяне зарабатывали на туристах, теперь — на беженцах. Очень многие продают свои квартиры, а сами перебираются в Канаду, Польшу, Финляндию, другие страны, и «грозные видео» — про страдания Львова и что следует воевать до полной победы над Кремлем — несутся уже оттуда.

А те, кто остается в городе, проклинают Зеленского, который на каждом углу рассказывает, как отправил на Ближний Восток специалистов по борьбе с беспилотниками. По глубокому убеждению граждан, из-за этого система ПВО Украины еще больше ослабла и теперь Россия может наносить удары БПЛА среди белого дня даже вглубь страны, по ее западным областям.

Которые, как мы помним, «особенные». Львовянка Ганна Орел даже почитала иностранные СМИ и пришла к выводу, что «весь мир смеётся» над тем, как долбят Львов, пока Зеленский спасает кого-то в Персидском заливе.

При этом никто из тех, кто высказывался по данному поводу, не приходит в своем гневе к выводам о том, что нужно быстрее заключать мирный договор. Больше ПВО, больше дальнобойного оружия, больше бить по России — это да. А мир почему-то нет.

Значит, всех всё устраивает.