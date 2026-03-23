Несмотря на заявления американских и израильских военачальников о том, что у Ирана «не осталось ракет» для выполнения целенаправленных атак, Тегерану удается периодически публично опровергать эти утверждения.

ИА Регнум

В частности, на днях иранские силы нанесли успешный удар по южной части Израиля, поразив здания в городах Димона и Арад. В результате атаки пострадали 303 человека.

Инцидент вызвал бурю негодования у израильтян. И не столько потому, что это стало самой крупной успешной атакой Тегерана с начала кампании. Дело в том, что неподалеку от Димоны и Арада, в пустыне Негев, расположен ядерный исследовательский центр имени Шимона Переса, являющийся жемчужиной израильского «ядерного периметра».

И недавняя успешная атака иранцев создала реальную угрозу для этого центра.

С начала февральской кампании ракеты на юг Израиля со стороны Ирана практически не запускались — хотя официальный Тегеран неоднократно угрожал «стереть с лица земли» ключевые объекты еврейского государства в Негеве.

Для устрашения оппонента иранцы, как правило, использовали БПЛА, которые легко сбивались местной эшелонированной воздушной обороной.

Так продолжалось вплоть до конца второй декады марта, когда Израиль вновь решил поднять градус эскалации и ударил по ядерному объекту Ирана в Натанзе. Тегеран отреагировал быстро и асимметрично: «тихий Юг» огласили сирены воздушной тревоги, а вскоре — и сильные взрывы.

Примечательно, что для удара по южным городам Иран использовал жидкотопливные ракеты «Кадр», впервые представленные широкой общественности в феврале 2018 года.

Это стало для израильских силовиков неприятным сюрпризом — до этого в генштабе считали, что Иран успел сделать лишь несколько сотен образцов, большая часть которых была либо уничтожена в первые дни войны вместе с пусковыми установками, либо оказалась погребена в разрушенных «ракетных городах» в окрестностях Тегерана.

В израильской армии оплошность с отражением воздушной атаки комментируют с плохо скрываемым раздражением. Генштаб настаивает, что причиной роковых попаданий стал не иранский технический рывок, а «цепочка досадных неисправностей» в системе воздушной обороны. Алгоритмы сработали слишком поздно, и ракета успела вырваться из зоны поражения.

При этом армейцы упирают на то, что в течение марта процент успешно пораженных целей не опускался ниже 92%, что является внутренним рекордом для сил воздушной обороны. А потому искать виноватых в инциденте не стоит. Особенно с учетом того, что система оповещения населения сработала за 10 минут до удара, но многие попросту проигнорировали ее, из-за чего значительную часть пострадавших удар застал вне укрытий.

Тем не менее общественность подобные оправдания не удовлетворили. Тем более что в двух городах картина «досадных неисправностей» была идентичной, будто кто-то специально заметал следы. Поползли слухи о вмешательстве иранских хакеров в цифровую инфраструктуру «Железного купола». Однако ни одна из проиранских группировок пока не попыталась присвоить себе внезапную славу.

Известие об ударах по южным районам вызвало ярость у израильских ультраправых политиков. Министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир прибыл на место происшествия в городе Арад в числе первых и разразился на обломках пораженного здания речью о необходимости перевести войну в «экзистенциальный режим» и добиться полного уничтожения Ирана.

Однако местное население, едва выбравшееся из-под обстрела, не оценило призывы одиозного министра. Бен-Гвира встретили свистом и оскорбительными выкриками, а одна израильтянка едва не кинулась на него с кулаками.

Положение попытался выправить премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Который, хоть и поддержал Бен-Гвира, сделал это в крайне обтекаемых формулировках. Выступая перед пострадавшими, премьер заявил, что «весь тыл стал фронтом» и нужно быть готовыми к дальнейшему повышению градуса эскалации в конфликте.

Либеральные силы Израиля отреагировали на инцидент двояко. С одной стороны, лидеры всех оппонирующих Нетаньяху фракций в кнессете осудили произошедшее, назвав иранскую атаку «терактом против мирного населения», а также выразили солидарность с жителями Южного округа и с курсом военной кампании против Тегерана.

Что, впрочем, не помешало некоторым из политиков начать собственную скрытую игру.

Так, например, лидер оппозиции в кнессете Яир Лапид использовал отвлеченность общества на кризис на юге, чтобы пролоббировать вотум недоверия правительству, внесенный им еще в середине марта. Лапид и его сторонники давят на то, что пока Нетаньяху занимался продвижением «популистских законов» и расставлял на ключевые посты в армии и спецслужбах своих протеже, он совершенно утратил понимание реалий «на земле».

В том числе незадолго до конфликта урезал финансирование воздушной обороны на юге страны, что и обусловило недавнюю трагедию. А это значит, что и ответственность за атаки на Димону и Арад должен нести лично премьер.

С другой стороны, единства по этому вопросу нет даже внутри оппозиционного блока. В частности, бывший министр обороны и лидер фракции силовиков Бени Ганц, имеющий все основания копать под премьер-министра, внезапно отказался поддержать вотум недоверия, сославшись на его «несвоевременность». По всей видимости, Ганц решил не подыгрывать иранской стороне — особенно когда та не особо и нуждается в поддавках.

Иранские власти позиционируют удар по Димоне и Араду как «предупредительный» и призванный продемонстрировать их возросшие возможности по прорыву израильского «Железного купола». Намекая тем самым, что у них не только есть ракеты, но и готовность применить их, если оппоненты пойдут на дополнительную эскалацию.

В Израиле хорошо понимают, что следующий удар по Негевской пустыне будет наноситься уже целенаправленно по ядерному центру. И, скорее всего, с использованием более серьезной номенклатуры вооружений. На наличие таких возможностей Тегеран намекнул весьма прозрачно, запустив на днях межконтинентальную баллистическую ракету в сторону военной базы Диего-Гарсиа в Индийском океане.

И хотя снаряд был сбит на подлете и не причинил вреда местной инфраструктуре, и американцы, и израильтяне истолковали послание однозначно: иранцы выбросили еще не все козыри. Теоретически это должно остудить горячие головы, выступающие за расширение операций на Ближнем Востоке.

С другой стороны, иранская «предупредительная атака» отчасти играет Нетаньяху на руку. Израильский премьер может легко использовать возросший в обществе страх ядерной катастрофы, чтобы надавить на США и заставить их усилить натиск на Иран.

А после инцидента в Димоне и Араде явное беспокойство и нервозность показали как демократы, так и республиканцы.

А где поддержка США, там и крепкие внутриполитические позиции: парламентские оппоненты едва ли рискнут бросить вызов Нетаньяху напрямую, если увидят, что тому удалось вовлечь Вашингтон в конфликт еще глубже и тем самым снять с Израиля часть военной нагрузки.