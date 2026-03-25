На фоне горячей обстановки на мировых нефтяных рынках прогремел взрыв на крупнейшем американском нефтеперерабатывающем заводе. Предприятие, принадлежащее компании Valero, находится в Порт-Артуре, штат Техас, и способно перерабатывать примерно 380 тысяч баррелей в сутки.

Свидетели сообщают, что звуки взрыва были слышны на расстоянии десятков километров, заставив дрожать стекла машин и домов, а черные клубы дыма от пожара заполонили не только небо над НПЗ, но и все социальные сети.

Местное население сразу получило предупреждение о необходимости оставаться дома.

Уже через несколько часов режим самоизоляции был снят, однако волну паники в медиапространстве это не остановило. Блогеры и журналисты задаются вопросами о том, что же это было — несчастный случай или диверсия? Все-таки идет война с Ираном.

Учитывая заряженность инфополя, порассуждать про «атаки иранских прокси» представляется весьма соблазнительным — однако история происшествий на объектах компании Valero всё же склоняет к тому, чтобы обратить внимание на совсем другие американские проблемы.

Правоохранительные органы уже предварительно назвали причину случившегося: источником возгорания мог стать неисправный нагревательный блок. Никто из сотрудников не пострадал, однако эксперты еще продолжают мониторинг качества воздуха и анализируют потенциальный вред для окружающей среды.

Следует отметить, что такие серьезные ситуации для компании не в новинку.

Только на одном этом НПЗ в Порт-Артуре в свое время произошла целая серия инцидентов: согласно данным сайтов отдельных адвокатских фирм, летом 2007 года завод отметился сразу тремя крупными авариями.

В июле сотни литров бензина попали в близлежащий водоем, позже из-за выбросов сероводорода госпитализировали сорок человек, а в начале августа взорвалась одна из труб и также спровоцировала пожар. Сведений о том, как именно устраняли проблему, нет. Как и о том, устраняли ли ее вообще, ведь уже в ноябре того же года в местных новостях вновь писали о взрыве на НПЗ в Порт-Артуре.

На других объектах компании дела тоже идут не очень хорошо: в том же 2007 году на НПЗ в Санрее, штат Техас, случился крупный пожар. В качестве причины назвали воду, просочившуюся в неработающий участок трубопровода и вызвавшую сброс сжиженного пропана.

Тогда же инспекционные службы сделали вывод, что на заводе отсутствует эффективная программа по выявлению и защите от замерзания трубопроводов и оборудования, которое используется нерегулярно.

Инспекторы попеняли и на пренебрежение правилами пожарной безопасности. Последствия были тяжелее, чем сейчас: несколько рабочих получили сильные ожоги, а работа была остановлена на два месяца. Кроме того, пожар привел к выбросу примерно 2,5 тонны токсичного хлора.

В той истории был и другой нюанс — проверяющие ведомства признали, что должная защита от замерзания оборудования отсутствует и на других заводах, и призывали отраслевые ассоциации заняться проблемой.

На этом неприятности компании не закончились. Серией инцидентов в 2017 и 2019 годах «отметился» НПЗ Valero в Бенише, штат Калифорния. В результате инспекции в 2019 году правоохранительные органы выявили нарушения, среди которых была неспособность компании незамедлительно сообщать о выбросах опасных веществ, а также обновлять и анализировать информацию о технологической безопасности.

Тогда Valero обязали выплатить больше миллиона долларов штрафа и улучшить систему химической безопасности. По состоянию на лето 2025 года этот процесс так и не был доведен до конца.

После всего описанного может создаться впечатление, что все проблемы происходят только на НПЗ Valero. Вовсе нет.

В Порт-Артуре, который является крупным центром американской нефтяной промышленности, наблюдались проблемы и на предприятии дочерней структуры французского энергетического гиганта Total. В период с 2007 по 2011 год на НПЗ произошло более 70 случаев выброса бензола, а мер по устранению нарушений компания так и не предприняла. В результате Total обязалась выплатить почти девятимиллионный штраф и инвестировать в переоборудование завода еще два миллиарда.

Интересно, что в большинстве случаев причины аварий на американских НПЗ кроются не в человеческом факторе, а в износе оборудования — у компании Valero это особенно заметно. Улучшения после каждой аварии в итоге представляют собой этакую локальную «припарку», но не решают проблем — и это при условии, что нулевая аварийность на таких объектах в принципе недостижима.

Кроме того, в Техасе большая часть НПЗ имеет дело с так называемой «тяжелой» нефтью, для которой нужно более технологически сложное оборудование, да и внедрять инновации там сложнее.

В 2023 году Дональд Трамп, вовсю ругая своего политического противника Джо Байдена, одним из первых прибыл в городок Ист-Палестайн, где случилась крупная техногенная авария: 50 вагонов поезда, принадлежавшего компании Norfolk Southern и перевозившего химические вещества, сошли с рельсов, отравив землю, водоем и воздух. Белый дом направил на место крушения медиков и токсикологов лишь спустя пару недель после инцидента.

Республиканцы тогда сделали себе неплохую рекламу, первыми приехав на место катастрофы и начав разговаривать с населением. Они принялись обвинять Демократическую партию в непрофессионализме и нецелевом расходовании бюджетных средств.

Упрекать команду Байдена было в чем — железнодорожная система страны оставляет желать лучшего. Не первый год говорят и об износе многочисленных объектов водной инфраструктуры — портов, мостов, плотин.

Однако прошло три года, а ситуация не меняется.

Проблемы с железнодорожной и водной инфраструктурой тогда по большей части касались поставок товаров по стране, и на первый план проблему вывела серия техногенных катастроф, которые хоть и были опасны, но имели региональный или локальный характер. А вот аварии на НПЗ в США 2026 года — это уже явление, которое плотно связано с международными амбициями США.

Война на Ближнем Востоке повлекла за собой высвобождение из стратегического резерва США 42,5 миллиона баррелей нефти. А множество сделок, связанных с нефтью и газом, замедлились или вовсе отложены.

Американский обыватель слушает про очередной удар по Ирану, ощущая его как удар по своему кошельку из-за роста цен на бензин — в стране, где без личного автомобиля обходятся лишь немногие.

Возможно, ситуация в глазах избирателей выглядела бы не такой тяжелой, если бы перед атакой на Иран они не были воодушевлены предстоящим насыщением американского рынка нефтью из «обезглавленной» Венесуэлы. Этого так и не произошло. А сейчас венесуэльская нефть явно бы не помешала (впрочем, учитывая ЧП в Техасе, и этого могло бы не хватить).

А еще проще было бы, если бы самые активные партнеры США в Латинской Америке не стали борьбу с наркокартелями связывать с «уничтожением прокси Ирана в регионе» (здесь больше всех усердствовал Эквадор), утверждая, что «ячеек режима» еще очень много.

Такая риторика не только не улучшила ситуацию с безопасностью, но и предоставила возможность оппонентам любое — даже рядовое — событие истолковывать как «теракт», «диверсию» или «месть враждебных сил». В эту категорию уже записывают и аварии на старом оборудовании НПЗ, и дроны контрабандистов в приграничье, и стрельбу в учебных заведениях.