Образцовая украинская гражданка Ирина Харациди-Логинова из Харькова, которой раньше всё в стране нравилось, внезапно перехотела в ней жить и глубоко разочарована.

ИА Регнум

Случилось это после того, как женщина внезапно обнаружила, что стоит на воинском учёте, прошла военно-врачебную комиссию еще в 2000 году и находится в розыске ТЦК.

За что ей начислен штраф в 17 тысяч гривен (чуть больше 31 тыс. рублей).

При этом ни военного, ни медицинского, ни фармацевтического образования у неё нет, она «никогда добровольно не становилась на учет и не давала согласия на использование своих персональных данных и передачу их третьим лицам».

В электронном реестре Ирина числится как военнообязанный художник, работник клубов и библиотек.

Естественно, взволнованная дама вступила в переписку с районным и областным ТЦК, где ей после предоставления документов об образовании розыск и штраф отменили, однако с воинского учета не сняли.

Дежурный военком старательно перечислил нормы законодательства и сообщил, что «на данный момент отсутствуют правовые основания относительно исключения Вас из военного учета военнообязанных».

Другими словами, попадание в реестр — дорога в один конец: украинские законы не предусматривают механизма исключения из учета тех, кто попал туда ошибочно или незаконно.

И теперь в сознании Ирины случился переворот — она с гневом рассказывает в соцсетях о том, что всегда была патриотом: жила на Украине, официально работала, платила налоги, донатила на ВСУ и жила по закону.

Однако вот «Шевченковский ТЦК в городе Харькове решил, что может сделать из меня преступницу».

«Меня незаконно внесли в реестр военнообязанных и незаконно объявили в розыск, потом незаконно назначили штраф. Всё это время я верила, что это ошибка и её исправят. Но нет, Шевченковский ТЦК… решил пойти дальше — и нарушить не только Конституцию Украины, но и Закон про защиту персональных данных», — жалуется дама в классическом стиле «а нас за шо?».

И приходит к выводу, что не хочет жить в государстве, где какой-то ТЦК решает, что ты никто, делает с твоей персональной информацией что хочет, а минобороны и областной ТЦК это прикрывают. Просто напрочь отбивает желание находиться там, «где права человека и Конституция — это ничто».

Вспоминает она и случай с «монобанком», владелец которого выложил в открытый доступ фото и данные девушки, которая проходила онлайн-верификацию с флагом Словении на стене — спутал с российским.

Неожиданные открытия для гражданки страны, где права человека и Конституция — ничто уже очень давно и где действительно с каждым могут сделать в принципе что угодно. Выдавая ежедневный беспредел ТЦК за дипфейки с использованием ИИ.

Но главное, что после откровений Ирины обнаружились еще пять женщин, которых ТЦК объявил в розыск как подлежащих мобилизации, хотя они не имеют медицинского образования. А потом ещё.

«Уже больше года я военнообязанная не по своему желанию. У меня нет медицинского образования, военной кафедры у меня не было. Я добровольно не становилась на учет, но в «Резерв+» я солдат. Была в розыске, о чем случайно узнала. Я думала это ошибка, но нашла еще 20+ девушек на учете в ТЦК Шевченковского р-на в г. Харькове с такой же ситуацией», — написала психолог Агата Захарян.

География, исходя не только из комментариев в соцсетях, но и судебных решений, пока ограниченная — Киев, Харьков, Днепропетровск. И украинское минобороны делает вид, что не понимает, о чем речь: «реестры, к сожалению, не идеальны, и бывают казусные ситуации».

Начальник Главного управления информационных технологий Олег Берестовой пояснил, что база «Резерв+» отображает информацию из государственного реестра военнообязанных, а туда все записи попадают либо с бумажных карт ТЦК, либо из других государственных баз.

В свою очередь, в районном ТЦК в Харькове весьма нагло заявили, что часть данных потеряли во время боевых действий летом 2022 года, поэтому подтвердить или опровергнуть информацию не могут.

