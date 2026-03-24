Даже похороны самопровозглашенного «патриарха Киевского и всея Руси-Украины» Филарета не обошлись без шокирующих событий — и после смерти Михаил Денисенко остался верен себе.

Мертвое тело 97-летнего старца украли из больницы представители политической Православной церкви Украины (ПЦУ), после чего гроб был доставлен в Михайловский златоверхий монастырь. Когда-то он принадлежал Филарету (точнее, его Украинской православной церкви Киевского патриархата, УПЦ КП), а с 2020 года стал резиденцией предстоятеля ПЦУ Епифания.

Он-то 22 марта и провел отпевание, а уж тогда скорбная процессия отправилась через весь центр во Владимирский кафедральный собор, всё еще остающийся за УПЦ КП: всё чинно, духовенство в белых облачениях, огромный портрет Филарета и прямые репортажи с места событий.

Там его и похоронили, вообще не обращая внимания на протесты служителей Киевского патриархата.

Со смертью ересиарха, в 1992 году пошедшего на раскол с Русской православной церковью и создавшего на Украине «независимую патриархию», история УПЦ КП подходит к концу. Даже несмотря на то, что помощники Филарета в спешном порядке перерегистрировали бренд на себя и провозгласили дальнейшую борьбу за непризнание своего самороспуска в пользу создания ПЦУ.

Всю жизнь проживший в расколе (за что бывший иерарх РПЦ в 1997 году был предан анафеме), старец умудрился устроить раскол и при создании «единой поместной церкви», одного из главных проектов предвыборной кампании Петра Порошенко* в 2018 году.

Теперь же ПЦУ намерена додушить последние очаги сопротивления профессиональных раскольников и отобрать последнее имущество, принадлежавшее УПЦ КП и лично Филарету.

Включая и знаменитый Владимирский собор, воздвигнутый в память крестителя Руси и расписанный лучшими русскими художниками.

Раскол 2.0

Похищение гроба с покойником ПЦУ было необходимо исключительно в политических целях.

Когда всеми правдами, неправдами и большим чемоданом денег для константинопольского патриарха Варфоломея украинская власть добилась томоса об автокефалии для новосозданной церковной структуры, без Филарета ничего бы не вышло. Поскольку ПЦУ создавалась путем слияния УПЦ КП, имевшей порядка пяти тысяч приходов и несколько монастырей, и Украинской автокефальной православной церкви, к 2018 году уже полумертвой.

В новой конструкции «патриарх всея Руси-Украины» должен был обрести позицию духовного наставника и фактического руководителя «государственной церкви» — дергать за все ниточки, назначать и убирать людей, управлять имуществом.

И согласился он на это потому, что Епифаний, которого поставили во главе ПЦУ из-за нежелания Константинополя продвигать столь одиозную фигуру, как проклятый Филарет, был его учеником.

Старик был уверен, что сделка удачная и его мечта возглавить «единую церковь», уничтожив, наконец, каноническую УПЦ, наконец-то сбудется.

Однако фактически он стал лишь «почетным патриархом»: молодая команда Епифания тут же энергично задвинула его в угол, начав отъем имущества расформированной УПЦ КП — в первую очередь забрав Михайловский златоверхий и Выдубицкий монастыри в Киеве. Осознав к маю 2019 г., что руководить ПЦУ он не будет, Филарет пошел на публичный скандал, отказавшись от ликвидации своей личной церкви и провозгласив борьбу с новой — поскольку она была создана неправильно и будет служить грекам, а не Украине.

«Поместный собор» по её созданию в большом интервью в июле 2019-го он назвал «сбором подписей за отказ от Киевского патриархата».

«Но это не был Поместный собор, потому что Поместный проходит в соответствии с процедурой, которая записана в уставе УПЦ КП. А был собор киевской митрополии в составе Константинопольского патриархата, где главой собора был греческий митрополит, а не патриарх киевский. На соборе были греческие митрополиты, которые играли такую же роль, как и украинские епископы.

Устав, который был принят на этом соборе, — это устав греческой церкви. Поэтому собор 15 декабря мы считаем собором Константинопольского патриархата, на котором выбрали предстоятеля и которому вручили Томос об автокефалии, но не такую автокефалию, которую имеют другие православные церкви», — пояснял журналистам свою позицию разгневанный Филарет, стремительно терявший нажитое.

С ликвидацией Минюстом УПЦ КП бунтарь тоже не согласился, и даже добрался до Верховного суда, требуя признания результатов «томосного» собора недействительными. А до того созвал свой собственный поместный собор и отменил решение о ликвидации УПЦ КП — эти изменения госрегистратор принимать отказывался.

После чего в Окружной админсуд Киева полетел иск с требованием обязать Госслужбу по этнополитике и свободе совести такую регистрацию осуществить.

Таким образом, не успев появиться на свет, ПЦУ получила свой собственный раскол и публичный конфликт с очень узнаваемой и обладающей определенным весом фигурой, которая олицетворяла химерное «независимое украинское православие», пока все нынешние националистические иерархи еще ходили под стол пешком.

И до момента его смерти госцерковь, несмотря на декларируемое единство с властью, оставалась разорванной изнутри, не имея возможности пользоваться объектами, которые уже перешли на её баланс.