А поскольку снимать с незаконного учета страдалиц никто не спешит, легко можно предположить, что таким образом обкатывается технология мобилизации женщин, которая была весьма обсуждаемой темой еще в 2023 году.

Как рассказывало тогда ИА Регнум, для службы в ВСУ с представительниц прекрасного пола были сняты практически все ограничения и принудительной мобилизации они не подлежали. До сегодняшнего дня служба могла быть только добровольной и круг профессий, для которых воинский учет является обязательным, был ограничен.

И рост числа женщин в армии был непрерывным.

Три года назад заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что за первый год он составил 10 тысяч, из которых 5 тысяч находились на передовой. Однако фактически, помимо военнослужащих, в армии имелись и вольнонаемные, и в 2023 году общее количество женщин доросло до 60 тысяч: по сравнению с «довоенной» цифрой увеличение практически вдвое.

В нынешнем году в честь 8 Марта главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прошелся по свежей статистике. По его словам, сейчас в ВСУ уже 75 тысяч женщин, более 55 тысяч из них — военнослужащие: «И каждый год их количество растет».

Причем по сравнению с прошлым годом их количество на боевых должностях выросло в 2,5 раза, а в целом — на 5 тысяч. То есть было 70 тысяч всего и 20 тысяч — с автоматом на передовой.

Такой интересный перекос без всякого сомнения связан с нерешаемой проблемой дефицита личного состава и массовым дезертирством военнослужащих-мужчин. А заодно — с «блатными батальонами» и фиктивной службой, выросшей практически в отрасль экономики. В прессу откровения «бойчынь» теперь попадают очень редко, поэтому узнать, связан ли перевод с тыловых должностей на боевые с их личной инициативой, не представляется возможным.

Но, глядя на пример патриотки Ирины, можно предположить, что с ними поступили так же — принудительно.

С пополнением личного состава у Сырского большие проблемы. И в последнее время в соцсетях заметно выросло количество видео силового задержания мужчин рейдовыми группами ТЦК и полиции, которые как будто озверели.

Буквально сегодня проскочила новость о том, как в Одессе военкомовский бус с разными номерами впереди и сзади сбил во дворе пенсионерку — и уехал. А полиция заявление на месте принимать отказалась.

Харьков, с которого мы начали рассказ, описывается очевидцами как город без мужчин. «Если бомж какой-то вылазит к мусорке — тут же пакуют его — и в окоп. Вообще нигде не встретить мужиков призывного возраста, ни на улицах, ни в транспорте»,— делится с ИА Регнум житель города Роман (у него самого еще 1,5 года действует бронь).

Так что «пилотный проект» по розыску женщин, непонятно как ставших военными, именно в Харькове выглядит очень логично.

Представители властей открыто анонсируют резкое ужесточение мобилизационных мероприятий в Киеве, поскольку в малых городах выгребли всех, а в столице полно народу. При этом генпрокуратура и госбюро расследований больше не публикуют статистику по дезертирам в ВСУ.

Последняя озвученная нынешним министром обороны Михаилом Фёдоровым цифра — 200 тысяч человек, и это только зарегистрированные случаи.

Таким образом, мобилизация наиболее массового человеческого ресурса в виде «прекрасных дам» является вполне очевидным шагом. Если количество молодежи в возрасте до 25 лет на Украине оценивается максимум в 800 тысяч человек, то женщин — более 18 миллионов, хотя и вычленить, сколько из них в возрасте старше 60, довольно сложно.

А что с ними будет дальше — покажет лакмусовая бумажка в виде обещанного экс-спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым введения поправок в законодательство. В его партии (а громкая инициатива, понятное дело, исходит как реклама политсилы) предлагают огромные штрафы для ТЦК за незаконный розыск женщин и внесение их в базу «уклонистов» и автоматическое исключение из реестра в случае ошибки.

Если это действительно случится — значит, наши прогнозы неверны. Но в целом, глядя на месседжи глобалистов, предлагающих Украине настраиваться повоевать еще два-три года, представляется, что всё же верны.