Теперь же ПЦУ готова дать последний бой, который закроет 34-летнюю историю «Киевского патриархата».

Битва за бренд

Похищение тела в рамках решения крупной политической проблемы было необходимым — это символическое «присвоение» заметной и всем известной фигуры.

Разорвав сделку, Филарет отказался и от звания «почетного патриарха». И более того, в духовном завещании прямо запретил отпевание и погребение представителями ПЦУ. То есть, пойдя против его воли, иерархи госцеркви отыграли мероприятие у представителей УПЦ КП, которые спешно предпринимали действия по захвату бренда.

Не успели ещё состояться похороны, как место Филарета уже занял преемник. Помощник старика в последние годы, архиепископ Сумской и Ахтырский Никодим (Владимир Кобзарь), быстро устроил онлайн-голосование по избранию себя новым «патриархом». Для этого хватило всего семи голосов из 12 — часть архиереев УПЦ КП отказалась принимать участие.

Столь же мгновенно новый руководитель (в конце 80-х учившийся в военном училище, а потому знающий толк в стремительных контратаках) выступил с заявлением, что УПЦ КП остается в качестве независимого духовного института, «без намерения вхождения в какие-либо другие церковные структуры».

«Мы, архиереи УПЦ КП, не признаем ни одного документа или завещания, который возможно будет опубликован руководством ПЦУ после захоронения Святейшего Патриарха Филарета, а также документов или завещаний, подписанных тайно, кроме духовного завещания Святейшего Патриарха Киевского и всея Руси, сделанного на кафедральном Патриаршем соборе г. Киева 19.10.2025 г. в присутствии епископов УПЦ КП и официально опубликованного на сайте Патриархии УПЦ КП», — говорится в заявлении, опубликованном уже 21 марта.

Главное здесь — быстрота и наглость, а тот факт, что Владимирский собор был оцеплен силовиками, играющими на стороне ПЦУ, был использован для инфоповода: пострадали за правду. Хотя было понятно, что проводы «великого человека» уже не были мероприятием УПЦ КП — событие полностью срежиссировано под нужды Епифания.

Ну а сам Владимирский собор, в котором Филарет прослужил 60 лет кряду, является одним из центральных элементов драки за имущество. К 2026 году под его контролем оставалось совсем немногое, но это весьма интересные объекты.

В десяти минутах ходьбы от Владимирского находится резиденция «патриарха» на Пушкинской, 36 — перестроенный после войны особняк, где покойник восседал еще с советских времен, когда был патриаршим экзархом и митрополитом Киевским и Галицким.

В УПЦ КП по-прежнему остается Свято-Феодосийский монастырь с Феодосиевским собором в Киеве, расположенный рядом с Лаврой. Несмотря на перерегистрацию и назначение нового наместника, филаретовский ставленник с братией оказал сопротивление и помещения не отдаёт.

В сумском хозяйстве нового начальника Никодима, в Одесской и Харьковской епархиях остается около 30 приходов, плюс зарубежные представительства в Молдавии, Греции, Германии и США. Остались какие-то счета и личные накопления Филарета, ещё в советские времена, как рассказывала его родная дочь Вера, державшего битком набитый сейф с ценностями.

Судя по всему, оставаться у старых владельцев всё это будет недолго: разгром УПЦ КП неминуем.

Как пишет украинский историк и доктор богословия Сергей Шумило, личный секретарь Филарета и управделами Киевского патриархата архиепископ Переяславский и Белоцерковский Андрей Маруцак вместе с настоятелем Владимирского собора (тоже многолетним помощником «патриарха») и другими клириками были на отпевании вместе с епископатом и духовенством ПЦУ.

И в выборах Никодима он участия не принимал.

«Судя по всему, раскол на УПЦ КП и ПЦУ после смерти патр. Филарета сам развеялся. Без фигуры патр. Филарета он теряет смысл и значение. Остались на Украине еще четыре бывших епископа УПЦ КП, имеющие лишь несколько приходов, которые при активной поддержке гражданина РФ митрополита Белгородского (УПЦ КП. — Прим. ред.) и «экзарха всероссийского» Иоасафа Шибаева… поспешили уже на следующий день после смерти патр. Филарета, не дождавшись даже захоронения и 40 дней траура (который принято соблюдать по канонической практике) и не соблюдая регламент и процедуру созыва архиерейского и поместного соборов УПЦ КП, …сами себе где-то на квартире провозгласили т. н. «киевским патриархом» сумского епископа», — рассуждает Шумило.

Без филаретовского авторитета и личных связей, которые унаследовать невозможно, УПЦ КП уже не будет перерегистрирована заново — максимум получит другое название. И претендовать на наследство группа отщепенцев не сможет.

По имеющейся информации, эта небольшая группа теперь будет искать возможность получить легализацию и государственную регистрацию под другим названием.

Даже несмотря на личную дружбу жены Филарета (что всегда вызывало у людей оторопь) с супругой президента Кравчука, несмотря на установленные при президенте Кучме квоты (на пять новых храмов канонической церкви открывать один УПЦ КП), несмотря на излучаемую «проукраинскость», УПЦ КП так и не смогла выбраться из состояния маргинальной конторы, умудрившейся уляпать грязью всё вокруг.

И уходит в небытие, не оставив после себя никакой доброй памяти.

*Внесен в список террористов и экстремистов